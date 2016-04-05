Додано: Чет 30 чер, 2022 14:17

crumd написав: antey1969 написав: Цель - затянуть войну по максимуму и обескровить рашкостан в военном плане. Цель - затянуть войну по максимуму и обескровить рашкостан в военном плане.

Как вы представляете себе обескровить РФ в военном плане? Война в Украине ведётся неядерным оружием. А война между НАТО и РФ может быть только ядерной. От войны в Украине РФ не ослабляет свой ядерный потенциал.



Боевые действия ведутся на территории Украины. ВПК РФ от них никак не страдает и работает в штатном режиме. Напротив, война позволяет ВПК РФ избавиться от советских боеприпасов с истекающим сроком годности и обновить арсенал армии РФ. Войска РФ в процессе боевых действий получают боевой опыт и отрабатывают новые тактические приёмы.

Поэтому ваш тезис про обескровить РФ - ложный. Как вы представляете себе обескровить РФ в военном плане? Война в Украине ведётся неядерным оружием. А война между НАТО и РФ может быть только ядерной. От войны в Украине РФ не ослабляет свой ядерный потенциал.Боевые действия ведутся на территории Украины.Напротив, война позволяет ВПК РФ избавиться от советских боеприпасов с истекающим сроком годности и обновить арсенал армии РФ. Войска РФ в процессе боевых действий получают боевой опыт и отрабатывают новые тактические приёмы.

Вы не понимаете глобальных запущенных процессов и рассматриваете войну в Украине как "центр притяжения", это для нас она в центре, но не для запущенного процесса, для него это одна из ступенек.Я в начале войны не понимал, зачем запад "очень настоятельно рекомендует" своим компаниям выходить из рашки, ведь это же вроде как противоречит цели обвала доллара. И в рашке, похоже, что тоже не понимали, испугались доллара по 200, начали предпринимать меры по укреплению рубля. Укрепили, дальше он пошел сам укрепляться и укрепился до уровня 2015г.Автоматически из-за этого возросла себестоимость нефти и газа( по сути единственного, что дает жизнь рашке вообще), доходы(разница между себестоимостью добычи и ценой продажи) уже только из-за этого рухнули( а еще ведь и скидка до 30% тем, кто покупает не поддерживая санкции), плюс затраты на войну все больше и больше. ВПК работает? Так он же на себя работает, в статье расходов это не плюс, а минус. В общем, в рашке ожидали пендаля за свое скотское поведение в мире, "прикрыли жопу, но удар был по яйцам"(С)Пока еще рашке удается поддерживать иллюзию, что "у нас все хорошо, санкции нам только на пользу", но с каждым днем все труднее. Не вывезут они долговременную войну экономически, бесполезно соревноваться богатому тупому гопнику(который разбогател по стечению обстоятельств) с образованным богатым бизнесменом, бабло+мозги Запада всегда победят просто бабло рашки(причем когда оно закончится неизбежно, то не будет ни бабла, ни мозгов). Гопник в принципе не способен на долгоиграющие модели, у него поведение примитивное - урвал, залег на дно, улеглось, снова вышел на дело