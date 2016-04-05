Додано: Чет 30 чер, 2022 13:21

BIGor написав: Ще один ідеолог "хороших русскіх" Ще один ідеолог "хороших русскіх"

про хороших русских он как бы не пишет, но пытается патологию выдать за норму. Все начинающие преступники когда их ловят на горячем, плачут огромными слезами, "а мы не знали что воровать (убивать/ насиловать) нельзя" или "это не мы, мы не хотели, мы хорошие и вообще тут не при чём".Он предлагает им верить.Хотя найти правду в интернете дело 2х минут. Или позвонить родственнику в Украину. Но не хотят они знать правды, значит понимают что правда отличается от роспропа. И по пабликам они тоже обсуждают каждый разрушенный дом и ТРЦ как свою победу.Остаётся открытым вопрос зачем они 20 лет выбирали пуйло и бегали с криками крымшнаш, если они такие милые и добрые пушистики.