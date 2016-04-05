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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1505150615071508
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:42

  Hotab написав:
  budivelnik написав:перекачка 1 тонни нафти(1 тонна приблизно=6 барелів) на 1000 км буде коштувати 100-150 доларів(15-25 доларів/барель)...і це тільки перекачка....
Зображення
Ну і?????
1000 км Україною - 8,6 долара за тонну
1000 км Європою - нехай 12 доларів тонна
і барабанний дріб
2000-3000 км росією ????? - якщо навіть 17 доларів тонна то
Перекачка від бурової до споживача буде коштувати
9+12+17=36 доларів тонна....
То яка собівартість нафти? 5 доларів по вашому?
чи 40-45 доларів ?

А саудити основні обєми проганяють не по трубі а по морю....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:42

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Добування буде падати однозначно, але непевне не швидко.
весь мир сидит на нефтяной игле, как думаете ради Украины остальные 180 стран готовы платить за нефть $140+? Надо быть реалистами, сменятся покупатели, перестанет покупать Европа, но нарастят закупки другие страны. Уже прорабатывается решение ограничить стоимость рус.нефти. вместо эмбарго. Ради дисконта $50 очередь за ней будет стоять до южного полюса.

:D :D :D :D
Ви дуже наївні. Будуть і за $500 купляти.
Газ скільки коштував? $200-$300.
Зараз $1000-$1500 і "остальные 180 стран" платять як миленькі. Які там "прорабатывается решения" по газу?

бред и некомпетентность

на бирже в Европе газ стоит 1500 дол. а в это время в США - 235 дол.

какие решения по газу? расконсервация угольных электростанций - это в Европе.
в домохозяйствах и мелкий бизнес - переход на твердотопливные котлы или электроотопление

и как вам написали выше - по биржевой цене покупают меньше 50%.
и самое смешное - не у Раши - все продажи 1000+ дол проходят мимо :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:45

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Зараз $1000-$1500 і "остальные 180 стран" платять як миленькі.
Ви випадково спотові і контрактні ціни не переплутали ?
90% видобутого газу продають по контрактній ціні в 300-400 доларів
10% видобутого газу - по спотовій в 1000-1500
Середня виходить 0,9*400+0,1*1500=від 370 до 510...
Але ви чомусь заявляєте про 1000-2000.....

Я приходжу на ринок і хочу купити газ. По якій ціні??? Яка мені різниця яка "середня ціна"?
А Білорусь отримує газ по $126. Ви її в свій розрахунок включаєте?? :D :D
І взагалі, які ідіоти купляють по 1500, якщо можна заключити контракт і купляти по 400. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:47

Які є думки по цьому?

В Беларуси в последние дни военнообязанных массово вызывают в военкоматы, — сообщает (https://news.zerkalo.io/life/16947.html) беларусское издание "Зеркало"
В повестках не указана причина вызова, но есть предупреждение об уголовной ответственности за неявку. В военкоматах людям говорят, что "это просто тренировка на случай военной угрозы" в рамках мобилизационных учений.

Вторжение Беларуси в Украину – есть уже пять признаков, что Лукашенко таки нападет. https://war.segodnya.ua/war/vtorzhenie/ ... 27882.html
fler
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:50

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Зараз $1000-$1500 і "остальные 180 стран" платять як миленькі.
Ви випадково спотові і контрактні ціни не переплутали ?
90% видобутого газу продають по контрактній ціні в 300-400 доларів
10% видобутого газу - по спотовій в 1000-1500
Середня виходить 0,9*400+0,1*1500=від 370 до 510...
Але ви чомусь заявляєте про 1000-2000.....

Я приходжу на ринок і хочу купити газ. По якій ціні??? Яка мені різниця яка "середня ціна"?
А Білорусь отримує газ по $126. Ви її в свій розрахунок включаєте?? :D :D
І взагалі, які ідіоти купляють по 1500, якщо можна заключити контракт і купляти по 400. :D :D

нв рынке газа залетные покупают по 1500 дол, основные потребители по контракту.

в позе буквы зю - можно купить и по 126 дол. не все хотят стоять раком даже из-за цены ;)

где можно заключить контракт и купить по 400 дол? - просветите, пока в Европе нет таких мест
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:52

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Зараз $1000-$1500 і "остальные 180 стран" платять як миленькі.
Ви випадково спотові і контрактні ціни не переплутали ?
90% видобутого газу продають по контрактній ціні в 300-400 доларів
10% видобутого газу - по спотовій в 1000-1500
Середня виходить 0,9*400+0,1*1500=від 370 до 510...
Але ви чомусь заявляєте про 1000-2000.....
Я приходжу на ринок і хочу купити газ. По якій ціні??? Яка мені різниця яка "середня ціна"?
А Білорусь отримує газ по $126. Ви її в свій розрахунок включаєте?? :D :D
І взагалі, які ідіоти купляють по 1500, якщо можна заключити контракт і купляти по 400. :D :D
1 Якщо ви не в стані прорахувати коли і що йому потрібно - то виходьте і купуйте по 1500 сьогодні,якщо знаючи що вам буде потрібно ви не законтрактували по 400 вчора...
У великому бізнесі таких як ви - немає . такі як ви поспішайки стають банкрутами ще на рівні ларька
2 Наприклад Україна...
Має своїх 19 млрд м3 які в себе по контракту закупає по 300...і ще 5-6 млрд повинна закупити нехай по 1000...скільки вийде в середньому?
(19*300+6*1000)/25=468....
3 Тепер далі
Є ще й ті ,які називаються спекулянти...так от останні - законтрактували по 300 ...а тепер продають по 1500...і вони будуть успішні тільки в тому випадку..коли на ринок вийдуть хотєлкіни а не рахувалкіни.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:53

  Shaman написав:нужно быть экономистом - себестоимость добычи нефти - очень гибкое понятие ;)

шо то я упустил зачем нужна себестоимость.
их официал в рублях.



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

I квартал 7476,9 7420,5 8655,5 9812,2 7843,2 10862,6 12813,16024 14747,6561 13162,5 17915,6 33123,45637
II квартал 7194,9 7312,5 8666,4 10123,8 9613,1 10335,3 14772,40447 15646,47807 9245,07 20379,0
III квартал 7600,7 7853,4 8845,2 9665,1 9101,8 10993,8 15970,56463 14360,77357 12656,61 21367,31828
IVквартал 7695,1 8307,9 8246,3 8784,6 9976,8 12545,8 14733,47515 14907,48534 13311,061 23108,3656
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:56

budivelnik
Доставка не входить в собівартість.
Доставка(в нафтовому світі) - це доставка від родовища по порту!!!
В РФ вона 11$ за барель(в середньому по РФ).
В СА приблизно 0$ за барель. :D Там всі родовища біля портів.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 30 чер, 2022 18:08, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 18:07

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Ви випадково спотові і контрактні ціни не переплутали ?
90% видобутого газу продають по контрактній ціні в 300-400 доларів
10% видобутого газу - по спотовій в 1000-1500
Середня виходить 0,9*400+0,1*1500=від 370 до 510...
Але ви чомусь заявляєте про 1000-2000.....
Я приходжу на ринок і хочу купити газ. По якій ціні??? Яка мені різниця яка "середня ціна"?
А Білорусь отримує газ по $126. Ви її в свій розрахунок включаєте?? :D :D
І взагалі, які ідіоти купляють по 1500, якщо можна заключити контракт і купляти по 400. :D :D
1 Якщо ви не в стані прорахувати коли і що йому потрібно - то виходьте і купуйте по 1500 сьогодні,якщо знаючи що вам буде потрібно ви не законтрактували по 400 вчора...
У великому бізнесі таких як ви - немає . такі як ви поспішайки стають банкрутами ще на рівні ларька
2 Наприклад Україна...
Має своїх 19 млрд м3 які в себе по контракту закупає по 300...і ще 5-6 млрд повинна закупити нехай по 1000...скільки вийде в середньому?
(19*300+6*1000)/25=468....
3 Тепер далі
Є ще й ті ,які називаються спекулянти...так от останні - законтрактували по 300 ...а тепер продають по 1500...і вони будуть успішні тільки в тому випадку..коли на ринок вийдуть хотєлкіни а не рахувалкіни.

Навіщо ці кілометрові пости з лірикою?
Почалось з того - "Чи буде Європа платити за нафту 140$"
Я відповів що буде платити і 500$, якщо буде така ціна.
Все. Дальше обговорювати цю тему не хочу.
andrijk777
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