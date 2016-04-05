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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1500150115021503
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 12:13

  Schmit написав:Основним забезпеченням армії повинна займатись держава і не перекладати ці функції на волонтерів.

Держава може кусками асфальту забезпечити хіба що, щоб кидатися по оркам.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 12:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:І ніяких РЕП з нашого боку.
І жодної снайперки на роту...
І жодної протидронової рушниці...
Москвини літають як їм заманеться -- а нам вже й підійматись страшно. :(

От, коли був наступ по моєму напрямку, то АЖ ТОДІ за 3-4дні збили 2 Орлани якимись ракетами... - я бачив, як летіли ці ракети до цілі, а деякі з наших хлопців бачили "попадання в ціль" і тоді якийсь парашутик спускався десь вдаличині...
Тоді ще між собою дискутували, чи варто/дорого випускати ракету(хоч чимось іншим важко збити безпілотник на великій висоті/відстані). Здалась би якась зброя справді з самонавідними ракетами, але малими - щоб і дешево, але і ефективно(думаю, що і маленька ракета справилась би з Орланом)
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 12:25

Россияне в качестве жеста доброй воли оставили о. Змеиный. Они сами так сказали.

Как известно, "специальная военная операция" идёт поплану. Т.е., сначала россияне по плану завезли туда десяток единиц ПВО (очень недешёвое удовольствие). Затем по плану и добровольно утопили пару катеров и поломали судно снабжения.

После того, как передовой эшелон ПВО российских террористов по плану разнесли вдребезги, состоялся плановый добровольный отход ошмётков гарнизона. Этих "добровольцев" регулярно и планово хоронят в Севастополе.

Ранее в качестве жестов доброй воли они оставили Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

В качестве жеста доброй воли планово был утоплен крейсер "Москва", разбиты аб землю 400 самолётов и вертолётов.

Россия добровольно и планово оставила на полях нашей страны тысячи единиц бронетехники.

Теряюсь в догадках, что у них по плану дальше. Неужели взорвать очередной завод в России?

Алексей Копытко
beee
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Речь в том, что норматив существует давно.
- Это как "вода мокрая" или "солнце яркое".
- 2 месяца после активных боёв.

Угу.
Але чомусь "віз і досі там"©
Навіть АТОвці кажуть, що їх відпускали у відпустку через 6міс.
А тут, повномаштабне вторгнення/повномаштабна війна - тож "забудьте хлопці про відпустку" - кажуть так нам зараз АТОвці.
А вище начальство - само толком/конкретно нічого не може відповісти на питання - "коли саме буде відпустка"?

І ми вже трошки більше, як 2міс в зоні активних бойових дій!(так, не всі - так як ми собі міняємось по тижню+/-... - але, так, чи інакше, але частина батареї, майже, ЗАВЖИ на вогневій!)
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 12:34

  Успіх написав:
  Kudrjavuy написав:Речь в том, что норматив существует давно.
- Это как "вода мокрая" или "солнце яркое".
- 2 месяца после активных боёв.

Угу.
Але чомусь "віз і досі там"©
Навіть АТОвці кажуть, що їх відпускали у відпустку через 6міс.
А тут, повномаштабне вторгнення/повномаштабна війна - тож "забудьте хлопці про відпустку" - кажуть так нам зараз АТОвці.
А вище начальство - само толком/конкретно нічого не може відповісти на питання - "коли саме буде відпустка"?

І ми вже трошки більше, як 2міс в зоні активних бойових дій!(так, не всі - так як ми собі міняємось по тижню+/-... - але, так, чи інакше, але частина батареї, майже, ЗАВЖИ на вогневій!)


до 1 вересня
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 12:36

Успіх
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/06/30/7355572/
Или лучше из этого источника:
https://www.facebook.com/CinCAFU/videos ... 078869149/
- Это работа нового активно-реактивного?
85км прицельной дальности.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 30 чер, 2022 12:37, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 12:36

  detroytred написав:
  Успіх написав:
  detroytred написав:Успіх, психологи суттєво не виправлять. Це ж по суті ті ж самі вихователі...
Кого? Здоровенних чоловіків.

А суттєво й не треба - просто хоч інколи направляти в русло течії "заблукавші душі")))

Тільки аля відпустками і т.д. (тобто тим, що вони самі дуже хочуть). Надати важелі командирам.
Слова, гроші, *карцер* на них не впливають. Побоку дорослим здоровенним заблукавшим душам))

Ну, тоді залишається лише відпустка))
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 12:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:вони схоже іскреннє вірять.
Оце і є їх самозахист. Бо визнати обман, брехню, побачити правду буде дорівнювати для них визнанню себе підтримючими оту неправду, злочини.
Тому й вірять.
Іскрєннє вірять. Хоть кілок їм на голові теши.

Ще один ідеолог "хороших русскіх".
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Цель - затянуть войну по максимуму и обескровить рашкостан в военном плане.

Как вы представляете себе обескровить РФ в военном плане? Война в Украине ведётся неядерным оружием. А война между НАТО и РФ может быть только ядерной. От войны в Украине РФ не ослабляет свой ядерный потенциал.

Боевые действия ведутся на территории Украины. ВПК РФ от них никак не страдает и работает в штатном режиме. Напротив, война позволяет ВПК РФ избавиться от советских боеприпасов с истекающим сроком годности и обновить арсенал армии РФ. Войска РФ в процессе боевых действий получают боевой опыт и отрабатывают новые тактические приёмы.
Поэтому ваш тезис про обескровить РФ - ложный.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 13:21

  BIGor написав:Ще один ідеолог "хороших русскіх"
про хороших русских он как бы не пишет, но пытается патологию выдать за норму. Все начинающие преступники когда их ловят на горячем, плачут огромными слезами, "а мы не знали что воровать (убивать/ насиловать) нельзя" или "это не мы, мы не хотели, мы хорошие и вообще тут не при чём".

Он предлагает им верить.

Хотя найти правду в интернете дело 2х минут. Или позвонить родственнику в Украину. Но не хотят они знать правды, значит понимают что правда отличается от роспропа. И по пабликам они тоже обсуждают каждый разрушенный дом и ТРЦ как свою победу.

Остаётся открытым вопрос зачем они 20 лет выбирали пуйло и бегали с криками крымшнаш, если они такие милые и добрые пушистики.
vitaliian
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