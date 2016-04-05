vitaliian написав:

BIGor написав: Ще один ідеолог "хороших русскіх" Ще один ідеолог "хороших русскіх"

про хороших русских он как бы не пишет, но пытается патологию выдать за норму. Все начинающие преступники когда их ловят на горячем, плачут огромными слезами, "а мы не знали что воровать (убивать/ насиловать) нельзя" или "это не мы, мы не хотели, мы хорошие".Интервью с пленными смотрели? Ни один не сказал что он здесь, потому что защищает бомбас и русских. Или для того чтобы насиловать. Все пищали одно и то же "мы хорошие нас обманули".Хотя найти правду в интернете дело 2х минут. Или позвонить родственнику в Украину.Но не хотят они знать правды, значит понимают что правда отличается от роспропа не в лучшую сторону. Хотят (или не возражают против) преступлений, но так чтобы без ответственности за них.И по пабликам они тоже обсуждают каждый разрушенный дом и ТРЦ как свою победу.