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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1505150615071508>
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:І чомусь є відчуття, що світ економити не хоче (у США коеф. екоборгу =5) , і сподівається від нас на маленький, локальний прояв другого варіанту... І робить при цьому стурбоване обличчя. І каже "айайай, Буча, Маріуполь; Африка голодує, якжежтак..."

При всій повазі, маячня. Загиблих звичайно багато, але коефіцієнт 2.5 наші загиблі не міняють зовсім. Щодо екології - то тут повна жопа в Україні. А ще й заходу доводиться розконсервовувати шахти і відмовлятися від газу...
Просто не хочуть бути втягнутими у війну. Просто бояться ядерної війни.
P.S. Ви коли бачите жебрака на вулиці, відведете його в найближчий МакДональдс, нагодуєте, потім відведете в магазин одягу, купите йому одяг, потім відведете додому, що він виспався у Вашому ліжку? Чи в кращому випадку кинете йому пару гривень і підете далі по своїм справам?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 16:40

  Hotab написав:
  slonomag написав:запреты не люблю

Ну це тільки у вас так, що ви заборону на переміщення на курорти та обмеження свободи під час війни не любите.
А бійцям навіть не потрібно забороняти залишати лінію фронту, вони люблять бути під обстрілами. Їм нічого не треба, дай в окопі посидіти під 152мм обстрілом. Просто вони народились несвободолюбиві, на відміну від вас. Так буває.
Можливо вони вам навіть трішки співчувають, що у вас є оця фрустрація, а вони насолоджуються своїми обмеженнями.






Ага...
Так гарно було на днях.
Били по нас прямим наведенням, мабуть -- бо прилітало десь так за ½...¾ секунди.
Більшість вибухала. Але найцікавіший "БадБум" виходив, як це не дивно, коли не розривалось -- земля здригалась, а потім все на секунду ніби завмирало й затихало. Може то так сприймається інфразвукова хвиля?
І в ці миті мені було особливо жаль всіх отаких ойтішників... Де вони таке почують? В кінотеатрах навіть близько все не так. Набагато слабша акустика. :) Хіба що, в Іспанії потім підуть воювати за/проти Каталонії? Але чи будуть там відсирілі снаряди? ;)

Завершення війни, коли у мосвинів закінчаться вибухові бомбочки, і почнуть кидати старовинні ядра чи довбешки клонів путлєра -- буде найцікавіше. Всім-всім-всім! Не пропустіть. :)
Може тому люди так любили воювати у середні віки?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 16:42

  sashaqbl написав:
  Bobua написав:І чомусь є відчуття, що світ економити не хоче (у США коеф. екоборгу =5) , і сподівається від нас на маленький, локальний прояв другого варіанту... І робить при цьому стурбоване обличчя. І каже "айайай, Буча, Маріуполь; Африка голодує, якжежтак..."

При всій повазі, маячня. Загиблих звичайно багато, але коефіцієнт 2.5 наші загиблі не міняють зовсім. Щодо екології - то тут повна жопа в Україні. А ще й заходу доводиться розконсервовувати шахти і відмовлятися від газу...
Просто не хочуть бути втягнутими у війну. Просто бояться ядерної війни.
P.S. Ви коли бачите жебрака на вулиці, відведете його в найближчий МакДональдс, нагодуєте, потім відведете в магазин одягу, купите йому одяг, потім відведете додому, що він виспався у Вашому ліжку? Чи в кращому випадку кинете йому пару гривень і підете далі по своїм справам?


Наші -- ні.
А от голодомор в Африці -- таки так...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Я вам наврал, мы не снизим, а повысим тарифы!" Царев признал что РФ кинула Бердянск и Херсон


Царёв опять нап...дел ?
"Никогда такого не было и вот опять"(с)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:20

нафта

  andrijk777 написав:Ще раз: собівартість мізерна.
А давайте прикинемо...
Просто перекачка 1000м3 газу на 1 км коштував для росії в Україні - 3-6 доларів, в Європі 6-12 доларів....
Те що перекачати 1000 м3 нафти на два/три порядки складніше (хоча б тому що нафта вязка і важка) вже приведе до того що перекачка 1 тонни нафти(1 тонна приблизно=6 барелів) на 1000 км буде коштувати 100-150 доларів(15-25 доларів/барель)...і це тільки перекачка....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:23

  andrijk777 написав:Зараз $1000-$1500 і "остальные 180 стран" платять як миленькі.
Ви випадково спотові і контрактні ціни не переплутали ?
90% видобутого газу продають по контрактній ціні в 300-400 доларів
10% видобутого газу - по спотовій в 1000-1500
Середня виходить 0,9*400+0,1*1500=від 370 до 510...
Але ви чомусь заявляєте про 1000-2000.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:перекачка 1 тонни нафти(1 тонна приблизно=6 барелів) на 1000 км буде коштувати 100-150 доларів(15-25 доларів/барель)...і це тільки перекачка....


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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:32

Під Маріуполем сьогодні на міні підірвався десантний катер чф Д-106.
На власній рідній міні :twisted:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:34

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Собівартість на існуючих родовищах нафти/газу мізерна. Можете її сміливо ігнорити.

Ви нафтовик?

Глибоко вивчав це питання в 2014/15 коли нафта сильно подешевшала.
А що потрібно бути нафтовиком щоб знати собівартість виробництва нафти? Не знав.

нужно быть экономистом - себестоимость добычи нефти - очень гибкое понятие ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:35

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Ще раз: собівартість мізерна.
А давайте прикинемо...
Просто перекачка 1000м3 газу на 1 км коштував для росії в Україні - 3-6 доларів, в Європі 6-12 доларів....
Те що перекачати 1000 м3 нафти на два/три порядки складніше (хоча б тому що нафта вязка і важка) вже приведе до того що перекачка 1 тонни нафти(1 тонна приблизно=6 барелів) на 1000 км буде коштувати 100-150 доларів(15-25 доларів/барель)...і це тільки перекачка....

Доставка нафти в РФ коштує в середньому 11$(2014/15 роки). Ця інфа була озвучена. Це не входить в собівартість.
За газ не знаю.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 30 чер, 2022 17:50, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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