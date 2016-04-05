Одесская обл., Белгород-Днестровский р-н, ночью 01/07/22 удар по базе отдыха, 3 погибших, в том числе ребенок; удар по 9этажке, 14 погибших, 30 раненых, в т.ч. 3 детей
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я теж можливо буду виглядати цинічним, але..
Для мене смерть в пансіонаті спеціаліста Хаймарса чи Цезаря - це тимчасово залишені без вогневої підтримки Боб-юа і інші , які відчувають себе "кинутими з автоматом проти танку". І без цієї підтримки вони в окопі довго не просидять.
А смерть цивільних в 9-поверхівці- це просто смерть цивільних.
Це результати по 9-првепхівці та базі по цивільним смертям.
Результати по місцю, де були (могли бути) військові не повідомляють майже ніколи. Або дуже заниженими цифрами. Що також правильно на сьогодні.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сперечатись не буду, але офіційно:
Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Достатньо було б, якби вони ВСІ допомагали будь-яким іншим способом.
А ви яким допомагаєте?
Ще раз: зазвичай результати удару повідомляє голова ВЦ адміністрації. Кількість загиблих військових чи знищеної техніки (бк) він може навіть не знати. А тим більше ніхто його не уповноважить повідомити це. Він по цивільним осооам та знищеним цивільним обьектам. А не по кількості пошкоджених М777 та їх обслуги.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:49
1 Піхотне відділення від 12 осіб....Воно як правило спить разом...особливо в тилу..
В противному разі рота повинна мати від 30 точок сну по 3 особи....Як Ви розумієте - це не можливо, особливо у випадках коли навколо відсутні бомбосховища
2 Обслуга Хаймарса також більше 5 осіб....Але при цьому ,якщо ворог витратить 5 млн на знищення одного розрахунку...то питання як довго він протягне економічно
3 Жданов ПРИПУСТИВ , що кількість ракет всіх типів з дальністю в 500+км у ворога -менше 3000 штук...
Тому вже випущені 3000 штук не привели до якихось значних втрат..то навіщо створювати паніку ?
Це як з ковідом
Загнали 40 млн населення під плінтус..і отримали надлишкову смертність у старших групах населення і мінусову народжуваність..
А як тільки зявився сильніший зовнішній подразник - так ковід одномоментно зник...і зараз ми маємо навіть меншу смертність ніж було при ковіді...а все тому що під плінтусом( як при ковіді) сидить не 40 млн населення..а всього 1 млн в збройних силах і ще 10 млн в зоні активних бойових дій..
Висновок напрошується сам.
У випадку ракетної істерії краще покласти на неї ..ніж боятися її.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:16
Судя по тому, что он сказал, у Путина план уничтожить Украину. Не кусок оторвать, а именно уничтожить. Так что война как в Сирии пока Путин живой.
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