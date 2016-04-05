fler написав:Яким чином їм це допоможе? Хіба б'ють не за координатами
На фінальному етапі буває захват по зображенню. Є такі ракети, вірніше головки самонаведення. Проте у нас наче нема. Може з'являться, хз. Ще версія- буває в якості підсвічуваного лазера для ракети використовують Байрактар. Але для цього потрібно візуально бачити, що світити.
Хм. Он воно що. Тоді їм тре цілодобово той дим роздмухувати над мостом Ще моя версія - прикривають переміщення ядерної зброї до Криму.
так це потрібно диміти від місця базування а не тільки на мосту... буде ще видніше)