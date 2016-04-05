fler написав:В Беларуси в последние дни военнообязанных массово вызывают в военкоматы, — сообщает (https://news.zerkalo.io/life/16947.html) беларусское издание "Зеркало" В повестках не указана причина вызова, но есть предупреждение об уголовной ответственности за неявку. В военкоматах людям говорят, что "это просто тренировка на случай военной угрозы" в рамках мобилизационных учений.
Скажу то что мне говорили люди близкие к теме, лука бы уже 20 раз напал, только боится что белорусы не поймут, и его свергнут за 5 минут. Сейчас идёт анкетирование зондирование кто готов воевать а кого лучше не трогать. Ранее его власть держалась на армии пу, сейчас вся его армия задействована в Украине.
скажем так, возле Чернигова белоруссы были. Были в Репках, в Михайло-Коцюбинском В военных действиях не участвовали, выполняли полицейские функции Но то было совместно с орками и, судя по всему, их было немного
Полезут ли они сами ? ИМХО, полезут. Вопрос только когда и куда
Рашистская пропагандистка Скабеева заявила, что оккупанты якобы уничтожили в Украине 1 тыс. байрактаров 🤦♂️
Даже по данным российского Минобороны, на конец июня оккупанты уничтожили 84 таких БПЛА, хотя и там соврали, - украинская армия закупила перед войной всего 62 байрактара, 25 из них должны были поставить в 2022 году.
Востаннє редагувалось fler в Чет 30 чер, 2022 18:53, всього редагувалось 1 раз.
Ось позавчорашня заява близького до пу олігарха Дерипаски. «Я считаю, колоссальная ошибка будет уничтожить Украину», - заявил Олег Дерипаска на мероприятии в МГУ. При этом, подчеркивает миллиардер, ждать смены власти в России бессмысленно — для этого нет ни политических, ни экономических предпосылок."
До чого це він зараз? 1) Передвісник закінчення "операції" "жестом доброй воли" перед народом рф? 2) Хоче задобрити Захід, щоб швидше з нього санкції зняли? 3) Ваш варіант
fler написав:Ось позавчорашня заява близького до пу олігарха Дерипаски. «Я считаю, колоссальная ошибка будет уничтожить Украину», - заявил Олег Дерипаска на мероприятии в МГУ. При этом, подчеркивает миллиардер, ждать смены власти в России бессмысленно — для этого нет ни политических, ни экономических предпосылок."
До чого це він зараз? 1) Передвісник закінчення "операції" "жестом доброй воли" перед народом рф? 2) Хоче задобрити Захід, щоб швидше з нього санкції зняли? 3) Ваш варіант
3) Сигнал Западу - снимите с нас (РФ) санкции и забудьте об Украине, иначе мы Украину уничтожим
fler написав:В Беларуси в последние дни военнообязанных массово вызывают в военкоматы, — сообщает (https://news.zerkalo.io/life/16947.html) беларусское издание "Зеркало" В повестках не указана причина вызова, но есть предупреждение об уголовной ответственности за неявку. В военкоматах людям говорят, что "это просто тренировка на случай военной угрозы" в рамках мобилизационных учений.
fler написав:Ось позавчорашня заява близького до пу олігарха Дерипаски. «Я считаю, колоссальная ошибка будет уничтожить Украину», - заявил Олег Дерипаска на мероприятии в МГУ. При этом, подчеркивает миллиардер, ждать смены власти в России бессмысленно — для этого нет ни политических, ни экономических предпосылок."
До чого це він зараз? 1) Передвісник закінчення "операції" "жестом доброй воли" перед народом рф? 2) Хоче задобрити Захід, щоб швидше з нього санкції зняли? 3) Ваш варіант
fler написав:Ось позавчорашня заява близького до пу олігарха Дерипаски. «Я считаю, колоссальная ошибка будет уничтожить Украину», - заявил Олег Дерипаска на мероприятии в МГУ. При этом, подчеркивает миллиардер, ждать смены власти в России бессмысленно — для этого нет ни политических, ни экономических предпосылок."
До чого це він зараз? 1) Передвісник закінчення "операції" "жестом доброй воли" перед народом рф? 2) Хоче задобрити Захід, щоб швидше з нього санкції зняли? 3) Ваш варіант
За себе він печеться. За себе. Але не перед Заходом, а перед пуйлом. Це слова-посилання для пуйла. Який нікого з олігархів до себе не підпускає. Деякі олігархи невдоволені війною та мутять.
Деріпаска шле посилання пуйлу, що він невдоволений, але мутити проти влади не збирається (так і запевняє, що не бачить предпосилок для зміни влади. Не бачить). Таким чином відкрещується від тих, хто мутить.
І ось ще з той промови в МГУ: https://glavcom.ua/amp/ru/news/deripask ... 56743.html Ключове. Заходу він каже: Возможно, тем политикам, которые в мире поставили ставку на свержение режима Путина, им придется давить на газ. Я так понимаю, у них второго ответа перед своими избирателями нет.
І від своїх відкрещується. Оскільки він близький до пу, то дозволяє собі виразити невдоволення. Але з тієї ж причини одразу допомагає йому посилом до інших - роби, як я -- невдоволенним можеш бути, але у стійкості режиму не сумніваюся і демонструй це.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 30 чер, 2022 19:00, всього редагувалось 2 разів.
fler написав:В Беларуси в последние дни военнообязанных массово вызывают в военкоматы, — сообщает (https://news.zerkalo.io/life/16947.html) беларусское издание "Зеркало" В повестках не указана причина вызова, но есть предупреждение об уголовной ответственности за неявку. В военкоматах людям говорят, что "это просто тренировка на случай военной угрозы" в рамках мобилизационных учений.
andrijk777 написав:Ви самі спитали про американців, а тепер виявляється ми обговорюємо РФ. У вас з головою все нормально?
Ого, высокий уровень ведения дискуссий. Если бы у вас с головой было все в нормально, то вы бы возможно поняли написанное: обсуждали нефтянку в роисе, вы зачем-то написали о себестоимости добычи в сша. Не отвечайте мне пожалуйста