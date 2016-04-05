budivelnik написав:перекачка 1 тонни нафти(1 тонна приблизно=6 барелів) на 1000 км буде коштувати 100-150 доларів(15-25 доларів/барель)...і це тільки перекачка....
Ну і????? 1000 км Україною - 8,6 долара за тонну 1000 км Європою - нехай 12 доларів тонна і барабанний дріб 2000-3000 км росією ????? - якщо навіть 17 доларів тонна то Перекачка від бурової до споживача буде коштувати 9+12+17=36 доларів тонна.... То яка собівартість нафти? 5 доларів по вашому? чи 40-45 доларів ?
А саудити основні обєми проганяють не по трубі а по морю....
andrijk777 написав:Добування буде падати однозначно, але непевне не швидко.
весь мир сидит на нефтяной игле, как думаете ради Украины остальные 180 стран готовы платить за нефть $140+? Надо быть реалистами, сменятся покупатели, перестанет покупать Европа, но нарастят закупки другие страны. Уже прорабатывается решение ограничить стоимость рус.нефти. вместо эмбарго. Ради дисконта $50 очередь за ней будет стоять до южного полюса.
Ви дуже наївні. Будуть і за $500 купляти. Газ скільки коштував? $200-$300. Зараз $1000-$1500 і "остальные 180 стран" платять як миленькі. Які там "прорабатывается решения" по газу?
бред и некомпетентность
на бирже в Европе газ стоит 1500 дол. а в это время в США - 235 дол.
какие решения по газу? расконсервация угольных электростанций - это в Европе. в домохозяйствах и мелкий бизнес - переход на твердотопливные котлы или электроотопление
и как вам написали выше - по биржевой цене покупают меньше 50%. и самое смешное - не у Раши - все продажи 1000+ дол проходят мимо
andrijk777 написав:Зараз $1000-$1500 і "остальные 180 стран" платять як миленькі.
Ви випадково спотові і контрактні ціни не переплутали ? 90% видобутого газу продають по контрактній ціні в 300-400 доларів 10% видобутого газу - по спотовій в 1000-1500 Середня виходить 0,9*400+0,1*1500=від 370 до 510... Але ви чомусь заявляєте про 1000-2000.....
Я приходжу на ринок і хочу купити газ. По якій ціні??? Яка мені різниця яка "середня ціна"? А Білорусь отримує газ по $126. Ви її в свій розрахунок включаєте?? І взагалі, які ідіоти купляють по 1500, якщо можна заключити контракт і купляти по 400.
В Беларуси в последние дни военнообязанных массово вызывают в военкоматы, — сообщает (https://news.zerkalo.io/life/16947.html) беларусское издание "Зеркало" В повестках не указана причина вызова, но есть предупреждение об уголовной ответственности за неявку. В военкоматах людям говорят, что "это просто тренировка на случай военной угрозы" в рамках мобилизационных учений.
andrijk777 написав:Зараз $1000-$1500 і "остальные 180 стран" платять як миленькі.
Ви випадково спотові і контрактні ціни не переплутали ? 90% видобутого газу продають по контрактній ціні в 300-400 доларів 10% видобутого газу - по спотовій в 1000-1500 Середня виходить 0,9*400+0,1*1500=від 370 до 510... Але ви чомусь заявляєте про 1000-2000.....
Я приходжу на ринок і хочу купити газ. По якій ціні??? Яка мені різниця яка "середня ціна"? А Білорусь отримує газ по $126. Ви її в свій розрахунок включаєте?? І взагалі, які ідіоти купляють по 1500, якщо можна заключити контракт і купляти по 400.
нв рынке газа залетные покупают по 1500 дол, основные потребители по контракту.
в позе буквы зю - можно купить и по 126 дол. не все хотят стоять раком даже из-за цены
где можно заключить контракт и купить по 400 дол? - просветите, пока в Европе нет таких мест
andrijk777 написав:Зараз $1000-$1500 і "остальные 180 стран" платять як миленькі.
Ви випадково спотові і контрактні ціни не переплутали ? 90% видобутого газу продають по контрактній ціні в 300-400 доларів 10% видобутого газу - по спотовій в 1000-1500 Середня виходить 0,9*400+0,1*1500=від 370 до 510... Але ви чомусь заявляєте про 1000-2000.....
Я приходжу на ринок і хочу купити газ. По якій ціні??? Яка мені різниця яка "середня ціна"? А Білорусь отримує газ по $126. Ви її в свій розрахунок включаєте?? І взагалі, які ідіоти купляють по 1500, якщо можна заключити контракт і купляти по 400.
1 Якщо ви не в стані прорахувати коли і що йому потрібно - то виходьте і купуйте по 1500 сьогодні,якщо знаючи що вам буде потрібно ви не законтрактували по 400 вчора... У великому бізнесі таких як ви - немає . такі як ви поспішайки стають банкрутами ще на рівні ларька 2 Наприклад Україна... Має своїх 19 млрд м3 які в себе по контракту закупає по 300...і ще 5-6 млрд повинна закупити нехай по 1000...скільки вийде в середньому? (19*300+6*1000)/25=468.... 3 Тепер далі Є ще й ті ,які називаються спекулянти...так от останні - законтрактували по 300 ...а тепер продають по 1500...і вони будуть успішні тільки в тому випадку..коли на ринок вийдуть хотєлкіни а не рахувалкіни.
budivelnik Доставка не входить в собівартість. Доставка(в нафтовому світі) - це доставка від родовища по порту!!! В РФ вона 11$ за барель(в середньому по РФ). В СА приблизно 0$ за барель. Там всі родовища біля портів.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 30 чер, 2022 18:08, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Ви випадково спотові і контрактні ціни не переплутали ? 90% видобутого газу продають по контрактній ціні в 300-400 доларів 10% видобутого газу - по спотовій в 1000-1500 Середня виходить 0,9*400+0,1*1500=від 370 до 510... Але ви чомусь заявляєте про 1000-2000.....
Я приходжу на ринок і хочу купити газ. По якій ціні??? Яка мені різниця яка "середня ціна"? А Білорусь отримує газ по $126. Ви її в свій розрахунок включаєте?? І взагалі, які ідіоти купляють по 1500, якщо можна заключити контракт і купляти по 400.
1 Якщо ви не в стані прорахувати коли і що йому потрібно - то виходьте і купуйте по 1500 сьогодні,якщо знаючи що вам буде потрібно ви не законтрактували по 400 вчора... У великому бізнесі таких як ви - немає . такі як ви поспішайки стають банкрутами ще на рівні ларька 2 Наприклад Україна... Має своїх 19 млрд м3 які в себе по контракту закупає по 300...і ще 5-6 млрд повинна закупити нехай по 1000...скільки вийде в середньому? (19*300+6*1000)/25=468.... 3 Тепер далі Є ще й ті ,які називаються спекулянти...так от останні - законтрактували по 300 ...а тепер продають по 1500...і вони будуть успішні тільки в тому випадку..коли на ринок вийдуть хотєлкіни а не рахувалкіни.
Навіщо ці кілометрові пости з лірикою? Почалось з того - "Чи буде Європа платити за нафту 140$" Я відповів що буде платити і 500$, якщо буде така ціна. Все. Дальше обговорювати цю тему не хочу.
fler написав:В Беларуси в последние дни военнообязанных массово вызывают в военкоматы, — сообщает (https://news.zerkalo.io/life/16947.html) беларусское издание "Зеркало" В повестках не указана причина вызова, но есть предупреждение об уголовной ответственности за неявку. В военкоматах людям говорят, что "это просто тренировка на случай военной угрозы" в рамках мобилизационных учений.
Скажу то что мне говорили люди близкие к теме, лука бы уже 20 раз напал, только боится что белорусы не поймут, и его свергнут за 5 минут. Сейчас идёт анкетирование зондирование кто готов воевать а кого лучше не трогать. Ранее его власть держалась на армии пу, сейчас вся его армия задействована в Украине.