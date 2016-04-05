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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1518151915201521
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:12

  fler написав:
  Hotab написав:
  fler написав:Яким чином їм це допоможе? Хіба б'ють не за координатами

На фінальному етапі буває захват по зображенню. Є такі ракети, вірніше головки самонаведення. Проте у нас наче нема. Може з'являться, хз.
Ще версія- буває в якості підсвічуваного лазера для ракети використовують Байрактар. Але для цього потрібно візуально бачити, що світити.


Хм. Он воно що. Тоді їм тре цілодобово той дим роздмухувати над мостом :D
Ще моя версія - прикривають переміщення ядерної зброї до Криму. :shock:


так це потрібно диміти від місця базування а не тільки на мосту... буде ще видніше)
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:18

  Грйс-мэн написав:Украинки с 1 октября должны стать на воинский учет. Что это значит и будут ли их выпускать за границу?

Вот и посмотрим, сколько у нас патриоток, особенно среди тех, кто громче всех выгонял мужчин на фронт и всячески клеймил


Тобто ви б хотіли, щоб ваша дружина/дочка/сестра пішли до лав ЗСУ, так?

  5929966 написав:
  fler написав:Хм. Он воно що. Тоді їм тре цілодобово той дим роздмухувати над мостом :D
Ще моя версія - прикривають переміщення ядерної зброї до Криму. :shock:


так це потрібно диміти від місця базування а не тільки на мосту... буде ще видніше)


Та я жартую, може не дуже вдало :roll: Вони пишуть, шо то навчання для прикриття мосту. Мабуть,впевнені, шо міст це врятує.. :roll:
https://ukranews.com/news/866263-krymsk ... -ucheniyah
fler
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