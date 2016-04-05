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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1516151715181519>
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:23

  vitaliian написав:
Проблемы начинаются тогда, когда начинается применение «не по назначению». По плотной городской застройке, например. Большой по размерам торговый центр для системы наведения выглядит более приоритетной целью, чем небольшие цеха, куда и пытался направить ракету оператор. А потому система наведения будет корректировать «ошибку», решая задачу в рамках заложенных алгоритмов.


https://t.me/anatoly_nesmiyan/3459

Извините, но это наглая ложь.
Площадь торгового центра Амстор 13,5 тыс м2, площадь цеха за 500 метров от ТЦ - 25 тыс м2. Почти в 2 раза разница, не могла ракета подумать, что ТЦ больше :mrgreen:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:27

  alfredhaos написав:Извините, но это наглая ложь.
Площадь торгового центра Амстор 13,5 тыс м2, площадь цеха за 500 метров от ТЦ - 25 тыс м2. Почти в 2 раза разница, не могла ракета подумать, что ТЦ больше :mrgreen:

А к-сть металу де більша? В закинутих (наскільки я зрозумів) цегляних цехах чи в торговому центрі з металоконструкцій?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:28

  alfredhaos написав:
  vitaliian написав:
Проблемы начинаются тогда, когда начинается применение «не по назначению». По плотной городской застройке, например. Большой по размерам торговый центр для системы наведения выглядит более приоритетной целью, чем небольшие цеха, куда и пытался направить ракету оператор. А потому система наведения будет корректировать «ошибку», решая задачу в рамках заложенных алгоритмов.


https://t.me/anatoly_nesmiyan/3459

Извините, но это наглая ложь.
Площадь торгового центра Амстор 13,5 тыс м2, площадь цеха за 500 метров от ТЦ - 25 тыс м2. Почти в 2 раза разница, не могла ракета подумать, что ТЦ больше :mrgreen:

Только есть ньюанс, скорее всего на торговом центре были вышки мобильных операторов + много работающих мобильных + беспроводные подключения, вот и получаем фонящий в десятки-сотни раз объект, который перекрывает больший по размерам не фонящий цех.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У мережу потрапили відео з пожежею на залізничному вузлі в окупованій Ясинуватій. Саме через нього переганяли ворожу техніку.

https://24tv.ua/yastnuvata-gotit-sklad-boyepripasiv-okupantiv_n2055594
alexop
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alfredhaos написав:Извините, но это наглая ложь

Може і не нагла.
Амстор (червоним колом) це одна з трьох найбільших будівель в окрузі.
Синім колом будівлі заводу, одну з них теж зруйнували. Так що ...


Зображення
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Накриття складів в Ровеньках та Ясинуватій вчергове свідчить про те, що у рашистів більше не залишилося "безпечного тилу".
Хіба що Крим, але й там є нюанси 😂
Ми будемо накривати постачання ворога аж поки вони не заберуться з України повністю.
Зараз можливостей стало більше!👹
alexop
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:34

  _Mykola_ написав:
  alfredhaos написав:Извините, но это наглая ложь.
Площадь торгового центра Амстор 13,5 тыс м2, площадь цеха за 500 метров от ТЦ - 25 тыс м2. Почти в 2 раза разница, не могла ракета подумать, что ТЦ больше :mrgreen:

Только есть ньюанс, скорее всего на торговом центре были вышки мобильных операторов + много работающих мобильных + беспроводные подключения, вот и получаем фонящий в десятки-сотни раз объект, который перекрывает больший по размерам не фонящий цех.

Штатный росс имперец технично вбросил тезис "целились по промышленному объекту, но случайно попали в гражданский" - и вуаля, куча народу бросилось обсуждать эту версию.

Всем любителям порассуждать про "русские тупые рабы, а вот у нас критическое мышление" - посмотрите, как наши люди ведутся на прямолинейную в общем-то пропаганду.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Крымский мост весь в дыму.


https://twitter.com/Info53917080/status/1542846880794787842?s=20&t=3gw_Mc_ZMPrEmic4mdwRzg
alexop
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:42

  sashaqbl написав:
  Zebra написав:Тепер цей план включає війсковий шлях. Була перша чеченська, потім друга.
НАТО знає і знало про це і тому не збирається нас приймати, бо це 100% втягування у війну - Путін хоче захопити Київ.

А може проблема була в тому, що з кожним наступним президентом Україна міняла вектор руху на 180 градусів?

В Альянсі такі країни є - Угорщина, Туреччина.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:43

  juristkostya написав:
  _Mykola_ написав:Только есть ньюанс, скорее всего на торговом центре были вышки мобильных операторов + много работающих мобильных + беспроводные подключения, вот и получаем фонящий в десятки-сотни раз объект, который перекрывает больший по размерам не фонящий цех.

Штатный росс имперец технично вбросил тезис "целились по промышленному объекту, но случайно попали в гражданский" - и вуаля, куча народу бросилось обсуждать эту версию.

Всем любителям порассуждать про "русские тупые рабы, а вот у нас критическое мышление" - посмотрите, как наши люди ведутся на прямолинейную в общем-то пропаганду.

Хех. Штатный гуманитарий, начал рассуждать о технической части, не имея никакого технического мышления...

Прочитай причину о чем рассуждения идут, лапоть. :lol:
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