Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:50

Hotab написав: Zebra написав: Путина план уничтожить Украину. Не кусок оторвать, а именно уничтожить Путина план уничтожить Украину. Не кусок оторвать, а именно уничтожить

Якими ви бачите його наступні кроки (у випадку вдалої реалізації цього плану) ??

1. Приєднання і формування нової імперії? (але тоді потрібно за кошти лаптестану це відбудовувати).

2. Залишити розвалену але незалежну, зате ніякої загрози Криму та Мордору на багато років?



Я не бачу логіки в його діях зовсім. Вірніше, я бачу , що він робить те єдине, що він здатний зараз робити. Проте наслідки в будь-якому разі погані для реалізації його амбіцій. Якими ви бачите його наступні кроки (у випадку вдалої реалізації цього плану) ??1. Приєднання і формування нової імперії? (але тоді потрібно за кошти лаптестану це відбудовувати).2. Залишити розвалену але незалежну, зате ніякої загрози Криму та Мордору на багато років?Я не бачу логіки в його діях зовсім. Вірніше, я бачу , що він робить те єдине, що він здатний зараз робити. Проте наслідки в будь-якому разі погані для реалізації його амбіцій.

Так схоже йому більш потрібен сам процес. Процес війни.А результат та наслідки -- да пофіг йому, як вони стаються.Аби не виходили за межі вказані Дерипаскою (для зміни режиму нема підстав: ні економічних, ні політичних).Тим паче, що в його уяві в нього не було та і нема іншого виходу, вибору:- або мовчки ковтати, як НАТО наближається ще ближче, а Україна міцніє, озброюється.- або праведно)) боротися з цим. Захищати.В принципі красиво виглядає.Якщо не вказувати на два моменти:1. Україна озброюється та ворожо ставиться не просто так, а в наслідку нападу, анексії, окупації з 2014.2. НАТО та країни мають повне право розширення блоку. Справа рашки, якщо вважає загрозою -- вдосконалювати свій захист. За свій рахунок. Хоч мільярд ядерних ракет роби...Поки для рашкованів примхи влади з війною є шоу. Як зміниться їх погляд, коли прижме, то --- хз!!!Бо це ж рашковани.Вони й радіти можуть карткам, трудодням, таборам і т.д.Проблема в тому, що адська машинка пропаганди влади може з легкістю це зробити.Тобто ставка Заходу на санкції може виявитися величезною помилкою, за яку прийдеться платити суперціну.А могли би по вуха затарити Україну зброєю ще вчора...Найсучаснішої. Окрім ядерної.І була б вона міцним форпостом з Мордором.