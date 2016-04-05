fler написав:Яким чином їм це допоможе? Хіба б'ють не за координатами
На фінальному етапі буває захват по зображенню. Є такі ракети, вірніше головки самонаведення. Проте у нас наче нема. Може з'являться, хз. Ще версія- буває в якості підсвічуваного лазера для ракети використовують Байрактар. Але для цього потрібно візуально бачити, що світити.
Хм. Он воно що. Тоді їм тре цілодобово той дим роздмухувати над мостом Ще моя версія - прикривають переміщення ядерної зброї до Криму.
так це потрібно диміти від місця базування а не тільки на мосту... буде ще видніше)
Пускать эти ракеты по городу преступление, она расчитана на попадание не по цели, а в район цели +- 600/900 метров,
вот именно. Поэтому не нужно помогать врагу в поиске оправданий.
Если вам бьют по голове бревном со смертельным исходом, а потом говорят "хотели комара убить на голове", это является оправданием для убийцы? С разрушением амстора тоже самое, этой ракетой нельзя уничтожить цель не уничтожив все вокруг - ее нельзя пускать по целям в городе.
Спора с РФ "куда хотели попасть" не было. Раша выбрала другой способ защиты: утверждала, что они попали в склад украинских боеприпасов, и Амстор уничтожен ДЕТОНАЦИЕЙ УКРАИНСКИХ БОЕПРИПАСОВ - типа их ракета безопасная для близлежайших зданий, а виновата Украина.
Украинская сторона доказала, что детонации украинских боеприпасов не было, разрушение произошло от взрывной волны ракеты (видео прилета ракеты, взрыва, спутниковые снимки воронки и разрушений) - ПОЛНОСТЬЮ ДОКАЗАНА ВИНА РФ.
Х-22 вообще никуда по населенным пунктам пускать нельзя - это преступление и объяснили почему : НЕТОЧНАЯ, РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ. Это доказывали утверждая о ее неточности. Но в стиле юристов спорить не поняв предмета спора.
fler написав:Тобто ви б хотіли, щоб ваша дружина/дочка/сестра пішли до лав ЗСУ, так?
Это их личное дело, и не мне решать. Меня больше волнует, почему кто-то решает за меня (оставляя для себя и приближенных - исключения)
crumd написав:Правильное решение. Например, весь личный состав военкоматов можно заменить на женский. А мужчин отправить в окопы на фронт защищать Украину.
Я против дискриминации. За равные права и обязанности, всех полов, рас, вероисповеданий, ориентаций, и "места в социальной иерархии" (актуально для Украины) Женщинам разве нельзя заниматься тяжёлой атлетикой, на основании того, что у них между ног по-другому? Так почему в других сферах должно быть иначе?
2. Тем более говорят, что "Украина будет как Израиль". Так в чём проблема?