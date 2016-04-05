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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1511151215131514>
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:16


Пам'ятаєте, як різні "унікдіми" розказували, що Богдана "нам не потрібна, безперспективна, небоєздатна, не стріляє, стволи криві"..., а тепер "дайте нам Цезарі".
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:24

  fler написав:Ось позавчорашня заява близького до пу олігарха Дерипаски.
«Я считаю, колоссальная ошибка будет уничтожить Украину», - заявил Олег Дерипаска на мероприятии в МГУ.
При этом, подчеркивает миллиардер, ждать смены власти в России бессмысленно — для этого нет ни политических, ни экономических предпосылок."

До чого це він зараз? :roll:
1) Передвісник закінчення "операції" "жестом доброй воли" перед народом рф?
2) Хоче задобрити Захід, щоб швидше з нього санкції зняли?
3) Ваш варіант

Дерипаска это будущий президент того, что останется от РСФСР
Только ему отдадут те деньги кооператива Озеро, что спрятаны были на Западе с 99го года, за вычетом комиссии(а она может быть и 90%, но с 2-3трлн и так больше чем Хусейну и Каддафи останется)
И не забываем где живут взрослые и зачастую пожилые уже дети лидеров РуссРейха
Ни один не бросил дом во Флориде и Лондоне и не поменял гражданство на только расейское и точка.
Просто вспоминаем историю жизни единственного сына Жирика и как и где его зовут сейчас
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:41

  Bobua написав:Так гарно було на днях.
Били по нас прямим наведенням, мабуть -- бо прилітало десь так за ½...¾ секунди.

До речі, може тут хтось знає, з чого це можуть так бити, бо і я це інколи чую?(правда, близьких прильотів цього не було)
Тільки "бах" - зразу "гуп" - дійсно десь 1/2, чи 3/4 секунди!
  Howl написав:
  Успіх написав:"Вдарити/штрафанути" військову премію - майже не впливає/не мотивує "зальотчиків" бути "чемними" :roll:
Как бы снимать полностью эту премию — это жёстко. С учётом того, что она оседает после этого в в/ч...

Ну, не хочу я лізти в деталі по цій темі...
Але, якщо чел 3-4 рази жорстко "начудив", а перед тим, його 100500раз попереджували/балакали/пояснювали...?

п.с.
Доречі, може я забіг наперед і сказав, що це "не дієвий" спосіб/не впливає на подальші вчинки людини... - але це не впливають ПОПЕРЕДЖЕННЯ про це(що отак накажуть) - а от що буде після того/чи людина виправиться і чи інші зрозуміють? - буду бачити пізніше, так як тільки 2 таких "процеси" почались... рапорти подані в штаб... :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.unian.net/war/voyna-ukrainy ... 86045.html
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:58

  Kudrjavuy написав:
НА ДОНЕТЧИНЕ ОСТАЕТСЯ 340 ТЫСЯЧ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ — ГЛАВА ОВА
https://novosti.dn.ua/news/326073-na-do ... -glava-ova
В Донецкой области остается еще 340 тысяч гражданских, несмотря на постоянные призывы властей эвакуироваться. Об этом сообщил в эфире телемарафона глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«В настоящее время в области остается 340 тысяч гражданского населения. Это достаточно высокий показатель. Людей я призывал и продолжаю призывать к эвакуации. Мы проводим работы по эвакуации населения каждый день, потому что нет ни одного безопасного города в Донецкой области», — подчеркнул глава области.

Он отметил, что города Бахмут, Славянск, Часов Яр за последние сутки подвергались обстрелам, населенные пункты на линии фронта находятся под постоянными обстрелами: Авдеевка, Марьинка, Торецк, Угледар и Соледар.

Кириленко рассказал, что в настоящее время 29 населенных пунктов области на подконтрольной украинским властям территории остаются без электроснабжения, хотя энергетики продолжают восстановление и выходят на работу даже под обстрелами. Вода в такие города, как Константиновка, Дружковка и частично Славянск, пока не подается из-за перебоев. Вся подконтрольная украинской власти часть области осталась без газа, возобновить его подачу пока невозможно.

Вірять в ЗСУ - до останнього, але вірять!


без газу -це фігня,а вот без води-біда
300 тисяч пенсов, вони не мають коштів на життя в іншому місті
ввіряють своє життя богу (чи войнам ЗСУ)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Оперативне командування «Південь» уточнило, що по Білгород-Дністровському росіяни вдарили 3 ракетами Х-22. Їх запускали з напрямку Чорного моря зі стратегічних бомбардувальників Ту-22. Ракети зруйнували багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку. 17 загиблих, 30 поранених
alexop
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:До речі, може тут хтось знає, з чого це можуть так бити, бо і я це інколи чую?(правда

Танк прямою наводкою. Можеш звук взагалі не почути: швидкість польоту снаряда може бути вище швидкості звуку. І тоді приліт снаряда раніше , ніж надходження звуку від вильота.
дві бази відпочинку

Сподіваюсь там не спали військові. Нема сил дивитись на цей дебілізм на 5-му місяці.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:29

  Hotab написав:Сподіваюсь там не спали військові. Нема сил дивитись на цей дебілізм на 5-му місяці.
1 Військові десь повинні спати
2 У нас приблизно 400 000 під автоматом..але не на фронті....
Отже в кожній з областей приблизно по 50000 осіб
3 Якби цинічно це не звучало
Але смерть військових - це частина їх роботи
Смерть цивільних - це тероризм...

І останнє
Випущено вже 3000+/- ракет, від яких загинуло менше 3000 осіб( цивільних і військових разом)
Висновок - ракета це засіб психологічного залякуваннянаселення , тому як на мене - двох/пяти разове в добу переміщення до зон укриття нанесе військам і населенню більшої шкоди ніж просте ігнорування прильотів ( з мінімальним виконанням всього одного правила - не збирайтесь групками більше 5 осіб....)
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Військові десь повинні спати

Мені здається не в школі/пансіонаті , де ніяк не може бути менше 5 осіб.
  budivelnik написав:не збирайтесь групками більше 5 осіб....)


якщо, звичайно, це не бунгало.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:34

  GALeon написав:https://www.unian.net/war/voyna-ukrainy-s-rossiey-2022-ni-shagu-bez-voenkomata-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11886045.html


якась дурня. нове кріпосне право? замість баронів і графів будуть воєнкоми
Letusrock
 
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