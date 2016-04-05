Додано: Чет 30 чер, 2022 15:02

alfredhaos написав: При отсутствии надлежащего обслуживания нефтяных и газовых скважин добыча падает быстрее. При этом вопрос, а может ли русня без участия западных компаний (сервисные типа Халибартон) обслуживать надлежащим образом скважины и препятствовать потере добычи? При отсутствии надлежащего обслуживания нефтяных и газовых скважин добыча падает быстрее. При этом вопрос, а может ли русня без участия западных компаний (сервисные типа Халибартон) обслуживать надлежащим образом скважины и препятствовать потере добычи?

Любое оборудование, а тем более такое высоконагруженное, требует обслуживания и/или замены. Роися отрезана от мирового сервиса, а у них хорошо получается изготавливать только петухов из навоза. Поэтому, по мере износа оборудования, скважины вынуждены будут глушить, а это тоже ппц еще тот: расконсервация или баснословно дорога, или не возможна с имеющимися у роисян технологиями. Как пример, падение давления в СП-1, с которого демонтировали насосы Сименс на сервис, а с сервиса их теперь не возвращают из-за санкций. Заменить их, я так понимаю, нечем.Так что относительно скоро по реке проплывет нефтяной труп врага