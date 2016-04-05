История с попаданием по торговому центру «Амстор» в Кременчуге, которую был вынужден комментировать Путин в привычной манере «нас там нет» и «это всё злобные наветы» в реальности маркирует качественный сдвиг в «спец-операции».



Ракета Х-22, которую было очень хорошо видно на кадрах видеозаписи, опубликованной Зеленским, и которую (видеозапись) не стала отвергать и отрицать даже российская пропаганда — это хорошая и добротная ракета, пусть даже оных времен разработки и выпуска. Вот только диапазон применения у нее специфический.



Разработанная во времена, когда никакого GPS и в помине не было, ракета была оснащена передовой на тот момент системой захвата цели, суть которой — направить ракету на наиболее радиоконтрастную цель. То есть, на самую большую в пределах досягаемости ракеты на последнем участке траектории. Учитывая, что ракета должна была применяться по морским целям, такая логика выглядит безупречной: в относительно плотном морском строю кораблей противника нужно найти самый большой корабль (а он-то однозначно будет приоритетной целью) и прорваться к нему со своей тонной взрывчатого вещества.



Массированный пуск таких ракет по авианосному ордеру противника может стать фатальным для огромного авианосца, что, собственно, и вынуждало противника держаться на почтительном удалении от советских берегов. Решение по системе наведения было простым и крайне эффективным. Если, конечно, использовать изделие по назначению.



Проблемы начинаются тогда, когда начинается применение «не по назначению». По плотной городской застройке, например. Большой по размерам торговый центр для системы наведения выглядит более приоритетной целью, чем небольшие цеха, куда и пытался направить ракету оператор. А потому система наведения будет корректировать «ошибку», решая задачу в рамках заложенных алгоритмов.



В итоге мы имеем качественно иной этап «спец-операции». Более-менее точное (не стану применять термин высокоточное, так как нужно в таком случае понять, какие критерии у «точного» по мнению тех, кто его применяет) оружие подошло к концу. В свое время Шойгу отчитывался, что на вооружение за какой-то там квартал поступило 60 ракет «Калибр», выпущенных российским ВПК. Проще говоря, 60 «Калибров» в квартал и 240 в год — это и есть возможности российского ВПК. Ну, может, еще на героизме добавят 60. Один залп американского «Арли Бёрка», коих у США 32 единицы. И это только «Арли Бёрк», а есть ещё много чего, и тоже не с кольтами 45 калибра.



В общем, ракеты, похоже, идут в применение прямо с цехов. Как парадные расчеты с парада 7 ноября 41 года шли сразу на фронт. А потому встает вопрос о применении того, что еще есть. Ракеты Х-22 еще есть. Но в силу специфики их пуски по «нештатным» целям неизбежно будут вести к инцидентам, схожим с кременчугским. И нужно понимать, что боевые действия в таком случае переходят к практике Второй мировой, когда избирательность бомбардировок была в числе самых последних задач, которые решали противники.