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Напад росії і
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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1521152215231524
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 07:27

  edvardd написав:
  Zebra написав:
  andrijk777 написав:[quote="54534
Його плани змінюються в залежності від обставин.
Впевнений 24.02 плану "уничтожить Украину" не було. Був план "кусок оторвать" чи "денацификация и демилитаризация", та не важливо.
На сьогодні напевне план змінився. Можливо став "уничтожить Украину".
Завтра план може знову змінитись.

Якщо був напад на Київ, значить був план встановити свій маріонетковий режим.
Враховуючи сказане Дерипаскою, ці плани нікуди не поділися.

где то в 10х числах июля, белорусы нападут на центральную Украину, сильно отгребут, оставят нам много оружия, и смоются...

А мы Минск расхуярим несуществующими у нас Химерами как люфтваффе 23июня 41го?
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 07:56

  Schmit написав:

Интересен комментарий shaman_a
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