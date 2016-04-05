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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 15151516151715181519>
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:46

  andrijk777 написав:
  Zebra написав:Судя по тому, что он сказал, у Путина план уничтожить Украину. Не кусок оторвать, а именно уничтожить. Так что война как в Сирии пока Путин живой.

Його плани змінюються в залежності від обставин.
Впевнений 24.02 плану "уничтожить Украину" не було. Був план "кусок оторвать" чи "денацификация и демилитаризация", та не важливо.
На сьогодні напевне план змінився. Можливо став "уничтожить Украину".
Завтра план може знову змінитись.

Якщо був напад на Київ, значить був план встановити свій маріонетковий режим.
Враховуючи сказане Дерипаскою, ці плани нікуди не поділися.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:47

История с попаданием по торговому центру «Амстор» в Кременчуге, которую был вынужден комментировать Путин в привычной манере «нас там нет» и «это всё злобные наветы» в реальности маркирует качественный сдвиг в «спец-операции».

Ракета Х-22, которую было очень хорошо видно на кадрах видеозаписи, опубликованной Зеленским, и которую (видеозапись) не стала отвергать и отрицать даже российская пропаганда — это хорошая и добротная ракета, пусть даже оных времен разработки и выпуска. Вот только диапазон применения у нее специфический.

Разработанная во времена, когда никакого GPS и в помине не было, ракета была оснащена передовой на тот момент системой захвата цели, суть которой — направить ракету на наиболее радиоконтрастную цель. То есть, на самую большую в пределах досягаемости ракеты на последнем участке траектории. Учитывая, что ракета должна была применяться по морским целям, такая логика выглядит безупречной: в относительно плотном морском строю кораблей противника нужно найти самый большой корабль (а он-то однозначно будет приоритетной целью) и прорваться к нему со своей тонной взрывчатого вещества.

Массированный пуск таких ракет по авианосному ордеру противника может стать фатальным для огромного авианосца, что, собственно, и вынуждало противника держаться на почтительном удалении от советских берегов. Решение по системе наведения было простым и крайне эффективным. Если, конечно, использовать изделие по назначению.

Проблемы начинаются тогда, когда начинается применение «не по назначению». По плотной городской застройке, например. Большой по размерам торговый центр для системы наведения выглядит более приоритетной целью, чем небольшие цеха, куда и пытался направить ракету оператор. А потому система наведения будет корректировать «ошибку», решая задачу в рамках заложенных алгоритмов.

В итоге мы имеем качественно иной этап «спец-операции». Более-менее точное (не стану применять термин высокоточное, так как нужно в таком случае понять, какие критерии у «точного» по мнению тех, кто его применяет) оружие подошло к концу. В свое время Шойгу отчитывался, что на вооружение за какой-то там квартал поступило 60 ракет «Калибр», выпущенных российским ВПК. Проще говоря, 60 «Калибров» в квартал и 240 в год — это и есть возможности российского ВПК. Ну, может, еще на героизме добавят 60. Один залп американского «Арли Бёрка», коих у США 32 единицы. И это только «Арли Бёрк», а есть ещё много чего, и тоже не с кольтами 45 калибра.

В общем, ракеты, похоже, идут в применение прямо с цехов. Как парадные расчеты с парада 7 ноября 41 года шли сразу на фронт. А потому встает вопрос о применении того, что еще есть. Ракеты Х-22 еще есть. Но в силу специфики их пуски по «нештатным» целям неизбежно будут вести к инцидентам, схожим с кременчугским. И нужно понимать, что боевые действия в таком случае переходят к практике Второй мировой, когда избирательность бомбардировок была в числе самых последних задач, которые решали противники.


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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Донеччина
Найскладніші напрямки - новолуганський та бахмутський,ЗСУ тримаються стійко!
орки намагалися штурмувати у напрямку Марʼїнки та Авдіївки - все закінчилося очікувано
На Словʼянськ ворог ще не може наступати через тиск на Ізюм та ліквідацію складів БК по всій зоні ООС👹
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:00

188-я гвардейская инженерная бригада ВС Беларуси отработала навыки форсирования водных преград.

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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:26

  Zebra написав:Якщо був напад на Київ, значить був план встановити свій маріонетковий режим.
Враховуючи сказане Дерипаскою, ці плани нікуди не поділися.

План "встановити свій маріонетковий режим" був завжди(усі 30 років незалежності), а з 2004 реалізовувався на практиці.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:42

  Zebra написав:
  andrijk777 написав:
  Zebra написав:Судя по тому, что он сказал, у Путина план уничтожить Украину. Не кусок оторвать, а именно уничтожить. Так что война как в Сирии пока Путин живой.

Його плани змінюються в залежності від обставин.
Впевнений 24.02 плану "уничтожить Украину" не було. Був план "кусок оторвать" чи "денацификация и демилитаризация", та не важливо.
На сьогодні напевне план змінився. Можливо став "уничтожить Украину".
Завтра план може знову змінитись.

Якщо був напад на Київ, значить був план встановити свій маріонетковий режим.
Враховуючи сказане Дерипаскою, ці плани нікуди не поділися.

где то в 10х числах июля, белорусы нападут на центральную Украину, сильно отгребут, оставят нам много оружия, и смоются...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:где то в 10х числах июля, белорусы нападут на центральную Украину, сильно отгребут, оставят нам много оружия, и смоются...

По-перше не факт, що нападуть.
По-друге, якщо нападуть, то не варто переоцінювати їх дурість, можуть врахувати російський досвід і рукатись повільно, зачищаючи все артилерією.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:15

  andrijk777 написав:
  Zebra написав:Якщо був напад на Київ, значить був план встановити свій маріонетковий режим.
Враховуючи сказане Дерипаскою, ці плани нікуди не поділися.

План "встановити свій маріонетковий режим" був завжди(усі 30 років незалежності), а з 2004 реалізовувався на практиці.

Тепер цей план включає війсковий шлях. Була перша чеченська, потім друга.
НАТО знає і знало про це і тому не збирається нас приймати, бо це 100% втягування у війну - Путін хоче захопити Київ.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Тепер цей план включає війсковий шлях. Була перша чеченська, потім друга.
НАТО знає і знало про це і тому не збирається нас приймати, бо це 100% втягування у війну - Путін хоче захопити Київ.

А може проблема була в тому, що з кожним наступним президентом Україна міняла вектор руху на 180 градусів?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Путін хоче захопити Київ.
і Львів.Це хотєлки
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