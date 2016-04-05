Bobua написав:А ситуація з дронами таки дивнувата якась. Що наші "літачки" москвини збивають РЕПами -- це ж не таємниця, мабуть. Бо занадто масово це все... І, водночас -- ніяких засобів протидії цьому всьому. Я можу зрозуміти, якщо наше "айті" не здатне модифікувати прошивки дронів і програми керування ними (на смартфоні займає майже 1ГБ!), аби вони працювали краще. Але ж щось простеньке зробити можна було би. От, хоч чи виконати дослідження -- які наліпки (на корпус дронів) дадуть найкращі відблиски з полів і змогу знаходити дрони за лічені хвилини. Бо то ж ненорм., якщо аж на передовій кожен бат. буде сам намагатись добути хоч якісь наліпки і дослідити їх дієвість... Чим же ж тоді зайняті всі тилові частини?? Я ж сподіваюсь, що хоч би НЕ чимось "традиційним" -- типу вчитись ходити строєм...
І ніяких РЕП з нашого боку. І жодної снайперки на роту... І жодної протидронової рушниці... Москвини літають як їм заманеться -- а нам вже й підійматись страшно.
Тому що потрібно багато військових дронів (різні там Лелеки...), які РЕБами не перехоплюються, повертаються у точку вильоту чи діють по програмі, а не цивільні мавіки, які скуповуються волонтерами. Основним забезпеченням армії повинна займатись держава і не перекладати ці функції на волонтерів.
detroytred написав:Кудрявий Хай Успіх виправить, але його крик душі (точніше вболівання) не про для заспокоєння, надходження рівноваги та тощо воїнів. Про інше.
Когда человек становиться "уже другим" - Это одно и ему всё равно нужна Вера. Для гармонии с окружающими. Когда человеку тяжко и сложно - ему нужна Вера. Для понимания сути жизни. ......................................................
Bobua написав:А ситуація з дронами таки дивнувата якась. Що наші "літачки" москвини збивають РЕПами -- це ж не таємниця, мабуть. Бо занадто масово це все... І, водночас -- ніяких засобів протидії цьому всьому. Я можу зрозуміти, якщо наше "айті" не здатне модифікувати прошивки дронів і програми керування ними (на смартфоні займає майже 1ГБ!), аби вони працювали краще. Але ж щось простеньке зробити можна було би. От, хоч чи виконати дослідження -- які наліпки (на корпус дронів) дадуть найкращі відблиски з полів і змогу знаходити дрони за лічені хвилини. Бо то ж ненорм., якщо аж на передовій кожен бат. буде сам намагатись добути хоч якісь наліпки і дослідити їх дієвість... Чим же ж тоді зайняті всі тилові частини?? Я ж сподіваюсь, що хоч би НЕ чимось "традиційним" -- типу вчитись ходити строєм...
І ніяких РЕП з нашого боку. І жодної снайперки на роту... І жодної протидронової рушниці... Москвини літають як їм заманеться -- а нам вже й підійматись страшно.
Тому що потрібно багато військових дронів (різні там Лелеки...), які РЕБами не перехоплюються, повертаються у точку вильоту чи діють по програмі, а не цивільні мавіки, які скуповуються волонтерами. Основним забезпеченням армії повинна займатись держава і не перекладати ці функції на волонтерів.
Дійсно... А враховуючи, що військо годують переважно волонтери і Захід (судячи з пакування їжі) -- то дивно, що держава хоч би "лелеками" не може зайнятись...
Успіх написав:Вже не знаю, чи мене тут правильно зрозуміли...? Просто мораль всього цього проста - чим більше все затягується і затягується в такому ж ключі "як є зараз" - тим більш невтішні наслідки з часом...
Тому, чим швидше запрацює хоч 1 пункт з моїх двох запропонованих - тим швидше ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ! ВСЕ БУДЕ УСПІХ! ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!👍
"Ещё не вечер." Вы, даже "сумерек" не представляете.