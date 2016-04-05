Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:49

Hotab написав: Мені здається не в школі/пансіонаті , де ніяк не може бути менше 5 осіб. Мені здається не в школі/пансіонаті , де ніяк не може бути менше 5 осіб.

1 Піхотне відділення від 12 осіб....Воно як правило спить разом...особливо в тилу..В противному разі рота повинна мати від 30 точок сну по 3 особи....Як Ви розумієте - це не можливо, особливо у випадках коли навколо відсутні бомбосховища2 Обслуга Хаймарса також більше 5 осіб....Але при цьому ,якщо ворог витратить 5 млн на знищення одного розрахунку...то питання як довго він протягне економічно3 Жданов ПРИПУСТИВ , що кількість ракет всіх типів з дальністю в 500+км у ворога -менше 3000 штук...Тому вже випущені 3000 штук не привели до якихось значних втрат..то навіщо створювати паніку ?Це як з ковідомЗагнали 40 млн населення під плінтус..і отримали надлишкову смертність у старших групах населення і мінусову народжуваність..А як тільки зявився сильніший зовнішній подразник - так ковід одномоментно зник...і зараз ми маємо навіть меншу смертність ніж було при ковіді...а все тому що під плінтусом( як при ковіді) сидить не 40 млн населення..а всього 1 млн в збройних силах і ще 10 млн в зоні активних бойових дій..Висновок напрошується сам.У випадку ракетної істерії краще покласти на неї ..ніж боятися її.