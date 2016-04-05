fler написав:«Я считаю, колоссальная ошибка будет уничтожить Украину», - заявил Олег Дерипаска на мероприятии в МГУ.
Приглашение Запада к политическому соглашению по Украине. Похоже, в случае полной оккупации Донецкой и Луганской областей росармия остановит наступательные действия. Может подровняют линию фронта в Запорожской и Харьковской областях. Окопаются и будут постреливать Калибрами и Х-22 по остальной Украине. Такой расклад устраивает РФ - сухопутный коридор в Крым есть, вода по крымскому каналу течёт.
89% граждан Украины против того, чтобы уступить России территорию ради мира, – опрос Wall Street Journal
Подавляющее большинство опрошенных (81%) выступают против переговоров о том, чтобы оставить России территории, которые российские войска захватили до полномасштабного вторжения – Крым и отдельные части Донецкой и Луганской областей. Источник: https://censor.net/ru/n3351119
antey1969 написав:WSJ демонстрирует цифры, которые нужны, учитывая политнеобходимость и сигналы из Белого Дома. Элемент информационной войны, дабы поддержать настрой и в Украине, и среди союзников.
Вважаю, що цифри вірні. Ніхто не згоден програти, та втертися. Особливо там де живе переважна кількість співвітчизників, та куди не прилітають Гради. Мешканці Донбасса або Харкова також розуміють, що без нашої безумовної перемоги це буде заморожування війни з подальшим подовжуванням через кілька років, то ніякого життя там не буде. Сіра зона. Тому вони, коли думають, навіть під бомбами, також не бажають програшу нашої держави.
fler написав:«Я считаю, колоссальная ошибка будет уничтожить Украину», - заявил Олег Дерипаска на мероприятии в МГУ.
Приглашение Запада к политическому соглашению по Украине. Похоже, в случае полной оккупации Донецкой и Луганской областей росармия остановит наступательные действия. Может подровняют линию фронта в Запорожской и Харьковской областях. Окопаются и будут постреливать Калибрами и Х-22 по остальной Украине. Такой расклад устраивает РФ - сухопутный коридор в Крым есть, вода по крымскому каналу течёт.
Туго в это верится. Если бы было так, Батькорусь не пыталась бы поиграть дряблыми мускулами с подачи старшего брата. Ее бы кремлядь уже оставила в покое. В то что пуйло попытается в кгбшной манере провернуть финт ушами дабы подтянуть в момент переговоров побольше БТГ - верю. А вот в то, что он отказался примерить на лысину корону Петрухи І - не верю от слова совсем.
antey1969 написав:WSJ демонстрирует цифры, которые нужны, учитывая политнеобходимость и сигналы из Белого Дома. Элемент информационной войны, дабы поддержать настрой и в Украине, и среди союзников.
Вважаю, що цифри вірні. Ніхто не згоден програти, та втертися. Особливо там де живе переважна кількість співвітчизників, та куди не прилітають Гради. Мешканці Донбасса або Харкова також розуміють, що без нашої безумовної перемоги це буде заморожування війни з подальшим подовжуванням через кілька років, то ніякого життя там не буде. Сіра зона. Тому вони, коли думають, навіть під бомбами, також не бажають програшу нашої держави.
Не о том разговор. Против может быть и 99% населения. Но это типичное кабинетное исследование и высосано по сути из пальца. Уверен, что в реалиях об опросе американцев, как и наших статистов, никто даже не слышал. Банально не до этого.
fler написав:«Я считаю, колоссальная ошибка будет уничтожить Украину», - заявил Олег Дерипаска на мероприятии в МГУ.
Приглашение Запада к политическому соглашению по Украине. Похоже, в случае полной оккупации Донецкой и Луганской областей росармия остановит наступательные действия. Может подровняют линию фронта в Запорожской и Харьковской областях. Окопаются и будут постреливать Калибрами и Х-22 по остальной Украине. Такой расклад устраивает РФ - сухопутный коридор в Крым есть, вода по крымскому каналу течёт.
Образно, на примере фактов: Вы, вероятно знаете, что в этом году РФ отказалась тушить горящие леса Сибири? - "Экономически не целесообразно"(бляха, а даже эвенкам нарезали налог и ограничения на вылов рыбы) - У Вас должно быть понимание, что за год такой "спец операции" - выгорит практически вся европейская часть рф.
В переводе - сожрут свои. (китайцы, туркмены,..., кадыровцы - помогут форсировать это дело)
crumd написав:Приглашение Запада к политическому соглашению по Украине. Похоже, в случае полной оккупации Донецкой и Луганской областей росармия остановит наступательные действия. Может подровняют линию фронта в Запорожской и Харьковской областях. Окопаются и будут постреливать Калибрами и Х-22 по остальной Украине. Такой расклад устраивает РФ - сухопутный коридор в Крым есть, вода по крымскому каналу течёт.
Может это бы их и устроило, но нас это не устроит. Будут обстрелы, ДРГ, атаки, 200-е, 300-е, ежедневные потери. Для них это станет вторым Афганистаном. Кроме этого санкции тоже не просто так. В 30 раз упало производство авто, авиаперевозки в Ж, нефтедобыча падает - конкуренты занимают рынок, плюс у потребителей из-за цен во всю сланец и зеленая энергия плюс сбережение. Каждый год войны под санкциями для рф это дорога в бездну. При этом Украину взяли на безлимитное содержание G7 и НАТО. Пока будут желающие за 1 тыс долларов стоять на блокпостах и за 3 тыс сидеть на нуле, рфии будет очень плохо.
НА ДОНЕТЧИНЕ ОСТАЕТСЯ 340 ТЫСЯЧ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ — ГЛАВА ОВА https://novosti.dn.ua/news/326073-na-do ... -glava-ova В Донецкой области остается еще 340 тысяч гражданских, несмотря на постоянные призывы властей эвакуироваться. Об этом сообщил в эфире телемарафона глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
«В настоящее время в области остается 340 тысяч гражданского населения. Это достаточно высокий показатель. Людей я призывал и продолжаю призывать к эвакуации. Мы проводим работы по эвакуации населения каждый день, потому что нет ни одного безопасного города в Донецкой области», — подчеркнул глава области.
Он отметил, что города Бахмут, Славянск, Часов Яр за последние сутки подвергались обстрелам, населенные пункты на линии фронта находятся под постоянными обстрелами: Авдеевка, Марьинка, Торецк, Угледар и Соледар.
Кириленко рассказал, что в настоящее время 29 населенных пунктов области на подконтрольной украинским властям территории остаются без электроснабжения, хотя энергетики продолжают восстановление и выходят на работу даже под обстрелами. Вода в такие города, как Константиновка, Дружковка и частично Славянск, пока не подается из-за перебоев. Вся подконтрольная украинской власти часть области осталась без газа, возобновить его подачу пока невозможно.