В Донецкой области остается еще 340 тысяч гражданских, несмотря на постоянные призывы властей эвакуироваться. Об этом сообщил в эфире телемарафона глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.«В настоящее время в области остается 340 тысяч гражданского населения. Это достаточно высокий показатель. Людей я призывал и продолжаю призывать к эвакуации. Мы проводим работы по эвакуации населения каждый день, потому что нет ни одного безопасного города в Донецкой области», — подчеркнул глава области.Он отметил, что города Бахмут, Славянск, Часов Яр за последние сутки подвергались обстрелам, населенные пункты на линии фронта находятся под постоянными обстрелами: Авдеевка, Марьинка, Торецк, Угледар и Соледар.Кириленко рассказал, что в настоящее время 29 населенных пунктов области на подконтрольной украинским властям территории остаются без электроснабжения, хотя энергетики продолжают восстановление и выходят на работу даже под обстрелами. Вода в такие города, как Константиновка, Дружковка и частично Славянск, пока не подается из-за перебоев. Вся подконтрольная украинской власти часть области осталась без газа, возобновить его подачу пока невозможно.