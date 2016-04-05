Успіх написав:Коротше, мене такі заяви без конкретних дат/термінів - швидше дратують/бісять, ніж втішають!
О, до речі!))
Так як сьогодні добігає кінця останній день червня - а я тут/на форумі прогнозував/передбачав завершення війни, щонайпізніше саме до кінця цього місяця - то ВИЗНАЮ, що я помилився! - що мій прогноз - не збувся! - і що в мене відсутній дар передбачення! (ну, принаймі передбачати завершення війни - точно не вмію!)
Тож - залишається тепер вірити лише Арестовичу)) Чи в кого ще є дуже оптимістичні прогнози?
Успіх написав:Тож - залишається тепер вірити лише Арестовичу))
Речник Банкової висміяв припущення про початок війни між Білоруссю та Україною
Радник голови Офісу президента скептично поставився до чуток про можливий наступ Білорусі на північні регіони України. Про це Арестович написав у себе на Facebook-сторінці.
«Цієї неділі «…білоруси 100% підуть у наступ». Це вже всьоме, коли вони йдуть у наступ і одинадцяті сто відсотків», – іронічно прокоментував Олексій Арестович інформацію про можливе включення Білорусі у війну Росії проти України.
Він також пообіцяв додатково повідомити про «восьмий і дванадцятий рази» (коли Білорусь, за чутками, нападе на Україну – ред.), що тільки підтвердило скептицизм речника Банкової щодо можливості початку війни між білоруською та українською арміями. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/bil ... 57183.html
antey1969 написав:Мизантрóп Уже устарело. Сейчас каждый раз многозначительно намекает на месяц-полтора.
мой папа чётко сказал к сентябрю Херсон - наш. А бабки с которыми он общается не простые, они телевизор смотрят круглосуточно и всё на свете знают. Бывало как зайдёт одна из них в гости, политинформации на 1,5 часа, и явка обязательна.