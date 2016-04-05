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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1519152015211522>
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:12

  fler написав:
  Hotab написав:
  fler написав:Яким чином їм це допоможе? Хіба б'ють не за координатами

На фінальному етапі буває захват по зображенню. Є такі ракети, вірніше головки самонаведення. Проте у нас наче нема. Може з'являться, хз.
Ще версія- буває в якості підсвічуваного лазера для ракети використовують Байрактар. Але для цього потрібно візуально бачити, що світити.


Хм. Он воно що. Тоді їм тре цілодобово той дим роздмухувати над мостом :D
Ще моя версія - прикривають переміщення ядерної зброї до Криму. :shock:


так це потрібно диміти від місця базування а не тільки на мосту... буде ще видніше)
5929966
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:18

  Грйс-мэн написав:Украинки с 1 октября должны стать на воинский учет. Что это значит и будут ли их выпускать за границу?

Вот и посмотрим, сколько у нас патриоток, особенно среди тех, кто громче всех выгонял мужчин на фронт и всячески клеймил


Тобто ви б хотіли, щоб ваша дружина/дочка/сестра пішли до лав ЗСУ, так?

  5929966 написав:
  fler написав:Хм. Он воно що. Тоді їм тре цілодобово той дим роздмухувати над мостом :D
Ще моя версія - прикривають переміщення ядерної зброї до Криму. :shock:


так це потрібно диміти від місця базування а не тільки на мосту... буде ще видніше)


Та я жартую, може не дуже вдало :roll: Вони пишуть, шо то навчання для прикриття мосту. Мабуть,впевнені, шо міст це врятує.. :roll:
https://ukranews.com/news/866263-krymsk ... -ucheniyah
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:52

  juristkostya написав:
  Камикадзе написав:juristkostya

Пускать эти ракеты по городу преступление, она расчитана на попадание не по цели, а в район цели +- 600/900 метров,
вот именно. Поэтому не нужно помогать врагу в поиске оправданий.


Если вам бьют по голове бревном со смертельным исходом, а потом говорят "хотели комара убить на голове", это является оправданием для убийцы? С разрушением амстора тоже самое, этой ракетой нельзя уничтожить цель не уничтожив все вокруг - ее нельзя пускать по целям в городе.

Спора с РФ "куда хотели попасть" не было. Раша выбрала другой способ защиты: утверждала, что они попали в склад украинских боеприпасов, и Амстор уничтожен ДЕТОНАЦИЕЙ УКРАИНСКИХ БОЕПРИПАСОВ - типа их ракета безопасная для близлежайших зданий, а виновата Украина.

Украинская сторона доказала, что детонации украинских боеприпасов не было, разрушение произошло от взрывной волны ракеты (видео прилета ракеты, взрыва, спутниковые снимки воронки и разрушений) - ПОЛНОСТЬЮ ДОКАЗАНА ВИНА РФ.

Х-22 вообще никуда по населенным пунктам пускать нельзя - это преступление и объяснили почему : НЕТОЧНАЯ, РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ. Это доказывали утверждая о ее неточности. Но в стиле юристов спорить не поняв предмета спора.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:53

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https://sport.unian.ua/othersports/vin- ... ws_in_post

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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Грйс-мэн написав:Украинки с 1 октября должны стать на воинский учет. Что это значит и будут ли их выпускать за границу?

Правильное решение.
Например, весь личный состав военкоматов можно заменить на женский. А мужчин отправить в окопы на фронт защищать Украину.
crumd
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:18

  fler написав:Тобто ви б хотіли, щоб ваша дружина/дочка/сестра пішли до лав ЗСУ, так?

Это их личное дело, и не мне решать.
Меня больше волнует, почему кто-то решает за меня (оставляя для себя и приближенных - исключения)

  crumd написав:Правильное решение.
Например, весь личный состав военкоматов можно заменить на женский. А мужчин отправить в окопы на фронт защищать Украину.

Я против дискриминации. За равные права и обязанности, всех полов, рас, вероисповеданий, ориентаций, и "места в социальной иерархии" (актуально для Украины)
Женщинам разве нельзя заниматься тяжёлой атлетикой, на основании того, что у них между ног по-другому? Так почему в других сферах должно быть иначе?

2. Тем более говорят, что "Украина будет как Израиль". Так в чём проблема?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:20

crumd А хто за дітьми дивитися буде?
uakozer
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:23

  sashaqbl написав:
  edvardd написав:где то в 10х числах июля, белорусы нападут на центральную Украину, сильно отгребут, оставят нам много оружия, и смоются...

По-перше не факт, що нападуть.
По-друге, якщо нападуть, то не варто переоцінювати їх дурість, можуть врахувати російський досвід і рукатись повільно, зачищаючи все артилерією.

"Капусточка, мама, конечно, дело хорошее, но в доме надо держать и мясные закуски".
Ширли-мырли :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:31

  Грйс-мэн написав:2. Тем более говорят, что "Украина будет как Израиль". Так в чём проблема?

Будет самая дорогая страна для жизни с кучей уззких с украинскими корнями? Или что они имеют ввиду?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:45

  uakozer написав:crumd А хто за дітьми дивитися буде?

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