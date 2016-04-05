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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1509151015111512>
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:в городских наши требуют именно РПГ, остальным мешает магнитный фон города.

140 тисяч - мова явно про щось просте, типу РПГ. Чим знову незадоволений отут наш рупор рашатудей?
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 19:54

ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» у острова Змеиный – ОК «Юг»

(https://www.facebook.com/okPivden/video ... 482961073/)Детали: оккупанты пытались организовать спасательно-поисковую операцию после ударов ВСУ по острову, но наши бойцы отправили их вертолет вслед за русским военным кораблем.

Слава ВСУ!
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 20:08

  andrijk777 написав:
  crumd написав:
  antey1969 написав:Цель - затянуть войну по максимуму и обескровить рашкостан в военном плане.

Как вы представляете себе обескровить РФ в военном плане? Война в Украине ведётся неядерным оружием. А война между НАТО и РФ может быть только ядерной. От войны в Украине РФ не ослабляет свой ядерный потенциал.

Боевые действия ведутся на территории Украины. ВПК РФ от них никак не страдает и работает в штатном режиме. Напротив, война позволяет ВПК РФ избавиться от советских боеприпасов с истекающим сроком годности и обновить арсенал армии РФ. Войска РФ в процессе боевых действий получают боевой опыт и отрабатывают новые тактические приёмы.
Поэтому ваш тезис про обескровить РФ - ложный.

Прикольна у вас логіка.
Підіть до себе на кухню і розбийте усю посуду. Сіє дійство "позволит вам избавиться от старой посуды и обновить арсенал новой". :D :D :D
Ось зі створенням нового в РФ серйозні були проблеми. А зараз імпорт впав в 5 разів!!! Припустимо не в 5 а в 3, але це все-рівно нереально багато. Зробити наприклад танк Т-90 стає нереально.
ВПК від війни не страждає, він страждає від санкції і серйозно страждає.
Про бойовий досвід і тактичні прийоми також не все так однозначно. Наприклад в Афганістані також постійно здобувати "бойовий досвід і тактичні прийоми", але чомусь успіхів з часом не було, одні проблеми.
Так що не все так однозначно як вам здається.

кгггг... кгг... :roll:
Вашими же словами:
1. "посуду бъют" на территории Украины.
2. В расход идёт, прежде всего расходный материал с оккупированных территорий.
3. Утилизация оружия идёт со всея рифляндии.
4. В перспективе "их свой технологический прорыв" и форсирование высокотехнологического производства - именно с этой целью они потрошат производства с оккупированных территорий.
5. И СПЕЦИАЛИСТОВ.(Мне было ччереез голову ... - когда рекомендовали ... КАЗАНЬ - и понял, что опустился... дальше некуда :mrgreen: )
..................................................
А Украину, города, население, структуры, производства, недра, .... - орки пускают в расход!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 20:13

  andrijk777 написав:
  whois2010 написав:В России себестоимость добычи нефти на новых проектах с учетом налогов составляет 42-44 доллара за баррель, подсчитали аналитики по заказу саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Это в два раза выше, чем себестоимость добычи сырья в Саудовской Аравии.
https://www.bbc.com/russian/news-50392407

42-44 на НОВИХ родовищах - схоже на правду.
А в Саудівській Аравії - десь 3$ на старих родовищах. :D На нових не знаю.

Как Вы зае...ли!
Вы бы ещё стоимость сланцевой нефти Эстонии и РФ подсчитали.
- Вы не заблудились форумом?
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 20:17

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Добування буде падати однозначно, але непевне не швидко.
весь мир сидит на нефтяной игле, как думаете ради Украины остальные 180 стран готовы платить за нефть $140+? Надо быть реалистами, сменятся покупатели, перестанет покупать Европа, но нарастят закупки другие страны. Уже прорабатывается решение ограничить стоимость рус.нефти. вместо эмбарго. Ради дисконта $50 очередь за ней будет стоять до южного полюса.

:D :D :D :D
Ви дуже наївні. Будуть і за $500 купляти.
Газ скільки коштував? $200-$300.
Зараз $1000-$1500 і "остальные 180 стран" платять як миленькі. Які там "прорабатывается решения" по газу?

Ещё пару "солнечных ребёнков" по типу "Греты Тунберг" и цена на энергоносители даст прирост на два порядка.
За чем тогда было баловаться откровенным идиотизмом изначально?
Расклад Вам давался ГОДАМИ РАНЕЕ!
К чему это приведёт.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 20:23

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Ще раз: собівартість мізерна.
А давайте прикинемо...
Просто перекачка 1000м3 газу на 1 км коштував для росії в Україні - 3-6 доларів, в Європі 6-12 доларів....
Те що перекачати 1000 м3 нафти на два/три порядки складніше (хоча б тому що нафта вязка і важка) вже приведе до того що перекачка 1 тонни нафти(1 тонна приблизно=6 барелів) на 1000 км буде коштувати 100-150 доларів(15-25 доларів/барель)...і це тільки перекачка....

Батенька, на Вашем месте, поставил бы бочку посреди Борислава, и покупал бы нефть по 100грн ведро. Вернее посадил бы девочку из соседнего дома от бочки скупать.
И Вам бы повалило счастье!
Мине табаку с указанной плантации за идею.
Бизнеса там хватит и Вашим внукам!
Пускай люди честно зарабатывают.
(Не считайте чужие деньги - считайте свои, или как говорят азиаты - "не ковыряйтесь пальцем в ж..пе соседа.")
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 20:36

  Мизантрóп написав:
  Успіх написав:Коротше, мене такі заяви без конкретних дат/термінів - швидше дратують/бісять, ніж втішають!
Зображення


Сегодня, впервые за последние пол года, увидел "откровенную вату", что приучал, До "рідної мови".
Реально ощущают близость прихода своих вождей.
Чему открыто способствует ситуация от наших ВС. :evil:
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Сколько не говори "халва", во рту слаще не становиться!
СУ-24 орков, что потеряв рамсы возвращаются домой.... бл.... - хоть шапкой сбивай!
Я так, понимаю, через пару недель нам будет, в лучшем случае не до того?(прямой текст о состоянии дел не привожу - в умолчании)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 30 чер, 2022 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 20:43

  crumd написав:
  edvardd написав:Україна отримає 140 тисяч протитанкових систем,

Их столько не существует на земном шаре.
Те, что есть, практически не используются в фронтальных и городских боях. Для таких боёв нужны наводящиеся по лучу или подсветке.

Кроме, как от РПГ-7(Фауст Патрон) до сказочного "Карл Густав"!
В то же время, опыт освобождения Киевщины показывает, что Джавелины использовались...
- Для уничтожения грузовиков орков нагруженных награбленным, стиральными машинками,...
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 20:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я конечно могу усё понять, только как растворяются посты, ещё до того, пока появиться следующий ......
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 20:48

  whois2010 написав:
  andrijk777 написав:
  airmax78 написав:Читал когда-то давно, что она там в районе 25-30 баксов за баррель. Так что не такая уж и мизерная.

В різних родовищах по різному.
Радянські і ранні російські - 5$. Таких більшість.
А нові, наприклад на Ямалі - до 50$.
В цьому питанні сильно брешуть і завишають собівартість. Наприклад американці при собівартості в 70$ і ціні нафти в 40$ успішно її добували/продавали, що є нелогічним. Значить брехали/рахували "по-своєму".

Откуда данные о себестоимости добычи в 70 долларов у американцев? Временно добывать "в убыток" могли по причине того, что нефть не перекроешь как воду в кухне краном, а консервировать скважины - дорого. В тех же США оценочная стоимость консервации "не прибыльных" скважин оценивается суммарно в 400млрд. Расконсервация будет стоить не дешевле.

В себестоимость записывают также премии топам, содержание секретарш, командировки бизнес-классом, корпоративчики и т.д.
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