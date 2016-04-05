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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1519152015211522
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:48

  Мизантрóп написав:
  uakozer написав:crumd А хто за дітьми дивитися буде?

военком

:D :D :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:52

  alfredhaos написав:
  Грйс-мэн написав:2. Тем более говорят, что "Украина будет как Израиль". Так в чём проблема?

Будет самая дорогая страна для жизни с кучей уззких с украинскими корнями? Или что они имеют ввиду?

Арабов наверное навезут, и станем как Израиль
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 01 лип, 2022 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:53

  alfredhaos написав:
  Грйс-мэн написав:2. Тем более говорят, что "Украина будет как Израиль". Так в чём проблема?

Будет самая дорогая страна для жизни с кучей уззких с украинскими корнями? Или что они имеют ввиду?

Пока только про всеобщую воискую повинность говорят (но с украинскими исключениями для "самых важных")
Может и ваши замечания учтут)
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:01

  prodigy написав:https://sport.unian.ua/othersports/vin-pershoklasna-lyudina-eks-glava-formuli-1-publichno-pidtrimav-putina-i-visloviv-gotovnist-pomerti-za-krivavogo-diktatora-novyny-sportu-11885250.html?utm_source=unian&utm_medium=read_more_news&utm_campaign=read_more_news_in_post

"Він першокласна людина": екс-глава Формули-1 публічно підтримав Путіна і висловив готовність померти за кривавого диктатора

Дедушка старый, ему всё равно + бабло
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:05

"Музиканти - або грайте, або - гроші віддайте!"©

  uakozer написав:crumd А хто за дітьми дивитися буде?

Дідусі/бабусі))

Але то все жарти...

Та плять!
Та дав би Захід зброї/техніки ще в березні по повній програмі/по максимуму - ми б ВЖЕ були б біля своїх старих кордонів, ще й з пару десятків ракет на па-рашу запустили для закріплення уроку!!!
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