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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1503150415051506>
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 14:55

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Собівартість на існуючих родовищах нафти/газу мізерна. Можете її сміливо ігнорити.

Ви нафтовик?

Глибоко вивчав це питання в 2014/15 коли нафта сильно подешевшала.
А що потрібно бути нафтовиком щоб знати собівартість виробництва нафти? Не знав.

При отсутствии надлежащего обслуживания нефтяных и газовых скважин добыча падает быстрее. При этом вопрос, а может ли русня без участия западных компаний (сервисные типа Халибартон) обслуживать надлежащим образом скважины и препятствовать потере добычи?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 14:56

  andrijk777 написав:Собівартість на існуючих родовищах нафти/газу мізерна. Можете її сміливо ігнорити.

Себестоимость нефти зависит от множества факторов:

• климатических условий в районе месторождения;

• расстояния от месторождения до морских путей;

• удаленности месторождения от потребителей;

• качества и современности нефтедобывающего оборудования;

• глубины залегания нефти.

Себестоимость нефти складывается из нескольких компонентов: затрат на производство и налоги, затрат на поиск и разработку, затрат на транспортировку. Кроме того, для шельфовых месторождений может потребоваться затратный по стоимости процесс вывода нефтяной платформы и оборудования из эксплуатации.

В России сегодня себестоимость нефти очень высока. Это связано со сложными климатическими условиями в местах добычи, удаленностью месторождений от основных потребителей, а также от морских портов.
https://www.banki.ru/wikibank/sebestoimost_nefti/

и (данные за 2019г)
В России себестоимость добычи нефти на новых проектах с учетом налогов составляет 42-44 доллара за баррель, подсчитали аналитики по заказу саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Это в два раза выше, чем себестоимость добычи сырья в Саудовской Аравии.
https://www.bbc.com/russian/news-50392407
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 15:02

  alfredhaos написав:При отсутствии надлежащего обслуживания нефтяных и газовых скважин добыча падает быстрее. При этом вопрос, а может ли русня без участия западных компаний (сервисные типа Халибартон) обслуживать надлежащим образом скважины и препятствовать потере добычи?

Любое оборудование, а тем более такое высоконагруженное, требует обслуживания и/или замены. Роися отрезана от мирового сервиса, а у них хорошо получается изготавливать только петухов из навоза. Поэтому, по мере износа оборудования, скважины вынуждены будут глушить, а это тоже ппц еще тот: расконсервация или баснословно дорога, или не возможна с имеющимися у роисян технологиями. Как пример, падение давления в СП-1, с которого демонтировали насосы Сименс на сервис, а с сервиса их теперь не возвращают из-за санкций. Заменить их, я так понимаю, нечем.
Так что относительно скоро по реке проплывет нефтяной труп врага
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Себестоимость добычи нефти на новых проектах с учетом налогов составляет 42-44 доллара за баррель, подсчитали аналитики по заказу саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Это в два раза выше, чем себестоимость добычи сырья в Саудовской Аравии.

В ці 40 баксів включено розвідування і буріння, проведення трубопроводу до свердловини.
Але видобування з поточних свердловин - це в основному ремонт обладнання, електрика на насоси і зарплата робітникам. Тому цікаво було б побачити реальні цифри по цьому.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 15:08

  sashaqbl написав:
  whois2010 написав:Себестоимость добычи нефти на новых проектах с учетом налогов составляет 42-44 доллара за баррель, подсчитали аналитики по заказу саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Это в два раза выше, чем себестоимость добычи сырья в Саудовской Аравии.

В ці 40 баксів включено розвідування і буріння, проведення трубопроводу до свердловини.
Але видобування з поточних свердловин - це в основному ремонт обладнання, електрика на насоси і зарплата робітникам. Тому цікаво було б побачити реальні цифри по цьому.

Вы знаете, ведется ли вообще сейчас разведка и разработка новых месторождений в роисе?
Почитайте представителя росгеологии: Мы не занимаемся открытием новых нефтегазовых месторождений.
https://rg.ru/2022/01/09/gorkov-bolshih ... budet.html
Так что, в себестоимости стоимость разведки мизерная, похоже.
И касаемо ремонта оборудования - этого они как раз и не могут самостоятельно выполнять
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 15:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Damien написав:Я в начале войны не понимал, зачем запад "очень настоятельно рекомендует" своим компаниям выходить из рашки, ведь это же вроде как противоречит цели обвала доллара.

А компания Боинг закрыла свой инженерный центр в Москве? И перестала покупать в РФ титановые центропланы для своих Дримлайнеров?
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 15:40

  BIGor написав:
  detroytred написав:вони схоже іскреннє вірять.
Оце і є їх самозахист. Бо визнати обман, брехню, побачити правду буде дорівнювати для них визнанню себе підтримючими оту неправду, злочини.
Тому й вірять.
Іскрєннє вірять. Хоть кілок їм на голові теши.

Ще один ідеолог "хороших русскіх".

Ще один чудак.
В якого визначені мною, як тупі безсоромні віруючі в очевидну брехню (до тогож брехню, яка стосується важких страшних злочинів, а не іграшок), чомусь здалися "хорошими".

З аргументацію такого свого бачення навіть не затруднився.
Мабуть в самого теж (по аналогії з Віталианом про гівно) навколо ще гірші. Якщо такі здаються харашими.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 15:49

  airmax78 написав:Читал когда-то давно, что она там в районе 25-30 баксов за баррель. Так что не такая уж и мизерная.

В різних родовищах по різному.
Радянські і ранні російські - 5$. Таких більшість.
А нові, наприклад на Ямалі - до 50$.
В цьому питанні сильно брешуть і завишають собівартість. Наприклад американці при собівартості в 70$ і ціні нафти в 40$ успішно її добували/продавали, що є нелогічним. Значить брехали/рахували "по-своєму".
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 15:56

  alfredhaos написав:
  andrijk777 написав:Глибоко вивчав це питання в 2014/15 коли нафта сильно подешевшала.
А що потрібно бути нафтовиком щоб знати собівартість виробництва нафти? Не знав.

При отсутствии надлежащего обслуживания нефтяных и газовых скважин добыча падает быстрее. При этом вопрос, а может ли русня без участия западных компаний (сервисные типа Халибартон) обслуживать надлежащим образом скважины и препятствовать потере добычи?

Ще раз: собівартість мізерна.
Питання відсутності реактивів, обслуговування і т.д. це не питання собівартості. В цьому питанні я не сильний, тому не коментую.
Добування буде падати однозначно, але непевне не швидко.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 16:01

  andrijk777 написав:
  airmax78 написав:Читал когда-то давно, что она там в районе 25-30 баксов за баррель. Так что не такая уж и мизерная.

В різних родовищах по різному.
Радянські і ранні російські - 5$. Таких більшість.
А нові, наприклад на Ямалі - до 50$.
В цьому питанні сильно брешуть і завишають собівартість. Наприклад американці при собівартості в 70$ і ціні нафти в 40$ успішно її добували/продавали, що є нелогічним. Значить брехали/рахували "по-своєму".

Откуда данные о себестоимости добычи в 70 долларов у американцев? Временно добывать "в убыток" могли по причине того, что нефть не перекроешь как воду в кухне краном, а консервировать скважины - дорого. В тех же США оценочная стоимость консервации "не прибыльных" скважин оценивается суммарно в 400млрд. Расконсервация будет стоить не дешевле.
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