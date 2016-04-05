fler написав:Ось позавчорашня заява близького до пу олігарха Дерипаски. «Я считаю, колоссальная ошибка будет уничтожить Украину», - заявил Олег Дерипаска на мероприятии в МГУ. При этом, подчеркивает миллиардер, ждать смены власти в России бессмысленно — для этого нет ни политических, ни экономических предпосылок."
До чого це він зараз? 1) Передвісник закінчення "операції" "жестом доброй воли" перед народом рф? 2) Хоче задобрити Захід, щоб швидше з нього санкції зняли? 3) Ваш варіант
Дерипаска это будущий президент того, что останется от РСФСР Только ему отдадут те деньги кооператива Озеро, что спрятаны были на Западе с 99го года, за вычетом комиссии(а она может быть и 90%, но с 2-3трлн и так больше чем Хусейну и Каддафи останется) И не забываем где живут взрослые и зачастую пожилые уже дети лидеров РуссРейха Ни один не бросил дом во Флориде и Лондоне и не поменял гражданство на только расейское и точка. Просто вспоминаем историю жизни единственного сына Жирика и как и где его зовут сейчас
Bobua написав:Так гарно було на днях. Били по нас прямим наведенням, мабуть -- бо прилітало десь так за ½...¾ секунди.
До речі, може тут хтось знає, з чого це можуть так бити, бо і я це інколи чую?(правда, близьких прильотів цього не було) Тільки "бах" - зразу "гуп" - дійсно десь 1/2, чи 3/4 секунди!
Howl написав:
Успіх написав:"Вдарити/штрафанути" військову премію - майже не впливає/не мотивує "зальотчиків" бути "чемними"
Как бы снимать полностью эту премию — это жёстко. С учётом того, что она оседает после этого в в/ч...
Ну, не хочу я лізти в деталі по цій темі... Але, якщо чел 3-4 рази жорстко "начудив", а перед тим, його 100500раз попереджували/балакали/пояснювали...?
п.с. Доречі, може я забіг наперед і сказав, що це "не дієвий" спосіб/не впливає на подальші вчинки людини... - але це не впливають ПОПЕРЕДЖЕННЯ про це(що отак накажуть) - а от що буде після того/чи людина виправиться і чи інші зрозуміють? - буду бачити пізніше, так як тільки 2 таких "процеси" почались... рапорти подані в штаб...
НА ДОНЕТЧИНЕ ОСТАЕТСЯ 340 ТЫСЯЧ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ — ГЛАВА ОВА https://novosti.dn.ua/news/326073-na-do ... -glava-ova В Донецкой области остается еще 340 тысяч гражданских, несмотря на постоянные призывы властей эвакуироваться. Об этом сообщил в эфире телемарафона глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
«В настоящее время в области остается 340 тысяч гражданского населения. Это достаточно высокий показатель. Людей я призывал и продолжаю призывать к эвакуации. Мы проводим работы по эвакуации населения каждый день, потому что нет ни одного безопасного города в Донецкой области», — подчеркнул глава области.
Он отметил, что города Бахмут, Славянск, Часов Яр за последние сутки подвергались обстрелам, населенные пункты на линии фронта находятся под постоянными обстрелами: Авдеевка, Марьинка, Торецк, Угледар и Соледар.
Кириленко рассказал, что в настоящее время 29 населенных пунктов области на подконтрольной украинским властям территории остаются без электроснабжения, хотя энергетики продолжают восстановление и выходят на работу даже под обстрелами. Вода в такие города, как Константиновка, Дружковка и частично Славянск, пока не подается из-за перебоев. Вся подконтрольная украинской власти часть области осталась без газа, возобновить его подачу пока невозможно.
Вірять в ЗСУ - до останнього, але вірять!
без газу -це фігня,а вот без води-біда 300 тисяч пенсов, вони не мають коштів на життя в іншому місті ввіряють своє життя богу (чи войнам ЗСУ)
Оперативне командування «Південь» уточнило, що по Білгород-Дністровському росіяни вдарили 3 ракетами Х-22. Їх запускали з напрямку Чорного моря зі стратегічних бомбардувальників Ту-22. Ракети зруйнували багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку. 17 загиблих, 30 поранених
Hotab написав:Сподіваюсь там не спали військові. Нема сил дивитись на цей дебілізм на 5-му місяці.
1 Військові десь повинні спати 2 У нас приблизно 400 000 під автоматом..але не на фронті.... Отже в кожній з областей приблизно по 50000 осіб 3 Якби цинічно це не звучало Але смерть військових - це частина їх роботи Смерть цивільних - це тероризм...
І останнє Випущено вже 3000+/- ракет, від яких загинуло менше 3000 осіб( цивільних і військових разом) Висновок - ракета це засіб психологічного залякуваннянаселення , тому як на мене - двох/пяти разове в добу переміщення до зон укриття нанесе військам і населенню більшої шкоди ніж просте ігнорування прильотів ( з мінімальним виконанням всього одного правила - не збирайтесь групками більше 5 осіб....)