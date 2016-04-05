RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1520152115221523>
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:48

  Мизантрóп написав:
  uakozer написав:crumd А хто за дітьми дивитися буде?

военком

:D :D :D
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13577
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2033 раз.
Подякували: 2880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:52

  alfredhaos написав:
  Грйс-мэн написав:2. Тем более говорят, что "Украина будет как Израиль". Так в чём проблема?

Будет самая дорогая страна для жизни с кучей уззких с украинскими корнями? Или что они имеют ввиду?

Арабов наверное навезут, и станем как Израиль
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 01 лип, 2022 19:53, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13577
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2033 раз.
Подякували: 2880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:53

  alfredhaos написав:
  Грйс-мэн написав:2. Тем более говорят, что "Украина будет как Израиль". Так в чём проблема?

Будет самая дорогая страна для жизни с кучей уззких с украинскими корнями? Или что они имеют ввиду?

Пока только про всеобщую воискую повинность говорят (но с украинскими исключениями для "самых важных")
Может и ваши замечания учтут)
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 442
З нами з: 22.01.18
Подякував: 304 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:01

  prodigy написав:https://sport.unian.ua/othersports/vin-pershoklasna-lyudina-eks-glava-formuli-1-publichno-pidtrimav-putina-i-visloviv-gotovnist-pomerti-za-krivavogo-diktatora-novyny-sportu-11885250.html?utm_source=unian&utm_medium=read_more_news&utm_campaign=read_more_news_in_post

"Він першокласна людина": екс-глава Формули-1 публічно підтримав Путіна і висловив готовність померти за кривавого диктатора

Дедушка старый, ему всё равно + бабло
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6903
З нами з: 31.08.09
Подякував: 483 раз.
Подякували: 1213 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:05

"Музиканти - або грайте, або - гроші віддайте!"©

  uakozer написав:crumd А хто за дітьми дивитися буде?

Дідусі/бабусі))

Але то все жарти...

Та плять!
Та дав би Захід зброї/техніки ще в березні по повній програмі/по максимуму - ми б ВЖЕ були б біля своїх старих кордонів, ще й з пару десятків ракет на па-рашу запустили для закріплення уроку!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3499
З нами з: 18.03.21
Подякував: 133 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
3
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:31

  Успіх написав:для закріплення уроку!!![/b]

А ви вже в школу пішли, чи все ще в пісочниці колупаєтесь?
Water
 
Повідомлень: 1768
З нами з: 06.03.12
Подякував: 58 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:32

Schmit
 
Повідомлень: 2991
З нами з: 08.09.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:46

Water
Успіх на фронті,а ви де?
гуляйполе
Аватар користувача
 
Повідомлень: 395
З нами з: 07.04.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:50

гуляйполе
Что сегодня твориться в окрестностях Гуляйполя?
От Успеновки до Оріхово?
4 месяца без электричества, газа,.... передвижений в сторону Полог.
Конкретизирую питання:
https://censor.net/ru/news/3351544/otbi ... nshtab_vsu
В сегодняшней сводке звучат Залізничне(станция Гуляйполе) та Староукраїнка.
- Шо там?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 01 лип, 2022 21:11, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9729
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:08

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13577
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2033 раз.
Подякували: 2880 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1520152115221523>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alexop, pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 97388
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 455654
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3178
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (922)
01.07.2022 22:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.