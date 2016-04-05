Тепер офіційно! США передадуть: - 2 системи ППО NASAMS - 150 000 снарядів 155-ми - 4 контрбатарейні радари - невизначена кількість ракет до HIMARS 😎👹 Дуже важливий пакет допомоги і я радий, що кількість ракет до м142/м270 засекречена👹 Також в секреті - тип ракет. Ми жестом доброї волі, так і бути, дамо оркам знати, що то за ракети 👹
Херсонщина У північно-західному напрямку від Херсона тривають інтенсивні бої за контроль над важливими н.п. На криворізькому напрямку - є певні успіхи, деталі пізніше У районі Снігурівки та на Інгульці переважно артдуелі
Запорізька область рашисти посилили напрямок Пологи-Токмак двома БТГр, щоб не допустити подальшого просування ЗСУ Але вони трохи запізнилися - Пологам ми загрожуємо вже безпосередньо Тактичні бої продовжуються у напрямку Нестерянки-Василівки
Керівництво збройних сил рф не дотримується навіть власних заяв, які декларують «жест доброї волі». Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Більбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито «завершили виконання завдань». Усім, хто говорить про домовленості з росією, варто знати ці факти. Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна «влучність» нанесення ударів. (відео)
vitaliian написав:Керівництво збройних сил рф не дотримується навіть власних заяв, які декларують «жест доброї волі». Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Більбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито «завершили виконання завдань». Усім, хто говорить про домовленості з росією, варто знати ці факти. Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна «влучність» нанесення ударів. (відео)
Сегодня, общался с переселенцами, с грудничками, и малыми детками... - у которых разбито всё имущество и транспорт(это нужно видеть, как бусик решетит в гараже) - Чего-то не всё ладно в нашем цирке.
Грошей на відбудову без реформ не буде ОПІНІЇ 15:34 Грошей на відбудову без реформ не буде Своєрідний привіт ОПУ, Єрмаку і Татарову https://bastion.tv/groshej-na-vidbudovu ... ude_n48021 МАРИНА ДАНИЛЮК-ЯРМОЛАЄВА Журналіст Урсула фон дер Ляйєн чітко сказала - грошей на відбудову без реформ не буде.
Цитата перша для тих, хто уже мріє, як буде пиляти гроші на "великому відбудівництві":
"Ваш європейський шлях і відбудова країни будуть йти поруч. Україна буде в лідерах. Потрібні будуть великі інвестиції. Але щоб максимізувати їх вплив і зміцнити довіру бізнесу, інвестиції потрібно буде поєднати з новою хвилею реформ"
Цитата друга, що треба зробити. Це своєрідний привіт ОПУ, Єрмаку і Татарову, які думають, що самі розумні:
"Візьміть боротьбу з корупцією. Ви створили вражаючу антикорупційну машину. Але зараз цим установам потрібні зуби і потрібні люди на керівних посадах. Якнайшвидше мають бути призначені новий керівник САП та новий директор Національного антикорупційного бюро України".
Ще Урсула натякнула, що в ЄС дуже добре бачать надмірний вплив олігархів на економіку і утиски неугодних ЗМІ.
Вирішимо як суспільство це питання - будемо в ЄС і з грошима.
Чего-то озвучивать услышанное от непосредственно людей - по определению НЕЛЬЗЯ!
За три месяца действия льготного налогообложения импорта автомобилей украинцы купили транспортных средств на сумму $1,116 млрд. Об этом 1 июля в Telegram сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Больше всего было ввезено автомобилей стоимостью до $6 тыс. – 225 193 штуки, или 83% от общего количества, написал нардеп. Еще 9,8% ввезенных авто стоили $6–10 тыс., 5,9% – $10–30 тыс. По его данным, только 2 тыс. автомобилей стоили свыше $30 тыс. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/po-lg ... 15332.html
А Беженцы мечтают отремонтировать свой транспорт, да бы в случае чего иметь возможность бежать дальше. Но всё же не дальше, как в зоне доступности своего разбитого дома. ...........................................