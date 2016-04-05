Держава може кусками асфальту забезпечити хіба що, щоб кидатися по оркам.
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Додано: Чет 30 чер, 2022 12:13
Додано: Чет 30 чер, 2022 12:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
От, коли був наступ по моєму напрямку, то АЖ ТОДІ за 3-4дні збили 2 Орлани якимись ракетами... - я бачив, як летіли ці ракети до цілі, а деякі з наших хлопців бачили "попадання в ціль" і тоді якийсь парашутик спускався десь вдаличині...
Тоді ще між собою дискутували, чи варто/дорого випускати ракету(хоч чимось іншим важко збити безпілотник на великій висоті/відстані). Здалась би якась зброя справді з самонавідними ракетами, але малими - щоб і дешево, але і ефективно(думаю, що і маленька ракета справилась би з Орланом)
Додано: Чет 30 чер, 2022 12:25
Россияне в качестве жеста доброй воли оставили о. Змеиный. Они сами так сказали.
Как известно, "специальная военная операция" идёт поплану. Т.е., сначала россияне по плану завезли туда десяток единиц ПВО (очень недешёвое удовольствие). Затем по плану и добровольно утопили пару катеров и поломали судно снабжения.
После того, как передовой эшелон ПВО российских террористов по плану разнесли вдребезги, состоялся плановый добровольный отход ошмётков гарнизона. Этих "добровольцев" регулярно и планово хоронят в Севастополе.
Ранее в качестве жестов доброй воли они оставили Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.
В качестве жеста доброй воли планово был утоплен крейсер "Москва", разбиты аб землю 400 самолётов и вертолётов.
Россия добровольно и планово оставила на полях нашей страны тысячи единиц бронетехники.
Теряюсь в догадках, что у них по плану дальше. Неужели взорвать очередной завод в России?
Алексей Копытко
Додано: Чет 30 чер, 2022 12:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Угу.
Але чомусь "віз і досі там"©
Навіть АТОвці кажуть, що їх відпускали у відпустку через 6міс.
А тут, повномаштабне вторгнення/повномаштабна війна - тож "забудьте хлопці про відпустку" - кажуть так нам зараз АТОвці.
А вище начальство - само толком/конкретно нічого не може відповісти на питання - "коли саме буде відпустка"?
І ми вже трошки більше, як 2міс в зоні активних бойових дій!(так, не всі - так як ми собі міняємось по тижню+/-... - але, так, чи інакше, але частина батареї, майже, ЗАВЖИ на вогневій!)
Додано: Чет 30 чер, 2022 12:34
до 1 вересня
Додано: Чет 30 чер, 2022 12:36
Успіх
Или лучше из этого источника:
- Это работа нового активно-реактивного?
85км прицельной дальности.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 30 чер, 2022 12:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 чер, 2022 12:36
Ну, тоді залишається лише відпустка))
Додано: Чет 30 чер, 2022 12:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 30 чер, 2022 13:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Как вы представляете себе обескровить РФ в военном плане? Война в Украине ведётся неядерным оружием. А война между НАТО и РФ может быть только ядерной. От войны в Украине РФ не ослабляет свой ядерный потенциал.
Боевые действия ведутся на территории Украины. ВПК РФ от них никак не страдает и работает в штатном режиме. Напротив, война позволяет ВПК РФ избавиться от советских боеприпасов с истекающим сроком годности и обновить арсенал армии РФ. Войска РФ в процессе боевых действий получают боевой опыт и отрабатывают новые тактические приёмы.
Поэтому ваш тезис про обескровить РФ - ложный.
Додано: Чет 30 чер, 2022 13:21
про хороших русских он как бы не пишет, но пытается патологию выдать за норму. Все начинающие преступники когда их ловят на горячем, плачут огромными слезами, "а мы не знали что воровать (убивать/ насиловать) нельзя" или "это не мы, мы не хотели, мы хорошие и вообще тут не при чём".
Он предлагает им верить.
Хотя найти правду в интернете дело 2х минут. Или позвонить родственнику в Украину. Но не хотят они знать правды, значит понимают что правда отличается от роспропа. И по пабликам они тоже обсуждают каждый разрушенный дом и ТРЦ как свою победу.
Остаётся открытым вопрос зачем они 20 лет выбирали пуйло и бегали с криками крымшнаш, если они такие милые и добрые пушистики.
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