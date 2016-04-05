Додано: Чет 30 чер, 2022 17:52

andrijk777 написав: budivelnik написав: andrijk777 написав: Зараз $1000-$1500 і "остальные 180 стран" платять як миленькі. Зараз $1000-$1500 і "остальные 180 стран" платять як миленькі. Ви випадково спотові і контрактні ціни не переплутали ?

90% видобутого газу продають по контрактній ціні в 300-400 доларів

10% видобутого газу - по спотовій в 1000-1500

Середня виходить 0,9*400+0,1*1500=від 370 до 510...

Але ви чомусь заявляєте про 1000-2000..... Ви випадково спотові і контрактні ціни не переплутали ?90% видобутого газу продають по контрактній ціні в 300-400 доларів10% видобутого газу - по спотовій в 1000-1500Середня виходить 0,9*400+0,1*1500=від 370 до 510...Але ви чомусь заявляєте про 1000-2000..... Я приходжу на ринок і хочу купити газ. По якій ціні??? Яка мені різниця яка "середня ціна"?

А Білорусь отримує газ по $126. Ви її в свій розрахунок включаєте??

І взагалі, які ідіоти купляють по 1500, якщо можна заключити контракт і купляти по 400. Я приходжу на ринок і хочу купити газ. По якій ціні??? Яка мені різниця яка "середня ціна"?А Білорусь отримує газ по $126. Ви її в свій розрахунок включаєте??І взагалі, які ідіоти купляють по 1500, якщо можна заключити контракт і купляти по 400.

1 Якщо ви не в стані прорахувати коли і що йому потрібно - то виходьте і купуйте по 1500 сьогодні,якщо знаючи що вам буде потрібно ви не законтрактували по 400 вчора...У великому бізнесі таких як ви - немає . такі як ви поспішайки стають банкрутами ще на рівні ларька2 Наприклад Україна...Має своїх 19 млрд м3 які в себе по контракту закупає по 300...і ще 5-6 млрд повинна закупити нехай по 1000...скільки вийде в середньому?(19*300+6*1000)/25=468....3 Тепер даліЄ ще й ті ,які називаються спекулянти...так от останні - законтрактували по 300 ...а тепер продають по 1500...і вони будуть успішні тільки в тому випадку..коли на ринок вийдуть хотєлкіни а не рахувалкіни.