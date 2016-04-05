andrijk777 написав:Собівартість на існуючих родовищах нафти/газу мізерна. Можете її сміливо ігнорити.
Ви нафтовик?
Глибоко вивчав це питання в 2014/15 коли нафта сильно подешевшала. А що потрібно бути нафтовиком щоб знати собівартість виробництва нафти? Не знав.
При отсутствии надлежащего обслуживания нефтяных и газовых скважин добыча падает быстрее. При этом вопрос, а может ли русня без участия западных компаний (сервисные типа Халибартон) обслуживать надлежащим образом скважины и препятствовать потере добычи?
andrijk777 написав:Собівартість на існуючих родовищах нафти/газу мізерна. Можете її сміливо ігнорити.
Себестоимость нефти зависит от множества факторов:
• климатических условий в районе месторождения;
• расстояния от месторождения до морских путей;
• удаленности месторождения от потребителей;
• качества и современности нефтедобывающего оборудования;
• глубины залегания нефти.
Себестоимость нефти складывается из нескольких компонентов: затрат на производство и налоги, затрат на поиск и разработку, затрат на транспортировку. Кроме того, для шельфовых месторождений может потребоваться затратный по стоимости процесс вывода нефтяной платформы и оборудования из эксплуатации. В России сегодня себестоимость нефти очень высока. Это связано со сложными климатическими условиями в местах добычи, удаленностью месторождений от основных потребителей, а также от морских портов. https://www.banki.ru/wikibank/sebestoimost_nefti/
и (данные за 2019г) В России себестоимость добычи нефти на новых проектах с учетом налогов составляет 42-44 доллара за баррель, подсчитали аналитики по заказу саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Это в два раза выше, чем себестоимость добычи сырья в Саудовской Аравии. https://www.bbc.com/russian/news-50392407
alfredhaos написав:При отсутствии надлежащего обслуживания нефтяных и газовых скважин добыча падает быстрее. При этом вопрос, а может ли русня без участия западных компаний (сервисные типа Халибартон) обслуживать надлежащим образом скважины и препятствовать потере добычи?
Любое оборудование, а тем более такое высоконагруженное, требует обслуживания и/или замены. Роися отрезана от мирового сервиса, а у них хорошо получается изготавливать только петухов из навоза. Поэтому, по мере износа оборудования, скважины вынуждены будут глушить, а это тоже ппц еще тот: расконсервация или баснословно дорога, или не возможна с имеющимися у роисян технологиями. Как пример, падение давления в СП-1, с которого демонтировали насосы Сименс на сервис, а с сервиса их теперь не возвращают из-за санкций. Заменить их, я так понимаю, нечем. Так что относительно скоро по реке проплывет нефтяной труп врага
whois2010 написав:Себестоимость добычи нефти на новых проектах с учетом налогов составляет 42-44 доллара за баррель, подсчитали аналитики по заказу саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Это в два раза выше, чем себестоимость добычи сырья в Саудовской Аравии.
В ці 40 баксів включено розвідування і буріння, проведення трубопроводу до свердловини. Але видобування з поточних свердловин - це в основному ремонт обладнання, електрика на насоси і зарплата робітникам. Тому цікаво було б побачити реальні цифри по цьому.
whois2010 написав:Себестоимость добычи нефти на новых проектах с учетом налогов составляет 42-44 доллара за баррель, подсчитали аналитики по заказу саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Это в два раза выше, чем себестоимость добычи сырья в Саудовской Аравии.
В ці 40 баксів включено розвідування і буріння, проведення трубопроводу до свердловини. Але видобування з поточних свердловин - це в основному ремонт обладнання, електрика на насоси і зарплата робітникам. Тому цікаво було б побачити реальні цифри по цьому.
Вы знаете, ведется ли вообще сейчас разведка и разработка новых месторождений в роисе? Почитайте представителя росгеологии: Мы не занимаемся открытием новых нефтегазовых месторождений. https://rg.ru/2022/01/09/gorkov-bolshih ... budet.html Так что, в себестоимости стоимость разведки мизерная, похоже. И касаемо ремонта оборудования - этого они как раз и не могут самостоятельно выполнять
detroytred написав:вони схоже іскреннє вірять. Оце і є їх самозахист. Бо визнати обман, брехню, побачити правду буде дорівнювати для них визнанню себе підтримючими оту неправду, злочини. Тому й вірять. Іскрєннє вірять. Хоть кілок їм на голові теши.
Ще один ідеолог "хороших русскіх".
Ще один чудак. В якого визначені мною, як тупі безсоромні віруючі в очевидну брехню (до тогож брехню, яка стосується важких страшних злочинів, а не іграшок), чомусь здалися "хорошими".
З аргументацію такого свого бачення навіть не затруднився. Мабуть в самого теж (по аналогії з Віталианом про гівно) навколо ще гірші. Якщо такі здаються харашими.
airmax78 написав:Читал когда-то давно, что она там в районе 25-30 баксов за баррель. Так что не такая уж и мизерная.
В різних родовищах по різному. Радянські і ранні російські - 5$. Таких більшість. А нові, наприклад на Ямалі - до 50$. В цьому питанні сильно брешуть і завишають собівартість. Наприклад американці при собівартості в 70$ і ціні нафти в 40$ успішно її добували/продавали, що є нелогічним. Значить брехали/рахували "по-своєму".
andrijk777 написав:Глибоко вивчав це питання в 2014/15 коли нафта сильно подешевшала. А що потрібно бути нафтовиком щоб знати собівартість виробництва нафти? Не знав.
При отсутствии надлежащего обслуживания нефтяных и газовых скважин добыча падает быстрее. При этом вопрос, а может ли русня без участия западных компаний (сервисные типа Халибартон) обслуживать надлежащим образом скважины и препятствовать потере добычи?
Ще раз: собівартість мізерна. Питання відсутності реактивів, обслуговування і т.д. це не питання собівартості. В цьому питанні я не сильний, тому не коментую. Добування буде падати однозначно, але непевне не швидко.
airmax78 написав:Читал когда-то давно, что она там в районе 25-30 баксов за баррель. Так что не такая уж и мизерная.
В різних родовищах по різному. Радянські і ранні російські - 5$. Таких більшість. А нові, наприклад на Ямалі - до 50$. В цьому питанні сильно брешуть і завишають собівартість. Наприклад американці при собівартості в 70$ і ціні нафти в 40$ успішно її добували/продавали, що є нелогічним. Значить брехали/рахували "по-своєму".
Откуда данные о себестоимости добычи в 70 долларов у американцев? Временно добывать "в убыток" могли по причине того, что нефть не перекроешь как воду в кухне краном, а консервировать скважины - дорого. В тех же США оценочная стоимость консервации "не прибыльных" скважин оценивается суммарно в 400млрд. Расконсервация будет стоить не дешевле.