Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:52

juristkostya написав: Камикадзе написав: juristkostya



Пускать эти ракеты по городу преступление, она расчитана на попадание не по цели, а в район цели +- 600/900 метров, Пускать эти ракеты по городу преступление, она расчитана на попадание не по цели, а в район цели +- 600/900 метров, вот именно. Поэтому не нужно помогать врагу в поиске оправданий. вот именно. Поэтому не нужно помогать врагу в поиске оправданий.

Если вам бьют по голове бревном со смертельным исходом, а потом говорят "хотели комара убить на голове", это является оправданием для убийцы? С разрушением амстора тоже самое, этой ракетой нельзя уничтожить цель не уничтожив все вокруг - ее нельзя пускать по целям в городе.Спора с РФ "куда хотели попасть" не было. Раша выбрала другой способ защиты: утверждала, что они попали в склад украинских боеприпасов, и Амстор уничтожен ДЕТОНАЦИЕЙ УКРАИНСКИХ БОЕПРИПАСОВ - типа их ракета безопасная для близлежайших зданий, а виновата Украина.Украинская сторона доказала, что детонации украинских боеприпасов не было, разрушение произошло от взрывной волны ракеты (видео прилета ракеты, взрыва, спутниковые снимки воронки и разрушений) - ПОЛНОСТЬЮ ДОКАЗАНА ВИНА РФ.Х-22 вообще никуда по населенным пунктам пускать нельзя - это преступление и объяснили почему : НЕТОЧНАЯ, РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ. Это доказывали утверждая о ее неточности. Но в стиле юристов спорить не поняв предмета спора.