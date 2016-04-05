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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1513151415151516
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:34

  crumd написав:
  Zebra написав:Для заморожування конфлікту і щоб виграти час на поповнення військового потенціалу, можливо будуть у серпні намагатися проштовхнути Мінськ-3 через Арахімій.

К августу не успеют. Если ситуация на фронте не переломится в результате контрнаступления ВСУ, то к концу августа только возьмут краматорский укрепрайон, а к концу октября - авдеевский.
Далее предложение обсудить политическое соглашение. Никаких минсков уже не будет. Будет мандат ООН и миротворцы ОДКБ.
В случае отказа от соглашения - зимнее квартирование по линии фронта с ежесуточными обстрелами Калибрами и Х-22. С марта 2023 - новая весенне-осенняя кампания.

как ты уже поделил шкуру неубитого медведя. уже на краматорск пасть разинули. подавятся ;)

миротворцы ООН будут, но не там где Вы хотите - на границе Украина-Раша.

а вообще проветрился - пора снова в баньку за рашисткие нарративы.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:41

  andrijk777 написав:
  Zebra написав:
  whois2010 написав:Откуда данные о себестоимости добычи в 70 долларов у американцев? Временно добывать "в убыток" могли по причине того, что нефть не перекроешь как воду в кухне краном, а консервировать скважины - дорого. В тех же США оценочная стоимость консервации "не прибыльных" скважин оценивается суммарно в 400млрд. Расконсервация будет стоить не дешевле.

В себестоимость записывают также премии топам, содержание секретарш, командировки бизнес-классом, корпоративчики и т.д.

Абсолютно правильно.
Саме тому в амерів така дика собівартість. Але це також правильно - в амерів нафту добувають приватні компанії - куди хотять туди і тратять бабки.
А в РФ/СА нафту добувають державні компанії, надприбутки забирає собі держава.

ты в сказке живешь? - в раше все надприбутки забирает кооператив Озеро - как раз из госкомпаний. и там такие премии и корпоративчики, что америке и не снились.

а вот убытки - да, покроет государство. Гениальная схема - амеры отдыхают :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сотни украинских военнослужащих уже прошли военную подготовку в Великобритании, научившись использовать самые современные реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые британское правительство поставляет в Украину для противодействия российской артиллерии.
Об этом пишет Голос Америки.
В рамках программы, которой руководит Великобритания при поддержке Новой Зеландии, обучение прошли свыше 450 украинских военных. Представителям прессы также продемонстрировали системы РСЗО в действии.

https://sprotyv.info/news/ukrainskie-voennye-v-velikobritanii-uspeshno-osvoili-upravlenie-rszo/
alexop
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В городе Ровеньки Луганской области, который оккупирован с 2014 года и находится в глубоком тылу, зафиксирован "прилет". Российские пропагандисты подозревают использование РСЗО HIMARS с дальнобойными ракетами, а местные жители пишут, что удар пришелся по нефтебазе. Об этом сообщает Telegram-канал "Быстрый фокус".
Российские Telegram-каналы заявляют, что якобы стреляли украинские военные, а огонь велся возле Бахмута Донецкой области, который находится примерно в 115 км от города Ровеньки.
Россияне перепугались, а вдруг американцы поставили Украине вместе с HIMARS боеприпасы семейства AFOM, которые имеют дальность до 300 км.

https://war.segodnya.ua/war/vtorzhenie/v-okkupirovannyh-rovenkah-na-neftebaze-hlopki-zahvatchiki-podozrevayut-himars-1628475.html
alexop
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:53

У місті Ровеньки Луганської області, яке окуповане з 2014 року і знаходиться у глибокому тилу, є «приліт». Telegram-канали пишуть, що удар нанесли по нафтобазі.

Повідомляється, що удар нанесли з Himars, а вогонь нібито вівся з Бахмута, який розташований за 115 км від Ровеньків.

У Росії сполошилися, що американці могли поставити Україні разом із Himars боєприпаси сімейства Afom, які мають дальність до 300 км. Офіційно було оголошено лише про постачання ракет дальністю до 80 км. https://glavcom.ua/country/incidents/ok ... 57305.html
это к вопросу нападут ли белорусы.
Расстояние от границы Беларуси в пункте Новая Гута до Минска составляет 307 км
vitaliian
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