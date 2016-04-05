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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1507150815091510>
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 18:16

  vitaliian написав:
  fler написав:В Беларуси в последние дни военнообязанных массово вызывают в военкоматы, — сообщает (https://news.zerkalo.io/life/16947.html) беларусское издание "Зеркало"
В повестках не указана причина вызова, но есть предупреждение об уголовной ответственности за неявку. В военкоматах людям говорят, что "это просто тренировка на случай военной угрозы" в рамках мобилизационных учений.

Вторжение Беларуси в Украину – есть уже пять признаков, что Лукашенко таки нападет. https://war.segodnya.ua/war/vtorzhenie/ ... 27882.html

Скажу то что мне говорили люди близкие к теме, лука бы уже 20 раз напал, только боится что белорусы не поймут, и его свергнут за 5 минут. Сейчас идёт анкетирование зондирование кто готов воевать а кого лучше не трогать. Ранее его власть держалась на армии пу, сейчас вся его армия задействована в Украине.

скажем так, возле Чернигова белоруссы были. Были в Репках, в Михайло-Коцюбинском
В военных действиях не участвовали, выполняли полицейские функции
Но то было совместно с орками и, судя по всему, их было немного

Полезут ли они сами ? ИМХО, полезут. Вопрос только когда и куда
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 18:22

Рашистская пропагандистка Скабеева заявила, что оккупанты якобы уничтожили в Украине 1 тыс. байрактаров 🤦‍♂️ :lol:

Даже по данным российского Минобороны, на конец июня оккупанты уничтожили 84 таких БПЛА, хотя и там соврали, - украинская армия закупила перед войной всего 62 байрактара, 25 из них должны были поставить в 2022 году.
Востаннє редагувалось fler в Чет 30 чер, 2022 18:53, всього редагувалось 1 раз.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 18:23

Ось позавчорашня заява близького до пу олігарха Дерипаски.
«Я считаю, колоссальная ошибка будет уничтожить Украину», - заявил Олег Дерипаска на мероприятии в МГУ.
При этом, подчеркивает миллиардер, ждать смены власти в России бессмысленно — для этого нет ни политических, ни экономических предпосылок."

До чого це він зараз? :roll:
1) Передвісник закінчення "операції" "жестом доброй воли" перед народом рф?
2) Хоче задобрити Захід, щоб швидше з нього санкції зняли?
3) Ваш варіант
fler
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 18:27

  fler написав:Ось позавчорашня заява близького до пу олігарха Дерипаски.
«Я считаю, колоссальная ошибка будет уничтожить Украину», - заявил Олег Дерипаска на мероприятии в МГУ.
При этом, подчеркивает миллиардер, ждать смены власти в России бессмысленно — для этого нет ни политических, ни экономических предпосылок."

До чого це він зараз? :roll:
1) Передвісник закінчення "операції" "жестом доброй воли" перед народом рф?
2) Хоче задобрити Захід, щоб швидше з нього санкції зняли?
3) Ваш варіант

3) Сигнал Западу - снимите с нас (РФ) санкции и забудьте об Украине, иначе мы Украину уничтожим
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 18:31

  fler написав:В Беларуси в последние дни военнообязанных массово вызывают в военкоматы, — сообщает (https://news.zerkalo.io/life/16947.html) беларусское издание "Зеркало"
В повестках не указана причина вызова, но есть предупреждение об уголовной ответственности за неявку. В военкоматах людям говорят, что "это просто тренировка на случай военной угрозы" в рамках мобилизационных учений.

Вторжение Беларуси в Украину – есть уже пять признаков, что Лукашенко таки нападет. https://war.segodnya.ua/war/vtorzhenie/ ... 27882.html

где то в 10х числах июля, но сдохнут в приграгичье...

Україна отримає 140 тисяч протитанкових систем, понад 600 танків, майже 500 артсистем, понад 600 тисяч снарядів, каже Байден.
https://ua.korrespondent.net/world/4490 ... -artsystem
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 18:36

  fler написав:Ось позавчорашня заява близького до пу олігарха Дерипаски.
«Я считаю, колоссальная ошибка будет уничтожить Украину», - заявил Олег Дерипаска на мероприятии в МГУ.
При этом, подчеркивает миллиардер, ждать смены власти в России бессмысленно — для этого нет ни политических, ни экономических предпосылок."

До чого це він зараз? :roll:
1) Передвісник закінчення "операції" "жестом доброй воли" перед народом рф?
2) Хоче задобрити Захід, щоб швидше з нього санкції зняли?
3) Ваш варіант

Белый шум
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 18:46

  fler написав:Ось позавчорашня заява близького до пу олігарха Дерипаски.
«Я считаю, колоссальная ошибка будет уничтожить Украину», - заявил Олег Дерипаска на мероприятии в МГУ.
При этом, подчеркивает миллиардер, ждать смены власти в России бессмысленно — для этого нет ни политических, ни экономических предпосылок."

До чого це він зараз? :roll:
1) Передвісник закінчення "операції" "жестом доброй воли" перед народом рф?
2) Хоче задобрити Захід, щоб швидше з нього санкції зняли?
3) Ваш варіант

За себе він печеться. За себе.
Але не перед Заходом, а перед пуйлом.
Це слова-посилання для пуйла.
Який нікого з олігархів до себе не підпускає.
Деякі олігархи невдоволені війною та мутять.

Деріпаска шле посилання пуйлу, що він невдоволений, але мутити проти влади не збирається (так і запевняє, що не бачить предпосилок для зміни влади. Не бачить). Таким чином відкрещується від тих, хто мутить.

Тобто треба скласти 1+1.
Ваше посилання є додатком до оцього:
https://m.glavcom.ua/ru/news/rossiyskie ... 32326.html
Воно хоч і від 23 березня, але схоже, що не сильно, але мутять олігархи.

І ось ще з той промови в МГУ:
https://glavcom.ua/amp/ru/news/deripask ... 56743.html
Ключове.
Заходу він каже:
Возможно, тем политикам, которые в мире поставили ставку на свержение режима Путина, им придется давить на газ. Я так понимаю, у них второго ответа перед своими избирателями нет.

І від своїх відкрещується.
Оскільки він близький до пу, то дозволяє собі виразити невдоволення.
Але з тієї ж причини одразу допомагає йому посилом до інших - роби, як я -- невдоволенним можеш бути, але у стійкості режиму не сумніваюся і демонструй це.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 30 чер, 2022 19:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 18:52

Нам потрібно це все було ще на вчора!©

  edvardd написав:
  fler написав:В Беларуси в последние дни военнообязанных массово вызывают в военкоматы, — сообщает (https://news.zerkalo.io/life/16947.html) беларусское издание "Зеркало"
В повестках не указана причина вызова, но есть предупреждение об уголовной ответственности за неявку. В военкоматах людям говорят, что "это просто тренировка на случай военной угрозы" в рамках мобилизационных учений.

Вторжение Беларуси в Украину – есть уже пять признаков, что Лукашенко таки нападет. https://war.segodnya.ua/war/vtorzhenie/ ... 27882.html

где то в 10х числах июля, но сдохнут в приграгичье...

Україна отримає 140 тисяч протитанкових систем, понад 600 танків, майже 500 артсистем, понад 600 тисяч снарядів, каже Байден.
https://ua.korrespondent.net/world/4490 ... -artsystem

Мене в таких гучних заголовка/новинах завжди цікавить 2 речі:
1. Кількість зброї/техніки яку нададуть(це бачу)
2. Дату - коли саме це все буде в Україні (а цього - не бачу! - перейшовши за посиланням)

Коротше, мене такі заяви без конкретних дат/термінів - швидше дратують/бісять, ніж втішають!
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 19:14

  andrijk777 написав:Ви самі спитали про американців, а тепер виявляється ми обговорюємо РФ.
У вас з головою все нормально?

Ого, высокий уровень ведения дискуссий. Если бы у вас с головой было все в нормально, то вы бы возможно поняли написанное: обсуждали нефтянку в роисе, вы зачем-то написали о себестоимости добычи в сша.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Коротше, мене такі заяви без конкретних дат/термінів - швидше дратують/бісять, ніж втішають!
Зображення
Мизантрóп
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