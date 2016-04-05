antey1969 написав:Цель - затянуть войну по максимуму и обескровить рашкостан в военном плане.
Как вы представляете себе обескровить РФ в военном плане? Война в Украине ведётся неядерным оружием. А война между НАТО и РФ может быть только ядерной. От войны в Украине РФ не ослабляет свой ядерный потенциал.
Боевые действия ведутся на территории Украины. ВПК РФ от них никак не страдает и работает в штатном режиме. Напротив, война позволяет ВПК РФ избавиться от советских боеприпасов с истекающим сроком годности и обновить арсенал армии РФ. Войска РФ в процессе боевых действий получают боевой опыт и отрабатывают новые тактические приёмы. Поэтому ваш тезис про обескровить РФ - ложный.
Прикольна у вас логіка. Підіть до себе на кухню і розбийте усю посуду. Сіє дійство "позволит вам избавиться от старой посуды и обновить арсенал новой". Ось зі створенням нового в РФ серйозні були проблеми. А зараз імпорт впав в 5 разів!!! Припустимо не в 5 а в 3, але це все-рівно нереально багато. Зробити наприклад танк Т-90 стає нереально. ВПК від війни не страждає, він страждає від санкції і серйозно страждає. Про бойовий досвід і тактичні прийоми також не все так однозначно. Наприклад в Афганістані також постійно здобувати "бойовий досвід і тактичні прийоми", але чомусь успіхів з часом не було, одні проблеми. Так що не все так однозначно як вам здається.
кгггг... кгг... Вашими же словами: 1. "посуду бъют" на территории Украины. 2. В расход идёт, прежде всего расходный материал с оккупированных территорий. 3. Утилизация оружия идёт со всея рифляндии. 4. В перспективе "их свой технологический прорыв" и форсирование высокотехнологического производства - именно с этой целью они потрошат производства с оккупированных территорий. 5. И СПЕЦИАЛИСТОВ.(Мне было ччереез голову ... - когда рекомендовали ... КАЗАНЬ - и понял, что опустился... дальше некуда ) .................................................. А Украину, города, население, структуры, производства, недра, .... - орки пускают в расход!
whois2010 написав:В России себестоимость добычи нефти на новых проектах с учетом налогов составляет 42-44 доллара за баррель, подсчитали аналитики по заказу саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Это в два раза выше, чем себестоимость добычи сырья в Саудовской Аравии. https://www.bbc.com/russian/news-50392407
42-44 на НОВИХ родовищах - схоже на правду. А в Саудівській Аравії - десь 3$ на старих родовищах. На нових не знаю.
Как Вы зае...ли! Вы бы ещё стоимость сланцевой нефти Эстонии и РФ подсчитали. - Вы не заблудились форумом?
andrijk777 написав:Добування буде падати однозначно, але непевне не швидко.
весь мир сидит на нефтяной игле, как думаете ради Украины остальные 180 стран готовы платить за нефть $140+? Надо быть реалистами, сменятся покупатели, перестанет покупать Европа, но нарастят закупки другие страны. Уже прорабатывается решение ограничить стоимость рус.нефти. вместо эмбарго. Ради дисконта $50 очередь за ней будет стоять до южного полюса.
Ви дуже наївні. Будуть і за $500 купляти. Газ скільки коштував? $200-$300. Зараз $1000-$1500 і "остальные 180 стран" платять як миленькі. Які там "прорабатывается решения" по газу?
Ещё пару "солнечных ребёнков" по типу "Греты Тунберг" и цена на энергоносители даст прирост на два порядка. За чем тогда было баловаться откровенным идиотизмом изначально? Расклад Вам давался ГОДАМИ РАНЕЕ! К чему это приведёт.
А давайте прикинемо... Просто перекачка 1000м3 газу на 1 км коштував для росії в Україні - 3-6 доларів, в Європі 6-12 доларів.... Те що перекачати 1000 м3 нафти на два/три порядки складніше (хоча б тому що нафта вязка і важка) вже приведе до того що перекачка 1 тонни нафти(1 тонна приблизно=6 барелів) на 1000 км буде коштувати 100-150 доларів(15-25 доларів/барель)...і це тільки перекачка....
Батенька, на Вашем месте, поставил бы бочку посреди Борислава, и покупал бы нефть по 100грн ведро. Вернее посадил бы девочку из соседнего дома от бочки скупать. И Вам бы повалило счастье! Мине табаку с указанной плантации за идею. Бизнеса там хватит и Вашим внукам! Пускай люди честно зарабатывают. (Не считайте чужие деньги - считайте свои, или как говорят азиаты - "не ковыряйтесь пальцем в ж..пе соседа.")
Успіх написав:Коротше, мене такі заяви без конкретних дат/термінів - швидше дратують/бісять, ніж втішають!
Сегодня, впервые за последние пол года, увидел "откровенную вату", что приучал, До "рідної мови". Реально ощущают близость прихода своих вождей. Чему открыто способствует ситуация от наших ВС. Hotab Сколько не говори "халва", во рту слаще не становиться! СУ-24 орков, что потеряв рамсы возвращаются домой.... бл.... - хоть шапкой сбивай! Я так, понимаю, через пару недель нам будет, в лучшем случае не до того?(прямой текст о состоянии дел не привожу - в умолчании)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 30 чер, 2022 20:53, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:Україна отримає 140 тисяч протитанкових систем,
Их столько не существует на земном шаре. Те, что есть, практически не используются в фронтальных и городских боях. Для таких боёв нужны наводящиеся по лучу или подсветке.
Кроме, как от РПГ-7(Фауст Патрон) до сказочного "Карл Густав"! В то же время, опыт освобождения Киевщины показывает, что Джавелины использовались... - Для уничтожения грузовиков орков нагруженных награбленным, стиральными машинками,...
airmax78 написав:Читал когда-то давно, что она там в районе 25-30 баксов за баррель. Так что не такая уж и мизерная.
В різних родовищах по різному. Радянські і ранні російські - 5$. Таких більшість. А нові, наприклад на Ямалі - до 50$. В цьому питанні сильно брешуть і завишають собівартість. Наприклад американці при собівартості в 70$ і ціні нафти в 40$ успішно її добували/продавали, що є нелогічним. Значить брехали/рахували "по-своєму".
Откуда данные о себестоимости добычи в 70 долларов у американцев? Временно добывать "в убыток" могли по причине того, что нефть не перекроешь как воду в кухне краном, а консервировать скважины - дорого. В тех же США оценочная стоимость консервации "не прибыльных" скважин оценивается суммарно в 400млрд. Расконсервация будет стоить не дешевле.
В себестоимость записывают также премии топам, содержание секретарш, командировки бизнес-классом, корпоративчики и т.д.