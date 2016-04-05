Об этом пишет "РБК" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России.По словам собеседников издания, сейчас уже готова "нормативная база", составляются списки избирателей, а также формируются "избирательные комиссии". Существует сценарий, при котором псевдоголосование продлится два дня. При этом конкретных дат проведения "референдумов" пока нет. В Кремле заявляют, что ждут "отмашки от военных", перед которыми поставлена задача захвата всей территории Донецкой и Луганской областей.Что касается остальных территорий Украины (части Херсонской, Запорожской и Харьковской областей), которые на данный момент контролируются российскими войсками, то позиция Москвы остается непонятной. Источники "РБК" не стали ничего уточнять на этот счет. По их словам, на сегодня "базовый вариант" - сначала организовать "референдумы" в "ДНР" и "ЛНР", но окончательное решение еще не принято.Отметим, на днях советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты планируют провести "референдум" об. Оккупационные администрации уже получили указания готовить места и "комиссии" для организации "голосования".читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":