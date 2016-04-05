Zebra написав:Путина план уничтожить Украину. Не кусок оторвать, а именно уничтожить
Якими ви бачите його наступні кроки (у випадку вдалої реалізації цього плану) ?? 1. Приєднання і формування нової імперії? (але тоді потрібно за кошти лаптестану це відбудовувати). 2. Залишити розвалену але незалежну, зате ніякої загрози Криму та Мордору на багато років?
Я не бачу логіки в його діях зовсім. Вірніше, я бачу , що він робить те єдине, що він здатний зараз робити. Проте наслідки в будь-якому разі погані для реалізації його амбіцій.
Так схоже йому більш потрібен сам процес. Процес війни. А результат та наслідки -- да пофіг йому, як вони стаються. Аби не виходили за межі вказані Дерипаскою (для зміни режиму нема підстав: ні економічних, ні політичних).
Тим паче, що в його уяві в нього не було та і нема іншого виходу, вибору: - або мовчки ковтати, як НАТО наближається ще ближче, а Україна міцніє, озброюється. - або праведно)) боротися з цим. Захищати.
В принципі красиво виглядає. Якщо не вказувати на два моменти: 1. Україна озброюється та ворожо ставиться не просто так, а в наслідку нападу, анексії, окупації з 2014. 2. НАТО та країни мають повне право розширення блоку. Справа рашки, якщо вважає загрозою -- вдосконалювати свій захист. За свій рахунок. Хоч мільярд ядерних ракет роби...
Поки для рашкованів примхи влади з війною є шоу. Як зміниться їх погляд, коли прижме, то --- хз!!! Бо це ж рашковани. Вони й радіти можуть карткам, трудодням, таборам і т.д. Проблема в тому, що адська машинка пропаганди влади може з легкістю це зробити.
Тобто ставка Заходу на санкції може виявитися величезною помилкою, за яку прийдеться платити суперціну. А могли би по вуха затарити Україну зброєю ще вчора... Найсучаснішої. Окрім ядерної. І була б вона міцним форпостом з Мордором.
Ось по пошуку в Гуглі в рашкованів: "Военные заводы в России начали работать в три смены Некоторые российские оборонные предприятия из-за возросшей нагрузки на фоне военной операции на Украине стали работать в трёхсменном режиме. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал первый замглавы коллегии Военно-промышленной комиссии при правительстве Андрей Ельчанинов. Он сообщил также, что оборонный заказ в 2022 году вырастет на 600–700 млрд рублей." https://secretmag.ru/news/voennye-zavod ... 6-2022.htm
Цим вони намагаються перекрити оце: 24 березня Российские предприятия военно-промышленного комплекса вынуждены сокращать свою работу из-за нехватки деталей. Об этом в сводке в четверг сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"В течение последних двух недель более 20 предприятий военно-промышленного комплекса российской федерации были вынуждены полностью или частично приостановить свою деятельность из-за отсутствия комплектующих частей и деталей. В частности, приостановилось производство авиационных ракет на российском научно-производственном предприятии Вымпел", - говорится в сообщении. https://bin.ua/news/foreign/world/27546 ... iz-za.html
Hotab написав:Якими ви бачите його наступні кроки (у випадку вдалої реалізації цього плану) ?? 1. Приєднання і формування нової імперії? (але тоді потрібно за кошти лаптестану це відбудовувати). 2. Залишити розвалену але незалежну, зате ніякої загрози Криму та Мордору на багато років? Я не бачу логіки в його діях зовсім. Вірніше, я бачу , що він робить те єдине, що він здатний зараз робити. Проте наслідки в будь-якому разі погані для реалізації його амбіцій.
Ніхто не бачить, але всі "хавають" те що він робить. Від росіян до європейських політиків та обсерившегося НАТО. НІхто там так і не зрозумів обсягів іпанутості. Я вірю що більшість територій буде повернено, але ніщо не завдить йому і далі руйнувати ракетими все що заманеться, куди дострелять. Більш того, скоріш за все він почне скоро пуляти по Польші та Балтиці неядерною зброєю, все скінчиться новим ПРО для тих країн і все. Впевнений що жоден літак не наважиться залетіти у простір расії при сьогоднішньому керівництві євросоюзу. Нема вирішення проблеми, йухло сама проблема. А брати москву щоб його прибити, ніхто не буде. Замість України його влаштує купа "народних республік", або абхазій чи придністровій. Нах йому наша теріторія не потрібна.
andrijk777 написав:В різних родовищах по різному. Радянські і ранні російські - 5$. Таких більшість. А нові, наприклад на Ямалі - до 50$. В цьому питанні сильно брешуть і завишають собівартість. Наприклад американці при собівартості в 70$ і ціні нафти в 40$ успішно її добували/продавали, що є нелогічним. Значить брехали/рахували "по-своєму".
Откуда данные о себестоимости добычи в 70 долларов у американцев? Временно добывать "в убыток" могли по причине того, что нефть не перекроешь как воду в кухне краном, а консервировать скважины - дорого. В тех же США оценочная стоимость консервации "не прибыльных" скважин оценивается суммарно в 400млрд. Расконсервация будет стоить не дешевле.
В себестоимость записывают также премии топам, содержание секретарш, командировки бизнес-классом, корпоративчики и т.д.
Абсолютно правильно. Саме тому в амерів така дика собівартість. Але це також правильно - в амерів нафту добувають приватні компанії - куди хотять туди і тратять бабки. А в РФ/СА нафту добувають державні компанії, надприбутки забирає собі держава.
Zebra написав:Для заморожування конфлікту і щоб виграти час на поповнення військового потенціалу, можливо будуть у серпні намагатися проштовхнути Мінськ-3 через Арахімій.
К августу не успеют. Если ситуация на фронте не переломится в результате контрнаступления ВСУ, то к концу августа только возьмут краматорский укрепрайон, а к концу октября - авдеевский. Далее предложение обсудить политическое соглашение. Никаких минсков уже не будет. Будет мандат ООН и миротворцы ОДКБ. В случае отказа от соглашения - зимнее квартирование по линии фронта с ежесуточными обстрелами Калибрами и Х-22. С марта 2023 - новая весенне-осенняя кампания.
d44 написав:Нема вирішення проблеми, йухло сама проблема. А брати москву щоб його прибити, ніхто не буде
он иногда куда то вылетает, на форумы разные. Сбить борт не есть огромная проблема. Для западных лидеров пуйло проблема №18 (не нужно её преувеличивать) а для нас №1 поэтому всё будет примерно как вы описали, пока он жив. На этом и держится конфликт. Поэтому нам дают оружия ровно столько, чтобы мы не проиграли. Когда для Запада он станет проблемой №1 её быстро решат, без яо и захвата москвы.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 01 лип, 2022 10:28, всього редагувалось 3 разів.
andrijk777 написав:Абсолютно правильно. Саме тому в амерів така дика собівартість. Але це також правильно - в амерів нафту добувають приватні компанії - куди хотять туди і тратять бабки. А в РФ/СА нафту добувають державні компанії, надприбутки забирає собі держава.
Ага, сечин и ииллер на жигулях ездят, и в командировки на эконом класе летали рашкафлота
Деякі окупанти настільки переповнились вірою в те, що окуповані території Херсонщини та Запоріжжя залишаться під контролем Росії, що почали перевозити свої родини у "тихі" міста. Заселяються сім'ї ординців у квартири з гарним ремонтом та дорогою технікою. Як повідомили 24 каналу представники партизанського руху, з середини червня у Мелітополі, в Бердянську та Енергодарі відбувається "велике переселення бурятів". Ледве не кожного дня у міста, які окупанти вважають "спокійними", приїжджає по кілька родин російських військовослужбовців.
Schmit написав:Пам'ятаєте, як різні "унікдіми" розказували, що Богдана "нам не потрібна, безперспективна, небоєздатна, не стріляє, стволи криві"..., а тепер "дайте нам Цезарі".
Памятаю, що Чмут в 19 році казав, що по результатам випробувань було виявлено купу недоліків. Якось я більше схильний довіряти Чмуту, який воював і який реально зараз прикладає купу зусиль, щоб покращити можливості нашої армії. І який ріже правду, не дивлячись на політичні вподобання і регалії. І я якось схильний більше вірити Чмуту, аніж одному пропагандистському повідоленню, нехай навіть від генштабу. До речі, якщо Богдана така крута, то чому зі Зміїного зїхали після появи Хаймарсів?