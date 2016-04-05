Проблемы начинаются тогда, когда начинается применение «не по назначению». По плотной городской застройке, например. Большой по размерам торговый центр для системы наведения выглядит более приоритетной целью, чем небольшие цеха, куда и пытался направить ракету оператор. А потому система наведения будет корректировать «ошибку», решая задачу в рамках заложенных алгоритмов.
alfredhaos написав:Извините, но это наглая ложь. Площадь торгового центра Амстор 13,5 тыс м2, площадь цеха за 500 метров от ТЦ - 25 тыс м2. Почти в 2 раза разница, не могла ракета подумать, что ТЦ больше
А к-сть металу де більша? В закинутих (наскільки я зрозумів) цегляних цехах чи в торговому центрі з металоконструкцій?
Проблемы начинаются тогда, когда начинается применение «не по назначению». По плотной городской застройке, например. Большой по размерам торговый центр для системы наведения выглядит более приоритетной целью, чем небольшие цеха, куда и пытался направить ракету оператор. А потому система наведения будет корректировать «ошибку», решая задачу в рамках заложенных алгоритмов.
Извините, но это наглая ложь. Площадь торгового центра Амстор 13,5 тыс м2, площадь цеха за 500 метров от ТЦ - 25 тыс м2. Почти в 2 раза разница, не могла ракета подумать, что ТЦ больше
Только есть ньюанс, скорее всего на торговом центре были вышки мобильных операторов + много работающих мобильных + беспроводные подключения, вот и получаем фонящий в десятки-сотни раз объект, который перекрывает больший по размерам не фонящий цех.
Накриття складів в Ровеньках та Ясинуватій вчергове свідчить про те, що у рашистів більше не залишилося "безпечного тилу". Хіба що Крим, але й там є нюанси 😂 Ми будемо накривати постачання ворога аж поки вони не заберуться з України повністю. Зараз можливостей стало більше!👹
alfredhaos написав:Извините, но это наглая ложь. Площадь торгового центра Амстор 13,5 тыс м2, площадь цеха за 500 метров от ТЦ - 25 тыс м2. Почти в 2 раза разница, не могла ракета подумать, что ТЦ больше
Только есть ньюанс, скорее всего на торговом центре были вышки мобильных операторов + много работающих мобильных + беспроводные подключения, вот и получаем фонящий в десятки-сотни раз объект, который перекрывает больший по размерам не фонящий цех.
Штатный росс имперец технично вбросил тезис "целились по промышленному объекту, но случайно попали в гражданский" - и вуаля, куча народу бросилось обсуждать эту версию.
Всем любителям порассуждать про "русские тупые рабы, а вот у нас критическое мышление" - посмотрите, как наши люди ведутся на прямолинейную в общем-то пропаганду.
Zebra написав:Тепер цей план включає війсковий шлях. Була перша чеченська, потім друга. НАТО знає і знало про це і тому не збирається нас приймати, бо це 100% втягування у війну - Путін хоче захопити Київ.
А може проблема була в тому, що з кожним наступним президентом Україна міняла вектор руху на 180 градусів?
_Mykola_ написав:Только есть ньюанс, скорее всего на торговом центре были вышки мобильных операторов + много работающих мобильных + беспроводные подключения, вот и получаем фонящий в десятки-сотни раз объект, который перекрывает больший по размерам не фонящий цех.
Штатный росс имперец технично вбросил тезис "целились по промышленному объекту, но случайно попали в гражданский" - и вуаля, куча народу бросилось обсуждать эту версию.
Всем любителям порассуждать про "русские тупые рабы, а вот у нас критическое мышление" - посмотрите, как наши люди ведутся на прямолинейную в общем-то пропаганду.
Хех. Штатный гуманитарий, начал рассуждать о технической части, не имея никакого технического мышления...