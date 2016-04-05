fler написав:Яким чином їм це допоможе? Хіба б'ють не за координатами
На фінальному етапі буває захват по зображенню. Є такі ракети, вірніше головки самонаведення. Проте у нас наче нема. Може з'являться, хз. Ще версія- буває в якості підсвічуваного лазера для ракети використовують Байрактар. Але для цього потрібно візуально бачити, що світити.
Хм. Он воно що. Тоді їм тре цілодобово той дим роздмухувати над мостом Ще моя версія - прикривають переміщення ядерної зброї до Криму.
Скібіцький: «Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає»
Загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак наразі прямий військовий наступ з білорусі малоймовірний. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю військовому телебаченню України.
«Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій», – пояснив Вадим Скібіцький. https://glavcom.ua/news/chi-bude-zaraz- ... 57410.html
Пускать эти ракеты по городу преступление, она расчитана на попадание не по цели, а в район цели +- 600/900 метров, они знали что она может упасть где угодно в этом районе. Ракета и не попала в Амстор, воронка возле жд. Амстор снесло взрыной волной (почти тысяча кг тротила в центре города)
А я то думаю, что привязывает Арестовича к средине июля?
В Кремле "принято политическое решение" об аннексии оккупированных территорий Донбасса. В настоящее время в так называемых "ДНР" и "ЛНР" стартовала предварительная подготовка к проведению "референдумов" о присоединении региона к РФ.
Об этом пишет "РБК" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России.
По словам собеседников издания, сейчас уже готова "нормативная база", составляются списки избирателей, а также формируются "избирательные комиссии". Существует сценарий, при котором псевдоголосование продлится два дня. При этом конкретных дат проведения "референдумов" пока нет. В Кремле заявляют, что ждут "отмашки от военных", перед которыми поставлена задача захвата всей территории Донецкой и Луганской областей.
Что касается остальных территорий Украины (части Херсонской, Запорожской и Харьковской областей), которые на данный момент контролируются российскими войсками, то позиция Москвы остается непонятной. Источники "РБК" не стали ничего уточнять на этот счет. По их словам, на сегодня "базовый вариант" - сначала организовать "референдумы" в "ДНР" и "ЛНР", но окончательное решение еще не принято.
Отметим, на днях советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты планируют провести "референдум" об аннексии Донецкой области 11 сентября. Оккупационные администрации уже получили указания готовить места и "комиссии" для организации "голосования".
Скібіцький: «Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає»
Загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак наразі прямий військовий наступ з білорусі малоймовірний. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю військовому телебаченню України.
«Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій», – пояснив Вадим Скібіцький. https://glavcom.ua/news/chi-bude-zaraz- ... 57410.html