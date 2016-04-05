Zebra написав:Для заморожування конфлікту і щоб виграти час на поповнення військового потенціалу, можливо будуть у серпні намагатися проштовхнути Мінськ-3 через Арахімій.
К августу не успеют. Если ситуация на фронте не переломится в результате контрнаступления ВСУ, то к концу августа только возьмут краматорский укрепрайон, а к концу октября - авдеевский. Далее предложение обсудить политическое соглашение. Никаких минсков уже не будет. Будет мандат ООН и миротворцы ОДКБ. В случае отказа от соглашения - зимнее квартирование по линии фронта с ежесуточными обстрелами Калибрами и Х-22. С марта 2023 - новая весенне-осенняя кампания.
как ты уже поделил шкуру неубитого медведя. уже на краматорск пасть разинули. подавятся
миротворцы ООН будут, но не там где Вы хотите - на границе Украина-Раша.
а вообще проветрился - пора снова в баньку за рашисткие нарративы.
whois2010 написав:Откуда данные о себестоимости добычи в 70 долларов у американцев? Временно добывать "в убыток" могли по причине того, что нефть не перекроешь как воду в кухне краном, а консервировать скважины - дорого. В тех же США оценочная стоимость консервации "не прибыльных" скважин оценивается суммарно в 400млрд. Расконсервация будет стоить не дешевле.
В себестоимость записывают также премии топам, содержание секретарш, командировки бизнес-классом, корпоративчики и т.д.
Абсолютно правильно. Саме тому в амерів така дика собівартість. Але це також правильно - в амерів нафту добувають приватні компанії - куди хотять туди і тратять бабки. А в РФ/СА нафту добувають державні компанії, надприбутки забирає собі держава.
ты в сказке живешь? - в раше все надприбутки забирает кооператив Озеро - как раз из госкомпаний. и там такие премии и корпоративчики, что америке и не снились.
а вот убытки - да, покроет государство. Гениальная схема - амеры отдыхают
Сотни украинских военнослужащих уже прошли военную подготовку в Великобритании, научившись использовать самые современные реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые британское правительство поставляет в Украину для противодействия российской артиллерии. Об этом пишет Голос Америки. В рамках программы, которой руководит Великобритания при поддержке Новой Зеландии, обучение прошли свыше 450 украинских военных. Представителям прессы также продемонстрировали системы РСЗО в действии.
В городе Ровеньки Луганской области, который оккупирован с 2014 года и находится в глубоком тылу, зафиксирован "прилет". Российские пропагандисты подозревают использование РСЗО HIMARS с дальнобойными ракетами, а местные жители пишут, что удар пришелся по нефтебазе. Об этом сообщает Telegram-канал "Быстрый фокус". Российские Telegram-каналы заявляют, что якобы стреляли украинские военные, а огонь велся возле Бахмута Донецкой области, который находится примерно в 115 км от города Ровеньки. Россияне перепугались, а вдруг американцы поставили Украине вместе с HIMARS боеприпасы семейства AFOM, которые имеют дальность до 300 км.