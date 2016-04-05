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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1521152215231524>
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:11

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тепер офіційно! США передадуть:
- 2 системи ППО NASAMS
- 150 000 снарядів 155-ми
- 4 контрбатарейні радари
- невизначена кількість ракет до HIMARS 😎👹
Дуже важливий пакет допомоги і я радий, що кількість ракет до м142/м270 засекречена👹
Також в секреті - тип ракет. Ми жестом доброї волі, так і бути, дамо оркам знати, що то за ракети 👹


Херсонщина
У північно-західному напрямку від Херсона тривають інтенсивні бої за контроль над важливими н.п.
На криворізькому напрямку - є певні успіхи, деталі пізніше
У районі Снігурівки та на Інгульці переважно артдуелі

Запорізька область
рашисти посилили напрямок Пологи-Токмак двома БТГр, щоб не допустити подальшого просування ЗСУ
Але вони трохи запізнилися - Пологам ми загрожуємо вже безпосередньо
Тактичні бої продовжуються у напрямку Нестерянки-Василівки
alexop
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:14

Когда призовут всех взрослых

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:22

Керівництво збройних сил рф не дотримується навіть власних заяв, які декларують «жест доброї волі». Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Більбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито «завершили виконання завдань».
Усім, хто говорить про домовленості з росією, варто знати ці факти.
Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна «влучність» нанесення ударів. (відео)

https://t.me/rozumaha/14494
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:31

  vitaliian написав:Керівництво збройних сил рф не дотримується навіть власних заяв, які декларують «жест доброї волі». Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Більбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито «завершили виконання завдань».
Усім, хто говорить про домовленості з росією, варто знати ці факти.
Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна «влучність» нанесення ударів. (відео)

https://t.me/rozumaha/14494

"Тоже мне, бином Ньютона" (с)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:43

Сегодня, общался с переселенцами, с грудничками, и малыми детками... - у которых разбито всё имущество и транспорт(это нужно видеть, как бусик решетит в гараже)
- Чего-то не всё ладно в нашем цирке.
Грошей на відбудову без реформ не буде
ОПІНІЇ 15:34
Грошей на відбудову без реформ не буде
Своєрідний привіт ОПУ, Єрмаку і Татарову
https://bastion.tv/groshej-na-vidbudovu ... ude_n48021
МАРИНА ДАНИЛЮК-ЯРМОЛАЄВА
Журналіст
Урсула фон дер Ляйєн чітко сказала - грошей на відбудову без реформ не буде.

Цитата перша для тих, хто уже мріє, як буде пиляти гроші на "великому відбудівництві":

"Ваш європейський шлях і відбудова країни будуть йти поруч. Україна буде в лідерах. Потрібні будуть великі інвестиції. Але щоб максимізувати їх вплив і зміцнити довіру бізнесу, інвестиції потрібно буде поєднати з новою хвилею реформ"

Цитата друга, що треба зробити. Це своєрідний привіт ОПУ, Єрмаку і Татарову, які думають, що самі розумні:

"Візьміть боротьбу з корупцією. Ви створили вражаючу антикорупційну машину. Але зараз цим установам потрібні зуби і потрібні люди на керівних посадах. Якнайшвидше мають бути призначені новий керівник САП та новий директор Національного антикорупційного бюро України".

Ще Урсула натякнула, що в ЄС дуже добре бачать надмірний вплив олігархів на економіку і утиски неугодних ЗМІ.

Вирішимо як суспільство це питання - будемо в ЄС і з грошима.

Чего-то озвучивать услышанное от непосредственно людей - по определению НЕЛЬЗЯ!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:07

За три месяца действия льготного налогообложения импорта автомобилей украинцы купили транспортных средств на сумму $1,116 млрд. Об этом 1 июля в Telegram сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Больше всего было ввезено автомобилей стоимостью до $6 тыс. – 225 193 штуки, или 83% от общего количества, написал нардеп. Еще 9,8% ввезенных авто стоили $6–10 тыс., 5,9% – $10–30 тыс. По его данным, только 2 тыс. автомобилей стоили свыше $30 тыс.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/po-lg ... 15332.html

А Беженцы мечтают отремонтировать свой транспорт, да бы в случае чего иметь возможность бежать дальше. Но всё же не дальше, как в зоне доступности своего разбитого дома.
...........................................
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 00:38

  alex_dvornichenko написав:
  pesikot написав:Текст полного оправдания россиян
Твои россияне знают, не закрывают глаза и полностью поддерживают

Это осознанная селекция всего того говна которое есть в людях (не только в россиянах) режимом. Там есть вся национальная палитра: и грузины, и украинцы, и евреи, и армяне. Дело не в нации, а в том какие ценности им прививают с первых дней жизни. Уверен, если бы была возможность провести эксперимент: поменять 100 младенцев россиян на 100 младенцев каких нибудь финов - в Финляндии вырастут люди, а в россии злобная зомбовата.
Сейчас там клоака, но вина в этом на 99% фашисткого режима, народ жертва и их надо спасать во имя всего человечества.

Народ це не младєнці, а дорослі росіяни. І рятувати треба не їх, а від них
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 06:17

  alex_dvornichenko написав:
  pesikot написав:Текст полного оправдания россиян
Твои россияне знают, не закрывают глаза и полностью поддерживают

Это осознанная селекция всего того говна которое есть в людях (не только в россиянах) режимом. Там есть вся национальная палитра: и грузины, и украинцы, и евреи, и армяне. Дело не в нации, а в том какие ценности им прививают с первых дней жизни. Уверен, если бы была возможность провести эксперимент: поменять 100 младенцев россиян на 100 младенцев каких нибудь финов - в Финляндии вырастут люди, а в россии злобная зомбовата.
Сейчас там клоака, но вина в этом на 99% фашисткого режима, народ жертва и их надо спасать во имя всего человечества.

А " спасти" их можно только предварительно полностью разбив их інфраструктуру и надавав по мордам и почкам им самим, чтоб выбить из них рус шовинизм. " Спасти" их можно- предварительно сделав изгоями в мире, быть русским уже стыдно и позорно. 140 млн не могут избрать себе правительство, а не царя, не могут влиять на свою жизнь и страну??!!! Это быдло, которое сначала должно полностью выродиться.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 07:25

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Пам'ятаєте, як різні "унікдіми" розказували, що Богдана "нам не потрібна, безперспективна, небоєздатна, не стріляє, стволи криві"..., а тепер "дайте нам Цезарі".

Памятаю, що Чмут в 19 році казав, що по результатам випробувань було виявлено купу недоліків. Якось я більше схильний довіряти Чмуту, який воював і який реально зараз прикладає купу зусиль, щоб покращити можливості нашої армії. І який ріже правду, не дивлячись на політичні вподобання і регалії.
І я якось схильний більше вірити Чмуту, аніж одному пропагандистському повідоленню, нехай навіть від генштабу. До речі, якщо Богдана така крута, то чому зі Зміїного зїхали після появи Хаймарсів?

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