RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1517151815191520>
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:47

Дерипаскине майно

Суд арестовал деньги и права на Николаевский глиноземный завод.
Аресты наложены из-за уклонения от уплаты налогов и растраты имущества в особо крупных размерах менеджментом завода.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3021
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1057 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:52

  alexop написав:
Крымский мост весь в дыму.


https://twitter.com/Info53917080/status/1542846880794787842?s=20&t=3gw_Mc_ZMPrEmic4mdwRzg


Яким чином їм це допоможе? Хіба б'ють не за координатами :roll:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3021
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1057 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:В Альянсі такі країни є - Угорщина, Туреччина.

Туреччина тут взагалі не в тему, вона давно в НАТО.
А Угорщина на момент прийняття не гралася в багатовекторність, в неї був чіткий західний вектор, на відміну від України.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 89
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:53

  alfredhaos написав:
  vitaliian написав:
Проблемы начинаются тогда, когда начинается применение «не по назначению». По плотной городской застройке, например. Большой по размерам торговый центр для системы наведения выглядит более приоритетной целью, чем небольшие цеха, куда и пытался направить ракету оператор. А потому система наведения будет корректировать «ошибку», решая задачу в рамках заложенных алгоритмов.


https://t.me/anatoly_nesmiyan/3459

Извините, но это наглая ложь.
Площадь торгового центра Амстор 13,5 тыс м2, площадь цеха за 500 метров от ТЦ - 25 тыс м2. Почти в 2 раза разница, не могла ракета подумать, что ТЦ больше :mrgreen:


Частично согласен. Мне кажется автор просто решил упростить для широкой аудитории.

Во-первых, неивестно ракета с какой головкой была.
По площадным (не радиоконтрастным) целям предназначена ПСИ - она вообще не видит цель, летит только по координатам (технология 70-х годов с доработками).
По радиоконтрасным применяют ПГ и тп. Цель задает штурман, ракета ее захватывает и берет на автосопровождение. Если после пуска произойдет срыв сопровождения (чем менее контрастная цель, тем больше вероятность срыва) ракета будет удерживать антену в том же направлении и пытаться восстановить захват в том районе. В этом случае может захватить другую цель в этом районе, значение имеет не площадь, а контрастность цели.
Камикадзе
 
Повідомлень: 1991
З нами з: 04.09.11
Подякував: 589 раз.
Подякували: 954 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:54

  fler написав:
  alexop написав:
Крымский мост весь в дыму.


https://twitter.com/Info53917080/status/1542846880794787842?s=20&t=3gw_Mc_ZMPrEmic4mdwRzg


Яким чином їм це допоможе? Хіба б'ють не за координатами :roll:
скрывать переброску техники от аэро(космической)разведки
juristkostya
 
Повідомлень: 4620
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:58

  Камикадзе написав:
  alfredhaos написав:
Извините, но это наглая ложь.
Площадь торгового центра Амстор 13,5 тыс м2, площадь цеха за 500 метров от ТЦ - 25 тыс м2. Почти в 2 раза разница, не могла ракета подумать, что ТЦ больше :mrgreen:


Частично согласен. Мне кажется автор просто решил упростить для широкой аудитории.

Во-первых, неивестно ракета с какой головкой была.
По площадным (не радиоконтрастным) целям предназначена ПСИ - она вообще не видит цель, летит только по координатам (технология 70-х годов с доработками).
По радиоконтрасным применяют ПГ и тп. Цель задает штурман, ракета ее захватывает и берет на автосопровождение. Если после пуска произойдет срыв сопровождения (чем менее контрастная цель, тем больше вероятность срыва) ракета будет удерживать антену в том же направлении и пытаться восстановить захват в том районе. В этом случае может захватить другую цель в этом районе, значение имеет не площадь, а контрастность цели.

Коллеги, прекращайте. У нас десятки случаев попадания в дома и школы, когда в округе даже близко нет военных/промышленных объектов.
То есть, сам факт, что они целенаправленно шарашат по гражданской застройке, сомнений не вызывает.

На этом фоне, в попытках найти единичные примеры, когда по гражданскому объекту попали действительно случайно заинтересована исключительно росс пропаганда. Которую уже много лет и представляет тов. Несмиян.
juristkostya
 
Повідомлень: 4620
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:У нас десятки случаев попадания в дома и школи


Нуууу, ви ж розумієте...

  fler написав:Яким чином їм це допоможе? Хіба б'ють не за координатами

На фінальному етапі буває захват по зображенню. Є такі ракети, вірніше головки самонаведення. Проте у нас наче нема. Може з'являться, хз.

Ще версія- буває в якості підсвічуваного лазера для ракети використовують Байрактар. Але для цього потрібно візуально бачити, що світити.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 01 лип, 2022 15:05, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7837
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1844 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:02

  andrijk777 написав:План "встановити свій маріонетковий режим" був завжди(усі 30 років незалежності), а з 2004 реалізовувався на практиці.


Які результати? Країна - ізгой. Росіянин = ганьба. Зростає презирство збоку більшості країн світу, які єднаються у підтримці України. Життя на рф "покращується" щодня і т.д. і т.п.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3021
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1057 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:07

  Hotab написав:
  juristkostya написав:У нас десятки случаев попадания в дома и школи


Нуууу, ви ж розумієте...


Я имею в виду пустые. Чисто на примере Харькова я лично знаю, что таковые достаточно.
juristkostya
 
Повідомлень: 4620
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:13

  fler написав:
  alexop написав:
Крымский мост весь в дыму.


https://twitter.com/Info53917080/status/1542846880794787842?s=20&t=3gw_Mc_ZMPrEmic4mdwRzg


Яким чином їм це допоможе? Хіба б'ють не за координатами :roll:

там всё сложно, я когда крылатую ракету по мосту прорабатывал, выяснил, что над мостом работают глушилки GPS, там надо наводить визуально, поэтому моцкали пробуют дымогенераторы, но это им не поможет...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7562
З нами з: 20.11.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 2095 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1517151815191520>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 97376
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 455640
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3178
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1711)
01.07.2022 17:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.