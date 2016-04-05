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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1517151815191520
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:У нас десятки случаев попадания в дома и школы, когда в округе даже близко нет военных/промышленных объектов.
То есть, сам факт, что они целенаправленно шарашат по гражданской застройке, сомнений не вызывает.

Угу.
Я вже писав сьогодні....потер....- зараз знов напишу і, мабуть, потру...
БЕЗПІЛОТНИКИ!
Є?
ДЛЯ ЧОГО Є БЕЗПІЛОТНИКИ???!
Треба розжовувати?
Вони то там покружляють, то тут.... вдень покружляють, вночі покружляють...
І?
Так вони дибіли і виродки, але що - отак щоразу будуть запускати ДОРОГУ ракету по пустій школі і т.п.?

Добре, що збивають їхні ракети...
Добре що їхні ракети промазують часто...
Але, куди вони ціляться - переважно НЕ "просто так"!
Нажаль ((
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:55

  Hotab написав:
  fler написав:Яким чином їм це допоможе? Хіба б'ють не за координатами

На фінальному етапі буває захват по зображенню. Є такі ракети, вірніше головки самонаведення. Проте у нас наче нема. Може з'являться, хз.
Ще версія- буває в якості підсвічуваного лазера для ракети використовують Байрактар. Але для цього потрібно візуально бачити, що світити.


Хм. Он воно що. Тоді їм тре цілодобово той дим роздмухувати над мостом :D
Ще моя версія - прикривають переміщення ядерної зброї до Криму. :shock:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:01

Скібіцький: «Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає»

Загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак наразі прямий військовий наступ з білорусі малоймовірний. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю військовому телебаченню України.

«Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій», – пояснив Вадим Скібіцький. https://glavcom.ua/news/chi-bude-zaraz- ... 57410.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:23

juristkostya

Пускать эти ракеты по городу преступление, она расчитана на попадание не по цели, а в район цели +- 600/900 метров, они знали что она может упасть где угодно в этом районе.
Ракета и не попала в Амстор, воронка возле жд. Амстор снесло взрыной волной (почти тысяча кг тротила в центре города)
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:41

А я то думаю, что привязывает Арестовича к средине июля?
В Кремле "принято политическое решение" об аннексии оккупированных территорий Донбасса. В настоящее время в так называемых "ДНР" и "ЛНР" стартовала предварительная подготовка к проведению "референдумов" о присоединении региона к РФ.

Об этом пишет "РБК" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России.

По словам собеседников издания, сейчас уже готова "нормативная база", составляются списки избирателей, а также формируются "избирательные комиссии". Существует сценарий, при котором псевдоголосование продлится два дня. При этом конкретных дат проведения "референдумов" пока нет. В Кремле заявляют, что ждут "отмашки от военных", перед которыми поставлена задача захвата всей территории Донецкой и Луганской областей.

Что касается остальных территорий Украины (части Херсонской, Запорожской и Харьковской областей), которые на данный момент контролируются российскими войсками, то позиция Москвы остается непонятной. Источники "РБК" не стали ничего уточнять на этот счет. По их словам, на сегодня "базовый вариант" - сначала организовать "референдумы" в "ДНР" и "ЛНР", но окончательное решение еще не принято.

Отметим, на днях советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты планируют провести "референдум" об аннексии Донецкой области 11 сентября. Оккупационные администрации уже получили указания готовить места и "комиссии" для организации "голосования".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://daily.dialog.ua/254679_1656683479
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:42

  vitaliian написав:
Скібіцький: «Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає»

Загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак наразі прямий військовий наступ з білорусі малоймовірний. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю військовому телебаченню України.

«Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій», – пояснив Вадим Скібіцький. https://glavcom.ua/news/chi-bude-zaraz- ... 57410.html

я ж писал - район 10 июля, он ещё не в курсе...
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