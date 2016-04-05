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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1513151415151516>
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:50

  Hotab написав:
  Zebra написав:Путина план уничтожить Украину. Не кусок оторвать, а именно уничтожить

Якими ви бачите його наступні кроки (у випадку вдалої реалізації цього плану) ??
1. Приєднання і формування нової імперії? (але тоді потрібно за кошти лаптестану це відбудовувати).
2. Залишити розвалену але незалежну, зате ніякої загрози Криму та Мордору на багато років?

Я не бачу логіки в його діях зовсім. Вірніше, я бачу , що він робить те єдине, що він здатний зараз робити. Проте наслідки в будь-якому разі погані для реалізації його амбіцій.

Так схоже йому більш потрібен сам процес. Процес війни.
А результат та наслідки -- да пофіг йому, як вони стаються.
Аби не виходили за межі вказані Дерипаскою (для зміни режиму нема підстав: ні економічних, ні політичних).

Тим паче, що в його уяві в нього не було та і нема іншого виходу, вибору:
- або мовчки ковтати, як НАТО наближається ще ближче, а Україна міцніє, озброюється.
- або праведно)) боротися з цим. Захищати.

В принципі красиво виглядає.
Якщо не вказувати на два моменти:
1. Україна озброюється та ворожо ставиться не просто так, а в наслідку нападу, анексії, окупації з 2014.
2. НАТО та країни мають повне право розширення блоку. Справа рашки, якщо вважає загрозою -- вдосконалювати свій захист. За свій рахунок. Хоч мільярд ядерних ракет роби...

Поки для рашкованів примхи влади з війною є шоу. Як зміниться їх погляд, коли прижме, то --- хз!!!
Бо це ж рашковани.
Вони й радіти можуть карткам, трудодням, таборам і т.д.
Проблема в тому, що адська машинка пропаганди влади може з легкістю це зробити.

Тобто ставка Заходу на санкції може виявитися величезною помилкою, за яку прийдеться платити суперціну.
А могли би по вуха затарити Україну зброєю ще вчора...
Найсучаснішої. Окрім ядерної.
І була б вона міцним форпостом з Мордором.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:08

Ось по пошуку в Гуглі в рашкованів:
"Военные заводы в России начали работать в три смены
Некоторые российские оборонные предприятия из-за возросшей нагрузки на фоне военной операции на Украине стали работать в трёхсменном режиме. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал первый замглавы коллегии Военно-промышленной комиссии при правительстве Андрей Ельчанинов. Он сообщил также, что оборонный заказ в 2022 году вырастет на 600–700 млрд рублей."
https://secretmag.ru/news/voennye-zavod ... 6-2022.htm

Цим вони намагаються перекрити оце:
24 березня
Российские предприятия военно-промышленного комплекса вынуждены сокращать свою работу из-за нехватки деталей. Об этом в сводке в четверг сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В течение последних двух недель более 20 предприятий военно-промышленного комплекса российской федерации были вынуждены полностью или частично приостановить свою деятельность из-за отсутствия комплектующих частей и деталей. В частности, приостановилось производство авиационных ракет на российском научно-производственном предприятии Вымпел", - говорится в сообщении.
https://bin.ua/news/foreign/world/27546 ... iz-za.html
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Якими ви бачите його наступні кроки (у випадку вдалої реалізації цього плану) ??
1. Приєднання і формування нової імперії? (але тоді потрібно за кошти лаптестану це відбудовувати).
2. Залишити розвалену але незалежну, зате ніякої загрози Криму та Мордору на багато років?
Я не бачу логіки в його діях зовсім. Вірніше, я бачу , що він робить те єдине, що він здатний зараз робити. Проте наслідки в будь-якому разі погані для реалізації його амбіцій.
Ніхто не бачить, але всі "хавають" те що він робить. Від росіян до європейських політиків та обсерившегося НАТО. НІхто там так і не зрозумів обсягів іпанутості. Я вірю що більшість територій буде повернено, але ніщо не завдить йому і далі руйнувати ракетими все що заманеться, куди дострелять. Більш того, скоріш за все він почне скоро пуляти по Польші та Балтиці неядерною зброєю, все скінчиться новим ПРО для тих країн і все. Впевнений що жоден літак не наважиться залетіти у простір расії при сьогоднішньому керівництві євросоюзу. Нема вирішення проблеми, йухло сама проблема. А брати москву щоб його прибити, ніхто не буде. Замість України його влаштує купа "народних республік", або абхазій чи придністровій. Нах йому наша теріторія не потрібна.
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:20

  Zebra написав:
  whois2010 написав:
  andrijk777 написав:В різних родовищах по різному.
Радянські і ранні російські - 5$. Таких більшість.
А нові, наприклад на Ямалі - до 50$.
В цьому питанні сильно брешуть і завишають собівартість. Наприклад американці при собівартості в 70$ і ціні нафти в 40$ успішно її добували/продавали, що є нелогічним. Значить брехали/рахували "по-своєму".

Откуда данные о себестоимости добычи в 70 долларов у американцев? Временно добывать "в убыток" могли по причине того, что нефть не перекроешь как воду в кухне краном, а консервировать скважины - дорого. В тех же США оценочная стоимость консервации "не прибыльных" скважин оценивается суммарно в 400млрд. Расконсервация будет стоить не дешевле.

В себестоимость записывают также премии топам, содержание секретарш, командировки бизнес-классом, корпоративчики и т.д.

Абсолютно правильно.
Саме тому в амерів така дика собівартість. Але це також правильно - в амерів нафту добувають приватні компанії - куди хотять туди і тратять бабки.
А в РФ/СА нафту добувають державні компанії, надприбутки забирає собі держава.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Для заморожування конфлікту і щоб виграти час на поповнення військового потенціалу, можливо будуть у серпні намагатися проштовхнути Мінськ-3 через Арахімій.

К августу не успеют. Если ситуация на фронте не переломится в результате контрнаступления ВСУ, то к концу августа только возьмут краматорский укрепрайон, а к концу октября - авдеевский.
Далее предложение обсудить политическое соглашение. Никаких минсков уже не будет. Будет мандат ООН и миротворцы ОДКБ.
В случае отказа от соглашения - зимнее квартирование по линии фронта с ежесуточными обстрелами Калибрами и Х-22. С марта 2023 - новая весенне-осенняя кампания.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:23

  d44 написав:Нема вирішення проблеми, йухло сама проблема. А брати москву щоб його прибити, ніхто не буде
он иногда куда то вылетает, на форумы разные. Сбить борт не есть огромная проблема. Для западных лидеров пуйло проблема №18 (не нужно её преувеличивать) а для нас №1 поэтому всё будет примерно как вы описали, пока он жив. На этом и держится конфликт. Поэтому нам дают оружия ровно столько, чтобы мы не проиграли. Когда для Запада он станет проблемой №1 её быстро решат, без яо и захвата москвы.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 01 лип, 2022 10:28, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:24

  andrijk777 написав:Абсолютно правильно.
Саме тому в амерів така дика собівартість. Але це також правильно - в амерів нафту добувають приватні компанії - куди хотять туди і тратять бабки.
А в РФ/СА нафту добувають державні компанії, надприбутки забирає собі держава.

Ага, сечин и ииллер на жигулях ездят, и в командировки на эконом класе летали рашкафлота :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Деякі окупанти настільки переповнились вірою в те, що окуповані території Херсонщини та Запоріжжя залишаться під контролем Росії, що почали перевозити свої родини у "тихі" міста. Заселяються сім'ї ординців у квартири з гарним ремонтом та дорогою технікою.
Як повідомили 24 каналу представники партизанського руху, з середини червня у Мелітополі, в Бердянську та Енергодарі відбувається "велике переселення бурятів". Ледве не кожного дня у міста, які окупанти вважають "спокійними", приїжджає по кілька родин російських військовослужбовців.

https://24tv.ua/rodini-okupantiv-pereselyayutsya-glibinok-rosiyi-do-zaporizhzhya_n2052442
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А ви яким допомагаєте?

грошима

але частину майбутніх військових не влаштує відповідь що : берци куплять родичі, бронік односельчани, каску волонтери, а сушку дасть Шольц через "2-3 тижні"
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Пам'ятаєте, як різні "унікдіми" розказували, що Богдана "нам не потрібна, безперспективна, небоєздатна, не стріляє, стволи криві"..., а тепер "дайте нам Цезарі".

Памятаю, що Чмут в 19 році казав, що по результатам випробувань було виявлено купу недоліків. Якось я більше схильний довіряти Чмуту, який воював і який реально зараз прикладає купу зусиль, щоб покращити можливості нашої армії. І який ріже правду, не дивлячись на політичні вподобання і регалії.
І я якось схильний більше вірити Чмуту, аніж одному пропагандистському повідоленню, нехай навіть від генштабу. До речі, якщо Богдана така крута, то чому зі Зміїного зїхали після появи Хаймарсів?
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