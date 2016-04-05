whois2010 написав:В России себестоимость добычи нефти на новых проектах с учетом налогов составляет 42-44 доллара за баррель, подсчитали аналитики по заказу саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Это в два раза выше, чем себестоимость добычи сырья в Саудовской Аравии. https://www.bbc.com/russian/news-50392407
42-44 на НОВИХ родовищах - схоже на правду. А в Саудівській Аравії - десь 3$ на старих родовищах. На нових не знаю.
про хороших русских он как бы не пишет, но пытается патологию выдать за норму. Все начинающие преступники когда их ловят на горячем, плачут огромными слезами, "а мы не знали что воровать (убивать/ насиловать) нельзя" или "это не мы, мы не хотели, мы хорошие".
Интервью с пленными смотрели? Ни один не сказал что он здесь, потому что защищает бомбас и русских. Или для того чтобы насиловать. Все пищали одно и то же "мы хорошие нас обманули".
Хотя найти правду в интернете дело 2х минут. Или позвонить родственнику в Украину.
Но не хотят они знать правды, значит понимают что правда отличается от роспропа не в лучшую сторону. Хотят (или не возражают против) преступлений, но так чтобы без ответственности за них.
И по пабликам они тоже обсуждают каждый разрушенный дом и ТРЦ как свою победу.
Про відхилення в них від норм моралі розмови не було. Тут ніяких заперечень. Від нормальної цивілізованої моралі у них відхилення. Вони ненормальні. Але ж Ви вели про патологію аля шизофренія, тобто фізіологічну.
При цьому забули своє твердження про, наприклад, кордони вигадали люди. Так і з мораллю теж саме.
andrijk777 написав:Добування буде падати однозначно, але непевне не швидко.
весь мир сидит на нефтяной игле, как думаете ради Украины остальные 180 стран готовы платить за нефть $140+? Надо быть реалистами, сменятся покупатели, перестанет покупать Европа, но нарастят закупки другие страны. Уже прорабатывается решение ограничить стоимость рус.нефти. вместо эмбарго. Ради дисконта $50 очередь за ней будет стоять до южного полюса.
andrijk777 написав:Добування буде падати однозначно, але непевне не швидко.
весь мир сидит на нефтяной игле, как думаете ради Украины остальные 180 стран готовы платить за нефть $140+? Надо быть реалистами, сменятся покупатели, перестанет покупать Европа но нарастят закупки другие страны. Уже прорабатывается решение ограничить стоимость рус.нефти. вместо эмбарго. Ради дисконта $50 очередь за ней будет стоять до южного полюса.
Да вроде ж не только в роисе есть нефть. Перестроятся логистические цепочки, шок пройдет. Венесуэлу выпустят на рынок, например. Газ тоже зимой был по 2000 и выше. Попустило? Будет дополнительный пендаль для работы в области возобновляемых источников
whois2010 написав:Откуда данные о себестоимости добычи в 70 долларов у американцев? Временно добывать "в убыток" могли по причине того, что нефть не перекроешь как воду в кухне краном, а консервировать скважины - дорого. В тех же США оценочная стоимость консервации "не прибыльных" скважин оценивается суммарно в 400млрд. Расконсервация будет стоить не дешевле.
Сланцева нафта. По американцях якраз інфи була купа. По РФ мало, брехні багато. "Временно" це 2-3 роки. В сланцевої нафти своя специфіка, там час життя скважини невеликий(у порівнянні зі звичайною нафтою). При ціні нафти в 40$ буріння мало встати в нуль! Воно не встало в ноль - значить брешуть з собівартістю. На рахунок консервації сланцевих скважин - не чув, не знаю, не бачу сенсу.
andrijk777 написав:Добування буде падати однозначно, але непевне не швидко.
весь мир сидит на нефтяной игле, как думаете ради Украины остальные 180 стран готовы платить за нефть $140+? Надо быть реалистами, сменятся покупатели, перестанет покупать Европа, но нарастят закупки другие страны. Уже прорабатывается решение ограничить стоимость рус.нефти. вместо эмбарго. Ради дисконта $50 очередь за ней будет стоять до южного полюса.
Ви дуже наївні. Будуть і за $500 купляти. Газ скільки коштував? $200-$300. Зараз $1000-$1500 і "остальные 180 стран" платять як миленькі. Які там "прорабатывается решения" по газу?
whois2010 написав:Откуда данные о себестоимости добычи в 70 долларов у американцев? Временно добывать "в убыток" могли по причине того, что нефть не перекроешь как воду в кухне краном, а консервировать скважины - дорого. В тех же США оценочная стоимость консервации "не прибыльных" скважин оценивается суммарно в 400млрд. Расконсервация будет стоить не дешевле.
Сланцева нафта. По американцях якраз інфи була купа. По РФ мало, брехні багато. "Временно" це 2-3 роки. В сланцевої нафти своя специфіка, там час життя скважини невеликий(у порівнянні зі звичайною нафтою). При ціні нафти в 40$ буріння мало встати в нуль! Воно не встало в ноль - значить брешуть з собівартістю. На рахунок консервації сланцевих скважин - не чув, не знаю, не бачу сенсу.
Мы обсуждали нефтедобычу в роисе. В роисе добывают сланцевую нефть в промышленных обьъемах? Январь 2022 " В 2020 году "Газпром нефть" добыла 100 тысяч тонн баженовской нефти, что уже близко к объемам промышленного производства.... А целесообразность добычи газа из сланцевых формаций в России пока даже всерьез не рассматривается, поскольку существующая ресурсная база позволяет обеспечить поставки "голубого топлива" как в Европу, так и в страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) на десятилетия вперед, подчеркивает эксперт". Мы сравниваем стоимость разных технологий. На Луне будет еще дороже
whois2010 написав:Откуда данные о себестоимости добычи в 70 долларов у американцев? Временно добывать "в убыток" могли по причине того, что нефть не перекроешь как воду в кухне краном, а консервировать скважины - дорого. В тех же США оценочная стоимость консервации "не прибыльных" скважин оценивается суммарно в 400млрд. Расконсервация будет стоить не дешевле.
Сланцева нафта. По американцях якраз інфи була купа. По РФ мало, брехні багато. "Временно" це 2-3 роки. В сланцевої нафти своя специфіка, там час життя скважини невеликий(у порівнянні зі звичайною нафтою). При ціні нафти в 40$ буріння мало встати в нуль! Воно не встало в ноль - значить брешуть з собівартістю. На рахунок консервації сланцевих скважин - не чув, не знаю, не бачу сенсу.
Мы обсуждали нефтедобычу в роисе. В роисе добывают сланцевую нефть в промышленных обьъемах? Январь 2022 " В 2020 году "Газпром нефть" добыла 100 тысяч тонн баженовской нефти, что уже близко к объемам промышленного производства.... А целесообразность добычи газа из сланцевых формаций в России пока даже всерьез не рассматривается, поскольку существующая ресурсная база позволяет обеспечить поставки "голубого топлива" как в Европу, так и в страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) на десятилетия вперед, подчеркивает эксперт". Мы сравниваем стоимость разных технологий. На Луне будет еще дороже
Ви самі спитали про американців, а тепер виявляється ми обговорюємо РФ. У вас з головою все нормально?
vitaliian написав:С точки зрения эволюции убийство себе подобных невозможно без быстрого вырождения убийц.
Иначе все давно друг друга поубивали. Эволюция так защищает не Украину, а саму себя. Проблема глубже чем кажется, с точки зрения эволюции нет ни русских ни украинцев, нет ни Крыма ни ордло. Это все придумали люди.
А вырождение группы людей (общий признак которых - ненависть) есть. И убийства соседей, которыми они занимаются (или поддерживают) это уже агония их сообщества.
Агония с точки зрения эволюции, это не обязательно физическое вырождение нации, скорее всего её ждёт большой регресс.
Для багатьох східних народів вбивства, грабунок, рабство - частина національної культури. Вони так живуть століттями і не паряться, що колись виродяться. В менталітеті кацапів для нас найважливіше те, що, після поразки, вони завжди повертаются сильнішими. Презирство до інших народів є в багатьох культурах і релігіях, тут кацапи не унікальні. Тому, як каже Портніков - для нас НАТО важливіше за ЄС.
Логічно. Якщо спільнота живе в умовах обмежних ресурсів (пустеля), і не вміє регулювати народжуваність -- то вони вбивають людей. Масово. От читав, що у якихось бедуїнів був звичай народжувати дітей над ямами в піску. Хлопчик -- забирали. Дівчинка -- закопували. "Зайвий рот, користі ніякої..." і всяке таке. І от ще подумалось -- так обмежували майбутню народжуваність...
Зі словника: " еволюція -ї, ж. 1》 Процес зміни, розвитку кого-, чого-небудь. 2》 філос. Форма розвитку, що полягає в безперервній, поступовій кількісній зміні, яка готує якісну зміну. 3》 Процес розвитку органічного світу шляхом поступового ПРИСТОСУВАННЯ живих систем нових умов існування. "
Як пристосуватись до перенаселення і забруднення Землі? Як бути, якщо головний ворог людства -- самі люди? (комарів не рахуємо) * почати жити (і плодитись) економно і бережливо (всім)... * вбити ~4млрд людей (чи 5...6?) ...
І чомусь є відчуття, що світ економити не хоче (у США коеф. екоборгу =5) , і сподівається від нас на маленький, локальний прояв другого варіанту... І робить при цьому стурбоване обличчя. І каже "айайай, Буча, Маріуполь; Африка голодує, якжежтак..." Якби аж так турбувались про життя людей -- могли би за лічені години розбомбити всі пускові шахти в Московії, всі мости і найкритичніші дороги-залізниці. Або -- не дали би нам зброї, а лише лозунги й транспаранти -- "в рабстві, але живі всі (майже)". А так -- схоже, що саме гуманітарна криза людству і треба, і що вони готові її влаштувати (подалі від себе...) Вже майже готові. Що буде за ще кілька десятиліть, як тоді "зайві роти" прибиратимуть -- от в чому питання...