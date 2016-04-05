_Mykola_ написав:Только есть ньюанс, скорее всего на торговом центре были вышки мобильных операторов + много работающих мобильных + беспроводные подключения, вот и получаем фонящий в десятки-сотни раз объект, который перекрывает больший по размерам не фонящий цех.
Штатный росс имперец технично вбросил тезис "целились по промышленному объекту, но случайно попали в гражданский" - и вуаля, куча народу бросилось обсуждать эту версию.
Всем любителям порассуждать про "русские тупые рабы, а вот у нас критическое мышление" - посмотрите, как наши люди ведутся на прямолинейную в общем-то пропаганду.
Хех. Штатный гуманитарий, начал рассуждать о технической части, не имея никакого технического мышления...
Прочитай причину о чем рассуждения идут, лапоть.
Сам факт обсуждения в заданном русле говорит, что манипуляция удалась
Проблемы начинаются тогда, когда начинается применение «не по назначению». По плотной городской застройке, например. Большой по размерам торговый центр для системы наведения выглядит более приоритетной целью, чем небольшие цеха, куда и пытался направить ракету оператор. А потому система наведения будет корректировать «ошибку», решая задачу в рамках заложенных алгоритмов.
Извините, но это наглая ложь. Площадь торгового центра Амстор 13,5 тыс м2, площадь цеха за 500 метров от ТЦ - 25 тыс м2. Почти в 2 раза разница, не могла ракета подумать, что ТЦ больше
Частично согласен. Мне кажется автор просто решил упростить для широкой аудитории.
Во-первых, неивестно ракета с какой головкой была. По площадным (не радиоконтрастным) целям предназначена ПСИ - она вообще не видит цель, летит только по координатам (технология 70-х годов с доработками). По радиоконтрасным применяют ПГ и тп. Цель задает штурман, ракета ее захватывает и берет на автосопровождение. Если после пуска произойдет срыв сопровождения (чем менее контрастная цель, тем больше вероятность срыва) ракета будет удерживать антену в том же направлении и пытаться восстановить захват в том районе. В этом случае может захватить другую цель в этом районе, значение имеет не площадь, а контрастность цели.
alfredhaos написав: Извините, но это наглая ложь. Площадь торгового центра Амстор 13,5 тыс м2, площадь цеха за 500 метров от ТЦ - 25 тыс м2. Почти в 2 раза разница, не могла ракета подумать, что ТЦ больше
Частично согласен. Мне кажется автор просто решил упростить для широкой аудитории.
Во-первых, неивестно ракета с какой головкой была. По площадным (не радиоконтрастным) целям предназначена ПСИ - она вообще не видит цель, летит только по координатам (технология 70-х годов с доработками). По радиоконтрасным применяют ПГ и тп. Цель задает штурман, ракета ее захватывает и берет на автосопровождение. Если после пуска произойдет срыв сопровождения (чем менее контрастная цель, тем больше вероятность срыва) ракета будет удерживать антену в том же направлении и пытаться восстановить захват в том районе. В этом случае может захватить другую цель в этом районе, значение имеет не площадь, а контрастность цели.
Коллеги, прекращайте. У нас десятки случаев попадания в дома и школы, когда в округе даже близко нет военных/промышленных объектов. То есть, сам факт, что они целенаправленно шарашат по гражданской застройке, сомнений не вызывает.
На этом фоне, в попытках найти единичные примеры, когда по гражданскому объекту попали действительно случайно заинтересована исключительно росс пропаганда. Которую уже много лет и представляет тов. Несмиян.