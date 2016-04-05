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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 15121513151415151516>
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Сподіваюсь там не спали військові. Нема сил дивитись на цей дебілізм на 5-му місяці.

Одесская обл., Белгород-Днестровский р-н, ночью 01/07/22 удар по базе отдыха, 3 погибших, в том числе ребенок; удар по 9этажке, 14 погибших, 30 раненых, в т.ч. 3 детей
alexop
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Але смерть військових - це частина їх роботи
Смерть цивільних - це тероризм.

Я теж можливо буду виглядати цинічним, але..
Для мене смерть в пансіонаті спеціаліста Хаймарса чи Цезаря - це тимчасово залишені без вогневої підтримки Боб-юа і інші , які відчувають себе "кинутими з автоматом проти танку". І без цієї підтримки вони в окопі довго не просидять.
А смерть цивільних в 9-поверхівці- це просто смерть цивільних.

Одесская обл., Белгород-Днестровский р-н, ночью 01/07/22 удар по базе отдыха, 3 погибших, в том числе ребенок; удар по 9этажке, 14 погибших, 30 раненых, в т.ч. 3 детей

Це результати по 9-првепхівці та базі по цивільним смертям.
Результати по місцю, де були (могли бути) військові не повідомляють майже ніколи. Або дуже заниженими цифрами. Що також правильно на сьогодні.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:89% граждан Украины против того, чтобы уступить России территорию ради мира, – опрос Wall Street Journal

цікаво скільки відсотків з цих 89 з них готові прямо завтра вирушити з автоматом на схід
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Результати по місцю, де були (могли бути) військові не повідомляють майже ніколи. Або дуже заниженими цифрами. Що також правильно на сьогодні.

Сперечатись не буду, але офіційно:
Станом на 08:15 під час розбору завалів дев’ятиповерхового житлового будинку в смт Сергіївка додатково вилучено тіла 2 осіб. Всього внаслідок удару загинуло 16 осіб та постраждало 30 осіб (з них 3 дитини). Роботи тривають.

За уточненою інформацією внаслідок удару по території бази відпочинку у смт Сергіївка загинуло 2 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа. Роботи тривають.

https://t.me/dsns_telegram/8044
alexop
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:готові прямо завтра вирушити з автоматом на схід
Достатньо було б, якби вони ВСІ допомагали будь-яким іншим способом.
А ви яким допомагаєте?

  alexop написав:Сперечатись не буду, але офіційно:

Ще раз: зазвичай результати удару повідомляє голова ВЦ адміністрації. Кількість загиблих військових чи знищеної техніки (бк) він може навіть не знати. А тим більше ніхто його не уповноважить повідомити це. Він по цивільним осооам та знищеним цивільним обьектам. А не по кількості пошкоджених М777 та їх обслуги.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:49

  Hotab написав:Мені здається не в школі/пансіонаті , де ніяк не може бути менше 5 осіб.
1 Піхотне відділення від 12 осіб....Воно як правило спить разом...особливо в тилу..
В противному разі рота повинна мати від 30 точок сну по 3 особи....Як Ви розумієте - це не можливо, особливо у випадках коли навколо відсутні бомбосховища
2 Обслуга Хаймарса також більше 5 осіб....Але при цьому ,якщо ворог витратить 5 млн на знищення одного розрахунку...то питання як довго він протягне економічно
3 Жданов ПРИПУСТИВ , що кількість ракет всіх типів з дальністю в 500+км у ворога -менше 3000 штук...
Тому вже випущені 3000 штук не привели до якихось значних втрат..то навіщо створювати паніку ?

Це як з ковідом
Загнали 40 млн населення під плінтус..і отримали надлишкову смертність у старших групах населення і мінусову народжуваність..
А як тільки зявився сильніший зовнішній подразник - так ковід одномоментно зник...і зараз ми маємо навіть меншу смертність ніж було при ковіді...а все тому що під плінтусом( як при ковіді) сидить не 40 млн населення..а всього 1 млн в збройних силах і ще 10 млн в зоні активних бойових дій..

Висновок напрошується сам.
У випадку ракетної істерії краще покласти на неї ..ніж боятися її.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:16

  барабашов написав:
  fler написав:Ось позавчорашня заява близького до пу олігарха Дерипаски.
«Я считаю, колоссальная ошибка будет уничтожить Украину», - заявил Олег Дерипаска на мероприятии в МГУ.
При этом, подчеркивает миллиардер, ждать смены власти в России бессмысленно — для этого нет ни политических, ни экономических предпосылок."

До чого це він зараз? :roll:
1) Передвісник закінчення "операції" "жестом доброй воли" перед народом рф?
2) Хоче задобрити Захід, щоб швидше з нього санкції зняли?
3) Ваш варіант

Дерипаска это будущий президент того, что останется от РСФСР

Судя по тому, что он сказал, у Путина план уничтожить Украину. Не кусок оторвать, а именно уничтожить. Так что война как в Сирии пока Путин живой.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Путина план уничтожить Украину. Не кусок оторвать, а именно уничтожить

Якими ви бачите його наступні кроки (у випадку вдалої реалізації цього плану) ??
1. Приєднання і формування нової імперії? (але тоді потрібно за кошти лаптестану це відбудовувати).
2. Залишити розвалену але незалежну, зате ніякої загрози Криму та Мордору на багато років?

Я не бачу логіки в його діях зовсім. Вірніше, я бачу , що він робить те єдине, що він здатний зараз робити. Проте наслідки в будь-якому разі погані для реалізації його амбіцій.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:23

Загалом, правильно пишуть, що ракети попадають по туалетах

Так, коли зараз так розвинуті безпілотники і вони відіграють ДУЖЕ важливу роль у цій війні.... - підорашисти будуть запускати ракети "в сліпу"?
Тож, добре що:
1. Не повідомляють, чи знаходились там(чи в інших місцях влучення ракет) військові, чи техніка.
2. Їхні ракети не настільки точні, як би їм хотілось.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:29

  Hotab написав:
  Zebra написав:Путина план уничтожить Украину. Не кусок оторвать, а именно уничтожить

Якими ви бачите його наступні кроки (у випадку вдалої реалізації цього плану) ??
1. Приєднання і формування нової імперії? (але тоді потрібно за кошти лаптестану це відбудовувати).
2. Залишити розвалену але незалежну, зате ніякої загрози Криму та Мордору на багато років?

Я не бачу логіки в його діях зовсім. Вірніше, я бачу , що він робить те єдине, що він здатний зараз робити. Проте наслідки в будь-якому разі погані для реалізації його амбіцій.

Хотів установити свою владу в Києві військовим шляхом. Зараз скоріше за все, буде потроху відривати території, вести економічну війну (блокада моря) та удари по промисловій інфраструктурі. Він би вже давно розбомбив усю промисловість країни, але для цього потрібно буде багато крилатих ракет, а їх виробництво надто повільне.

Для заморожування конфлікту і щоб виграти час на поповнення військового потенціалу, можливо будуть у серпні намагатися проштовхнути Мінськ-3 через Арахімій.
Zebra
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