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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1521152215231524
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 07:27

  edvardd написав:
  Zebra написав:
  andrijk777 написав:[quote="54534
Його плани змінюються в залежності від обставин.
Впевнений 24.02 плану "уничтожить Украину" не було. Був план "кусок оторвать" чи "денацификация и демилитаризация", та не важливо.
На сьогодні напевне план змінився. Можливо став "уничтожить Украину".
Завтра план може знову змінитись.

Якщо був напад на Київ, значить був план встановити свій маріонетковий режим.
Враховуючи сказане Дерипаскою, ці плани нікуди не поділися.

где то в 10х числах июля, белорусы нападут на центральную Украину, сильно отгребут, оставят нам много оружия, и смоются...

А мы Минск расхуярим несуществующими у нас Химерами как люфтваффе 23июня 41го?
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 07:56

  Schmit написав:

Интересен комментарий shaman_a
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 08:27

  fler написав:
  Грйс-мэн написав:Украинки с 1 октября должны стать на воинский учет. Что это значит и будут ли их выпускать за границу?

Вот и посмотрим, сколько у нас патриоток, особенно среди тех, кто громче всех выгонял мужчин на фронт и всячески клеймил


Тобто ви б хотіли, щоб ваша дружина/дочка/сестра пішли до лав ЗСУ, так?

  5929966 написав:
  fler написав:Хм. Он воно що. Тоді їм тре цілодобово той дим роздмухувати над мостом :D
Ще моя версія - прикривають переміщення ядерної зброї до Криму. :shock:


так це потрібно диміти від місця базування а не тільки на мосту... буде ще видніше)



Та я жартую, може не дуже вдало :roll: Вони пишуть, шо то навчання для прикриття мосту. Мабуть,впевнені, шо міст це врятує.. :roll:
https://ukranews.com/news/866263-krymsk ... -ucheniyah


це ІБД (імітація бурної діяльності) - для їхніх очільників красива картинка с димом та "навчаннями". хоче хай до диму звикають, ага ))
Востаннє редагувалось 5929966 в Суб 02 лип, 2022 09:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 08:32

...в проєкті закону вказано, що "прийняття до Російської Федерації як нового суб'єкта іноземної держави або її частини здійснюється з урахуванням поділу більшістю громадян іноземної держави або її частини культури Російської Федерації як унікальної спадщини її багатонаціонального народу".

Таким чином тепер Росія може окупувати будь-яку територію іноземної держави. І під дулами автоматів провести там так званий "референдум". А отримавши необхідний результат, включити цю територію до складу Російської Федерації. А вже після цього погрожувати усьому світу ядерною зброєю, якщо країна захоче відновити свою територіальну цілісність. Адже з боку російської влади це вже буде "посягання на територіальну цілісність Російської Федерації", за якою вони мають право застосувати ядерну зброю.


https://24tv.ua/zakon-rosiyi-pro-okupat ... i_n2061409
vitaliian
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Потери РФ на змеином

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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 09:20

У Бучі на Київщині місцеві допомагали правоохоронцям та журналістам із ідентифікацією російських військових злочинців.

Зокрема, дві родини, які пережили окупацію, самі знайшли своїх катів після їх втечі з Київщини. А ідентифікувати їх повністю змогла команда Слідство.Інфо.

Наприклад, Андрєя Рябченка вирахували через його ж необачність. Якось він вкрав телефон у бучанців. Але забув перелогінитись, тому всі його фотографії та контакти дублювалися на інший смартфон власника. Тож Слідство.Інфо ідентифікувало його по фотографіям та телефонній книзі.

А вже після втечі росіян і звільнення Бучі потерпілі самі встановили, ким є “сержант Нікіта”, який тероризував і знущався над родиною. Вони памʼятали його імʼя, вік та з якого він військового підрозділу. У списку 64-ї мотострілецької бригади, який опублікувала українська розвідка, був тільки один сержант з таким іменем та віком — 25-річний Нікіта Олексійович Акімов. Журналісти знайшли його в соцмережах, а місцеві підтвердили.

Наприкінці квітня українські прокурори оголосили підозри “бучанським катам” у воєнних злочинах проти мирних українців. Однак суду за життя Нікіта Акімов та Андрєй Рябченко не дочекалися. Російські ЗМІ з різницею у кілька тижнів повідомили про поховання обох. Там їх чекає вже інший суд.
https://t.me/irpingrisha/8410?single
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 10:11

У рф недостаточно сил, чтобы продолжать оккупацию Херсонщины, – CNN со ссылкой на администрацию США.
Враг приближается к пределу, когда не сможет дальше сохранять оккупационный режим в регионе на фоне активизации партизанов и контрнаступления ВСУ.
https://edition.cnn.com/2022/07/01/poli ... index.html

Хотілося б побачити "жеста доброї волі", але шось підказує, що без чарівного пенделя від ЗСУ не обійдеться :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 10:59

  fler написав:У рф недостаточно сил, чтобы продолжать оккупацию Херсонщины, – CNN со ссылкой на администрацию США.
Враг приближается к пределу, когда не сможет дальше сохранять оккупационный режим в регионе на фоне активизации партизанов и контрнаступления ВСУ.
https://edition.cnn.com/2022/07/01/poli ... index.html

Хотілося б побачити "жеста доброї волі", але шось підказує, що без чарівного пенделя від ЗСУ не обійдеться :roll:


вот как орки воюют на Херсонщине (75 человек расстрелял Саня( днровец) россиян-насильников)
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