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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1500150115021503>
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 11:49

  Bobua написав:А ситуація з дронами таки дивнувата якась.
Що наші "літачки" москвини збивають РЕПами -- це ж не таємниця, мабуть. Бо занадто масово це все... :(
І, водночас -- ніяких засобів протидії цьому всьому.
Я можу зрозуміти, якщо наше "айті" не здатне модифікувати прошивки дронів і програми керування ними (на смартфоні займає майже 1ГБ!), аби вони працювали краще.
Але ж щось простеньке зробити можна було би. От, хоч чи виконати дослідження -- які наліпки (на корпус дронів) дадуть найкращі відблиски з полів і змогу знаходити дрони за лічені хвилини. Бо то ж ненорм., якщо аж на передовій кожен бат. буде сам намагатись добути хоч якісь наліпки і дослідити їх дієвість... Чим же ж тоді зайняті всі тилові частини?? Я ж сподіваюсь, що хоч би НЕ чимось "традиційним" -- типу вчитись ходити строєм...

І ніяких РЕП з нашого боку.
І жодної снайперки на роту...
І жодної протидронової рушниці...
Москвини літають як їм заманеться -- а нам вже й підійматись страшно. :(


Тому що потрібно багато військових дронів (різні там Лелеки...), які РЕБами не перехоплюються, повертаються у точку вильоту чи діють по програмі, а не цивільні мавіки, які скуповуються волонтерами. Основним забезпеченням армії повинна займатись держава і не перекладати ці функції на волонтерів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 11:52

Кудрявий
Хай Успіх виправить, але його крик душі (точніше вболівання) не про для заспокоєння, надходження рівноваги та тощо воїнів.
Про інше.

Просто капець -- який гарний солдат!!!
Повага.

Успіх, психологи суттєво не виправлять. Це ж по суті ті ж самі вихователі...
Кого? Здоровенних чоловіків.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 30 чер, 2022 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 11:55

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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вже заборонена судом і майно буде передано в казну.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 12:02

ДумайТЕ!©

Вже не знаю, чи мене тут правильно зрозуміли...?
Просто мораль всього цього проста - чим більше все затягується і затягується в такому ж ключі "як є зараз" - тим більш невтішні наслідки з часом...

Тому, чим швидше запрацює хоч 1 пункт з моїх двох запропонованих - тим швидше ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ! ВСЕ БУДЕ УСПІХ! ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!👍
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Успіх, психологи суттєво не виправлять. Це ж по суті ті ж самі вихователі...
Кого? Здоровенних чоловіків.

А суттєво й не треба - просто хоч інколи направляти в русло течії "заблукавші душі")))
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 12:07

  detroytred написав:Кудрявий
Хай Успіх виправить, але його крик душі (точніше вболівання) не про для заспокоєння, надходження рівноваги та тощо воїнів.
Про інше.

Когда человек становиться "уже другим"
- Это одно и ему всё равно нужна Вера. Для гармонии с окружающими.
Когда человеку тяжко и сложно - ему нужна Вера. Для понимания сути жизни.
......................................................
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 12:08

  Schmit написав:
  Bobua написав:А ситуація з дронами таки дивнувата якась.
Що наші "літачки" москвини збивають РЕПами -- це ж не таємниця, мабуть. Бо занадто масово це все... :(
І, водночас -- ніяких засобів протидії цьому всьому.
Я можу зрозуміти, якщо наше "айті" не здатне модифікувати прошивки дронів і програми керування ними (на смартфоні займає майже 1ГБ!), аби вони працювали краще.
Але ж щось простеньке зробити можна було би. От, хоч чи виконати дослідження -- які наліпки (на корпус дронів) дадуть найкращі відблиски з полів і змогу знаходити дрони за лічені хвилини. Бо то ж ненорм., якщо аж на передовій кожен бат. буде сам намагатись добути хоч якісь наліпки і дослідити їх дієвість... Чим же ж тоді зайняті всі тилові частини?? Я ж сподіваюсь, що хоч би НЕ чимось "традиційним" -- типу вчитись ходити строєм...

І ніяких РЕП з нашого боку.
І жодної снайперки на роту...
І жодної протидронової рушниці...
Москвини літають як їм заманеться -- а нам вже й підійматись страшно. :(


Тому що потрібно багато військових дронів (різні там Лелеки...), які РЕБами не перехоплюються, повертаються у точку вильоту чи діють по програмі, а не цивільні мавіки, які скуповуються волонтерами. Основним забезпеченням армії повинна займатись держава і не перекладати ці функції на волонтерів.


Дійсно...
А враховуючи, що військо годують переважно волонтери і Захід (судячи з пакування їжі) -- то дивно, що держава хоч би "лелеками" не може зайнятись...
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 12:09

  Успіх написав:Вже не знаю, чи мене тут правильно зрозуміли...?
Просто мораль всього цього проста - чим більше все затягується і затягується в такому ж ключі "як є зараз" - тим більш невтішні наслідки з часом...

Тому, чим швидше запрацює хоч 1 пункт з моїх двох запропонованих - тим швидше ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ! ВСЕ БУДЕ УСПІХ! ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!👍

"Ещё не вечер."
Вы, даже "сумерек" не представляете.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 12:11

  Успіх написав:
  detroytred написав:Успіх, психологи суттєво не виправлять. Це ж по суті ті ж самі вихователі...
Кого? Здоровенних чоловіків.

А суттєво й не треба - просто хоч інколи направляти в русло течії "заблукавші душі")))

Тільки аля відпустками і т.д. (тобто тим, що вони самі дуже хочуть). Надати важелі командирам.
Слова, гроші, *карцер* на них не впливають. Побоку дорослим здоровенним заблукавшим душам))
detroytred
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