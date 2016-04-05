antey1969 написав:Цель - затянуть войну по максимуму и обескровить рашкостан в военном плане.
Как вы представляете себе обескровить РФ в военном плане? Война в Украине ведётся неядерным оружием. А война между НАТО и РФ может быть только ядерной. От войны в Украине РФ не ослабляет свой ядерный потенциал.
Боевые действия ведутся на территории Украины. ВПК РФ от них никак не страдает и работает в штатном режиме. Напротив, война позволяет ВПК РФ избавиться от советских боеприпасов с истекающим сроком годности и обновить арсенал армии РФ. Войска РФ в процессе боевых действий получают боевой опыт и отрабатывают новые тактические приёмы. Поэтому ваш тезис про обескровить РФ - ложный.
вы за кума или за медведя? чет мне сдается что за медведя.
Shaman написав:где там опытное ВДВ Раши - кончилось?
Опытное ? Вся их сила в готовности сдохнуть и кол-ве, всех (особенно европейцев и НАТОвцев) это пугало. Когда их сила столкнулась с украинской силой - "За Україну не треба вмирати, за Україну треба вбивати", так оно и кончилось.
Как и у многих других россиян, у Красулина есть родственники в Украине. Там живет его родная сестра. Они не звонили друг другу с 2014 года. С тех пор, как Россия захватила Крым, а вооруженные ею войска развязали войну на востоке Украины
Во время нашей поездки мало кто обсуждал с нами войну по собственной инициативе. Здесь это слишком опасная тема для разговора. Противники «спецоперации» рискуют оказаться на скамье подсудимых или потерять работу. Вместе с нами в купе ехала неприметная пара, обоим — за 60. Их отношение к ситуации выяснилось лишь после нашего прямого вопроса. «В войне нет ничего хорошего. Люди гибнут напрасно, — ответила женщина, — но нас ведь не спрашивают. Все давно решили за нас».
Современная история научила украинцев, что можно самим влиять на ситуацию во время выборов или выходя на демонстрации. Русские же, наоборот, убеждены, что они ни на что не влияют. А еще — что вокруг все врут.
antey1969 написав:Цель - затянуть войну по максимуму и обескровить рашкостан в военном плане.
Как вы представляете себе обескровить РФ в военном плане? Война в Украине ведётся неядерным оружием. А война между НАТО и РФ может быть только ядерной. От войны в Украине РФ не ослабляет свой ядерный потенциал.
Боевые действия ведутся на территории Украины. ВПК РФ от них никак не страдает и работает в штатном режиме. Напротив, война позволяет ВПК РФ избавиться от советских боеприпасов с истекающим сроком годности и обновить арсенал армии РФ. Войска РФ в процессе боевых действий получают боевой опыт и отрабатывают новые тактические приёмы. Поэтому ваш тезис про обескровить РФ - ложный.
Вы не понимаете глобальных запущенных процессов и рассматриваете войну в Украине как "центр притяжения", это для нас она в центре, но не для запущенного процесса, для него это одна из ступенек. Я в начале войны не понимал, зачем запад "очень настоятельно рекомендует" своим компаниям выходить из рашки, ведь это же вроде как противоречит цели обвала доллара. И в рашке, похоже, что тоже не понимали, испугались доллара по 200, начали предпринимать меры по укреплению рубля. Укрепили, дальше он пошел сам укрепляться и укрепился до уровня 2015г. Автоматически из-за этого возросла себестоимость нефти и газа( по сути единственного, что дает жизнь рашке вообще), доходы(разница между себестоимостью добычи и ценой продажи) уже только из-за этого рухнули( а еще ведь и скидка до 30% тем, кто покупает не поддерживая санкции), плюс затраты на войну все больше и больше. ВПК работает? Так он же на себя работает, в статье расходов это не плюс, а минус. В общем, в рашке ожидали пендаля за свое скотское поведение в мире, "прикрыли жопу, но удар был по яйцам"(С) Пока еще рашке удается поддерживать иллюзию, что "у нас все хорошо, санкции нам только на пользу", но с каждым днем все труднее. Не вывезут они долговременную войну экономически, бесполезно соревноваться богатому тупому гопнику(который разбогател по стечению обстоятельств) с образованным богатым бизнесменом, бабло+мозги Запада всегда победят просто бабло рашки(причем когда оно закончится неизбежно, то не будет ни бабла, ни мозгов). Гопник в принципе не способен на долгоиграющие модели, у него поведение примитивное - урвал, залег на дно, улеглось, снова вышел на дело
antey1969 написав:Цель - затянуть войну по максимуму и обескровить рашкостан в военном плане.
Как вы представляете себе обескровить РФ в военном плане? Война в Украине ведётся неядерным оружием. А война между НАТО и РФ может быть только ядерной. От войны в Украине РФ не ослабляет свой ядерный потенциал.
Боевые действия ведутся на территории Украины. ВПК РФ от них никак не страдает и работает в штатном режиме. Напротив, война позволяет ВПК РФ избавиться от советских боеприпасов с истекающим сроком годности и обновить арсенал армии РФ. Войска РФ в процессе боевых действий получают боевой опыт и отрабатывают новые тактические приёмы. Поэтому ваш тезис про обескровить РФ - ложный.
Прикольна у вас логіка. Підіть до себе на кухню і розбийте усю посуду. Сіє дійство "позволит вам избавиться от старой посуды и обновить арсенал новой". Ось зі створенням нового в РФ серйозні були проблеми. А зараз імпорт впав в 5 разів!!! Припустимо не в 5 а в 3, але це все-рівно нереально багато. Зробити наприклад танк Т-90 стає нереально. ВПК від війни не страждає, він страждає від санкції і серйозно страждає. Про бойовий досвід і тактичні прийоми також не все так однозначно. Наприклад в Афганістані також постійно здобувати "бойовий досвід і тактичні прийоми", але чомусь успіхів з часом не було, одні проблеми. Так що не все так однозначно як вам здається.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 30 чер, 2022 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Damien написав:Автоматически из-за этого возросла себестоимость нефти и газа( по сути единственного, что дает жизнь рашке вообще), доходы(разница между себестоимостью добычи и ценой продажи) уже только из-за этого рухнули( а еще ведь и скидка до 30% тем, кто покупает не поддерживая санкции)
Собівартість на існуючих родовищах нафти/газу мізерна. Можете її сміливо ігнорити.
87% опитаних висловлюють намір повернутися додому: 15% – найближчим часом, 24% – хочуть повернутися, але ще почекають, 48% – повернуться, але після закінчення війни. 8% зазначили, що вже не повернуться додому. У порівнянні із квітнем ц.р. зменшується кількість тих, хто планує повертатися негайно, зростає кількість тих, хто повернеться після війни, або ж взагалі не повернеться.
Продовжується поступове повернення громадян до місць роботи. Сьогодні 38% з тих, хто працював до війни, повернулися на свої робочі місця у звичному режимі, 18% – працюють дистанційно, 7% – знайшли нове місце праці. Попри це третина таких опитаних до цього часу не працюють. Найбільше останніх серед наймолодших та найстарших опитаних, жінок, мешканців сходу та півдня країни. У динаміці найкраща ситуація з поверненням на роботу – серед мешканців центру та заходу, найгірша – мешканців сходу.
Найбільше сьогодні українці потерпають від втоми (лише 36% її не відчувають) та нестачі повноцінного сну (лише 44% мають повноцінний сон). Такі реакції організму є природніми для стресу. Попри це інші емоційні та моральні показники громадян у кращому стані
У спокійному та дуже спокійному стані знаходяться 24% українців. У напруженому та дуже напруженому – 39%. Напруженість зростає з віком. Також вона частіше притаманна жінкам (вірогідно через вищу чутливість та необхідність піклуватися не лише про себе, а про дітей) та особам, які вважають, що під час війни треба себе обмежувати, – така вимога значно підвищує стрес.
Сьогодні 59% вважають за необхідне суттєво обмежувати себе у розвагах і покупках, 36% натомість вважають, що потрібно намагатися жити повноцінним життям.
Найбільш прийнятним є ходити в спортзал (84%); відвідувати салони краси (67%), святкувати власний день народження (62%). Менш прийнятними є дозвілля на природі (смажити шашлики) – 42%, ходити в ресторани та кафе (37%) та купувати дорогі продукти, одяг (36%). Отже спорт, як ознака здорового способу життя та підтримки себе в хорошій фізичній формі і догляд за собою є позитивною поведінкою, дозволеною під час війни. Інші позиції вірогідно вважаються надлишковими, такими, без яких можна обійтися. Особливо це стосується дорогих продуктів та одягу, які не є тим, що потрібно першочергово, тим більше на тлі того, що окуповані регіони або пошкоджені міста потерпають від нестачі елементарних продуктів, чистої води, ліків та ін. і тому це викликає більше провини та вважається надлишком.
Damien написав:Автоматически из-за этого возросла себестоимость нефти и газа( по сути единственного, что дает жизнь рашке вообще), доходы(разница между себестоимостью добычи и ценой продажи) уже только из-за этого рухнули( а еще ведь и скидка до 30% тем, кто покупает не поддерживая санкции)
Собівартість на існуючих родовищах нафти/газу мізерна. Можете її сміливо ігнорити.
Читал когда-то давно, что она там в районе 25-30 баксов за баррель. Так что не такая уж и мизерная.