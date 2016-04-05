Суд арестовал деньги и права на Николаевский глиноземный завод.
Аресты наложены из-за уклонения от уплаты налогов и растраты имущества в особо крупных размерах менеджментом завода.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:47
Дерипаскине майно
Суд арестовал деньги и права на Николаевский глиноземный завод.
Аресты наложены из-за уклонения от уплаты налогов и растраты имущества в особо крупных размерах менеджментом завода.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:52
Яким чином їм це допоможе? Хіба б'ють не за координатами
Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:53
Частично согласен. Мне кажется автор просто решил упростить для широкой аудитории.
Во-первых, неивестно ракета с какой головкой была.
По площадным (не радиоконтрастным) целям предназначена ПСИ - она вообще не видит цель, летит только по координатам (технология 70-х годов с доработками).
По радиоконтрасным применяют ПГ и тп. Цель задает штурман, ракета ее захватывает и берет на автосопровождение. Если после пуска произойдет срыв сопровождения (чем менее контрастная цель, тем больше вероятность срыва) ракета будет удерживать антену в том же направлении и пытаться восстановить захват в том районе. В этом случае может захватить другую цель в этом районе, значение имеет не площадь, а контрастность цели.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:54
скрывать переброску техники от аэро(космической)разведки
Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:58
Коллеги, прекращайте. У нас десятки случаев попадания в дома и школы, когда в округе даже близко нет военных/промышленных объектов.
То есть, сам факт, что они целенаправленно шарашат по гражданской застройке, сомнений не вызывает.
На этом фоне, в попытках найти единичные примеры, когда по гражданскому объекту попали действительно случайно заинтересована исключительно росс пропаганда. Которую уже много лет и представляет тов. Несмиян.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нуууу, ви ж розумієте...
На фінальному етапі буває захват по зображенню. Є такі ракети, вірніше головки самонаведення. Проте у нас наче нема. Може з'являться, хз.
Ще версія- буває в якості підсвічуваного лазера для ракети використовують Байрактар. Але для цього потрібно візуально бачити, що світити.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 01 лип, 2022 15:05, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:02
Які результати? Країна - ізгой. Росіянин = ганьба. Зростає презирство збоку більшості країн світу, які єднаються у підтримці України. Життя на рф "покращується" щодня і т.д. і т.п.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:07
Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:13
там всё сложно, я когда крылатую ракету по мосту прорабатывал, выяснил, что над мостом работают глушилки GPS, там надо наводить визуально, поэтому моцкали пробуют дымогенераторы, но это им не поможет...
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