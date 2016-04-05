Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:48
vitaliian
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:52
alfredhaos написав: Грйс-мэн написав:
2. Тем более говорят, что "Украина будет как Израиль". Так в чём проблема?
Будет самая дорогая страна для жизни с кучей уззких с украинскими корнями? Или что они имеют ввиду?
Арабов наверное навезут, и станем как Израиль
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vitaliian
в П'ят 01 лип, 2022 19:53, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:53
alfredhaos написав: Грйс-мэн написав:
2. Тем более говорят, что "Украина будет как Израиль". Так в чём проблема?
Будет самая дорогая страна для жизни с кучей уззких с украинскими корнями? Или что они имеют ввиду?
Пока только про всеобщую воискую повинность говорят (но с украинскими исключениями для "самых важных")
Может и ваши замечания учтут)
Грйс-мэн
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:01
prodigy написав:
https://sport.unian.ua/othersports/vin-pershoklasna-lyudina-eks-glava-formuli-1-publichno-pidtrimav-putina-i-visloviv-gotovnist-pomerti-za-krivavogo-diktatora-novyny-sportu-11885250.html?utm_source=unian&utm_medium=read_more_news&utm_campaign=read_more_news_in_post
"Він першокласна людина": екс-глава Формули-1 публічно підтримав Путіна і висловив готовність померти за кривавого диктатора
Дедушка старый, ему всё равно + бабло
pesikot
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:05
uakozer написав: crumd
А хто за дітьми дивитися буде?
Дідусі/бабусі))
Але то все жарти...
Та плять!
Та
дав би Захід зброї/техніки ще в березні по повній програмі/по максимуму - ми б ВЖЕ були б біля своїх старих кордонів, ще й з пару десятків ракет на па-рашу запустили для закріплення уроку!!!
Успіх
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:31
Успіх написав:
для закріплення уроку!!![/b]
А ви вже в школу пішли, чи все ще в пісочниці колупаєтесь?
Water
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:32
Schmit
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:46
Water Успіх на фронті,а ви де?
гуляйполе
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:50
гуляйполе
Что сегодня твориться в окрестностях Гуляйполя?
От Успеновки до Оріхово?
4 месяца без электричества, газа,.... передвижений в сторону Полог.
Конкретизирую питання:
https://censor.net/ru/news/3351544/otbi ... nshtab_vsu
В сегодняшней сводке звучат Залізничне(станция Гуляйполе) та Староукраїнка.
- Шо там?
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Kudrjavuy
в П'ят 01 лип, 2022 21:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:08
vitaliian
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